Publicat 25 nov. 2026, 07:56 Sursă Realitatea PLUS

Președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, avertizează că Vladimir Putin nu își dorește încheierea războiului din Ucraina, ci încearcă să câștige timp. Liderul leton susține că Moscova folosește negocierile pentru încetarea focului drept o „manevră de diversiune”, în timp ce își continuă invazia. În opinia sa, anul 2027 ar putea marca un moment decisiv în desfășurarea războiului.

Distribuie articolul