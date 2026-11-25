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Extern· 1 min citire
„Vladimir Putin nu vrea pace, ci timp pentru război”. Avertismentul președintelui Letoniei
Vladimir Putin/ Sura foto: Profimedia
Publicat25 nov. 2026, 07:56
SursăRealitatea PLUS
Președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, avertizează că Vladimir Putin nu își dorește încheierea războiului din Ucraina, ci încearcă să câștige timp. Liderul leton susține că Moscova folosește negocierile pentru încetarea focului drept o „manevră de diversiune”, în timp ce își continuă invazia. În opinia sa, anul 2027 ar putea marca un moment decisiv în desfășurarea războiului.
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