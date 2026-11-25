Scris de Dana Bărăgan Publicat: 25 nov. 2026, 10:47

Șase persoane, inclusiv doi copii în vârstă de 8 și, respectiv, 10 ani, au murit după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în largul statului american Mississippi, în apropiere de insula Horn. Trupurile victimelor au fost descoperite de echipele de scafandri după aproximativ patru ore de căutări, potrivit unui comunicat al Pazei de Coastă a SUA, citat de CNN.

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