Șase persoane, inclusiv doi copii în vârstă de 8 și, respectiv, 10 ani, au murit după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în largul statului american Mississippi, în apropiere de insula Horn. Trupurile victimelor au fost descoperite de echipele de scafandri după aproximativ patru ore de căutări, potrivit unui comunicat al Pazei de Coastă a SUA, citat de CNN.
Operațiunea de căutare și salvare a fost declanșată marți, 24 noiembrie, după ce un avion de mici dimensiuni a dispărut de pe radar în largul coastei statului Mississippi. După aproximativ patru ore de căutări, echipele de scafandri au localizat epava aeronavei și au descoperit trupurile celor șase persoane aflate la bord. Victimele au fost găsite în interiorul avionului, a anunțat miercuri, 25 noiembrie, Paza de Coastă a Statelor Unite, într-un comunicat citat de CNN.
Coordonatorul operațiunilor de căutare și salvare din sectorul mobil al Pazei de Coastă, comandantul Trevor Blount, a transmis condoleanțe familiilor victimelor.
Oficialul a precizat că, deși rezultatul operațiunii nu a fost cel sperat, cooperarea dintre agențiile implicate a permis localizarea rapidă a persoanelor aflate la bordul aeronavei și a oferit familiilor o oarecare alinare.
Avionul s-a prăbușit la sud de Pascagoula. Ce au descoperit anchetatorii
Potrivit informațiilor preliminare furnizate de Administrația Federală a Aviației (FAA), aeronava implicată în accident era un avion de tip Cessna 210. Aparatul s-a prăbușit marți, în jurul orei locale 15:30 (23:30, ora României), la sud de localitatea Pascagoula, în apropiere de Horn Island. Aproximativ 15 minute mai târziu, la ora locală 15:45, turnul de control a alertat Paza de Coastă după ce a pierdut contactul cu aeronava.
Conform informațiilor transmise de Paza de Coastă, avionul cobora cu o viteză de aproximativ 10.000 de picioare pe minut, echivalentul a peste 3.000 de metri pe minut, înainte de a se prăbuși în apă, la puțin peste trei kilometri nord-est de Horn Island.
Potrivit datelor publicate de site-ul Flightradar24, avionul de tip Cessna 210 decolase din New Orleans și se îndrepta către Florida. Circumstanțele exacte ale accidentului nu au fost stabilite deocamdată. Ancheta privind prăbușirea aeronavei este desfășurată de Administrația Federală a Aviației (FAA).