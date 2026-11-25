Dosar Nvidia. Se complică situația! Cine este, de fapt, Alice Huang, presupusa amantă-spion a lui Jensen Huang
Jensen Huang și Alice Huang, o simplă relație extraconjugală? Foto/Profimedia
Alice Huang, femeia de afaceri aflată în centrul unei rețele de companii cu interese în industria tehnologiei din China, este în prim-planul unei investigații Reuters care dezvăluie finanțări de sute de milioane de dolari pentru infrastructura de inteligență artificială. Documentele analizate indică servere și module AI în valoare de 270 de milioane de dolari, precum și echipamente de rețea de alte 31 de milioane de dolari, în contextul suspiciunilor privind posibila eludare a restricțiilor americane asupra exporturilor de tehnologie avansată către China.
Documente financiare analizate de Reuters arată că firme asociate cu Alice Huang au declarat active constând în sute de servere și module de inteligență artificială, evaluate la 270 de milioane de dolari. Alte echipamente, în valoare de 31 de milioane de dolari, au fost utilizate pentru conectarea acestora în rețele informatice de mare capacitate. O parte importantă a infrastructurii ar fi fost amplasată într-un centru de date din Shanghai.
Documente ale băncii centrale chineze, analizate de Reuters, scot la iveală amploarea investițiilor în infrastructura de inteligență artificială realizate prin intermediul unor companii asociate cu femeia de afaceri Alice Huang.
Potrivit documentelor, este vorba despre până la 764 de servere și module de calcul destinate aplicațiilor de inteligență artificială, cu o valoare declarată de 270 de milioane de dolari. La acestea se adaugă echipamente de rețea în valoare de 31 de milioane de dolari, necesare pentru interconectarea serverelor și formarea unor rețele de calcul de mare capacitate.
O mare parte dintre echipamente figurează ca fiind instalate într-un centru de date de mari dimensiuni din Shanghai, proiect dezvoltat inițial în cadrul unui parteneriat cu gigantul tehnologic chinez Tencent.
Investigația Reuters apare într-un context tensionat, în care autoritățile americane verifică posibile încălcări ale restricțiilor privind exporturile de tehnologie avansată către China. În centrul atenției se află și compania Megaspeed, cu sediul în Singapore, controlată anterior de Alice Huang.
Societatea a fost inclusă de Departamentul Comerțului din Statele Unite pe lista entităților supuse restricțiilor comerciale. Megaspeed a negat acuzațiile, iar compania a precizat că Alice Huang a părăsit firma în august 2025.
Contracte de leasing pentru sute de servere AI
Una dintre companiile menționate în documente este Century Litong, un furnizor de servicii de infrastructură cloud, care închiriază servere performante clienților ce au nevoie de capacități mari de procesare.
Documentele analizate de Reuters arată că, în perioada mai-decembrie 2024, compania a încheiat cinci contracte de leasing pentru până la 512 servere. Valoarea totală declarată a acestor echipamente s-a ridicat la 1,42 miliarde de yuani, echivalentul a aproximativ 200 de milioane de dolari.
Patru dintre contracte indicau drept locație centrul de supercalculatoare pentru inteligență artificială din Delta Fluviului Yangtze, situat în Shanghai.
Complexul, evaluat la aproximativ 6,3 miliarde de dolari, a fost dezvoltat de compania de jocuri video Century Huatong, în care Tencent deține o participație de aproximativ 10%.
În 2020, Tencent și administrația districtului Songjiang din Shanghai anunțaseră un parteneriat strategic pentru dezvoltarea centrului de date.
Un reprezentant Tencent a declarat însă că societatea nu a deținut și nu a administrat niciodată centrul respectiv. Acesta a susținut că numele și mărcile comerciale ale companiei au fost utilizate anterior fără autorizație.
Tencent a mai precizat că investiția sa în Century Huatong a vizat exclusiv activitatea din industria jocurilor video și a negat existența unor relații comerciale cu Megaspeed sau cu filialele acesteia.
Reuters subliniază că documentele analizate nu demonstrează că Tencent ar fi cumpărat, închiriat sau operat serverele menționate.
Servere echipate cu procesoare grafice, evaluate la sute de mii de dolari
Unul dintre contractele analizate de Reuters face referire la 128 de servere instalate în centrul de date din Shanghai.
Fiecare server era echipat cu opt procesoare grafice, ceea ce înseamnă un total de 1.024 de cipuri. Capacitatea de calcul declarată era de 989 de petaflopi, iar valoarea unui singur server putea ajunge la 450.000 de dolari.
O altă tranzacție viza 128 de servere, evaluate la aproximativ 57 de milioane de dolari. Finanțarea a fost asigurată de o divizie a AVIC, conglomerat chinez de stat din industria aeronautică și de apărare, iar echipamentele au fost închiriate ulterior companiei Century Litong.
Aceste mecanisme de finanțare și leasing permit companiilor să utilizeze infrastructură informatică foarte costisitoare fără să suporte integral, de la început, cheltuielile necesare achiziționării acesteia.
Un inventar separat menționează peste 10.000 de plăci de rețea Nvidia ConnectX-7 și 730 de unități BlueField-3, aflate în centrul de date din Shanghai.
Aceste componente permit conectarea unui număr mare de servere, astfel încât acestea să poată funcționa împreună și să proceseze volume foarte mari de date, necesare antrenării și rulării modelelor de inteligență artificială.
Producătorul Lettall Electronic a investit în Century Litong în 2023 și a devenit unicul proprietar al companiei până la jumătatea anului 2024.
Documentele corporative arată că Lettall a oferit garanții pentru contractele de leasing încheiate de Century Litong cu instituții financiare.
Nvidia, Century Litong, Century Huatong, Lettall și AVIC nu au răspuns solicitărilor Reuters pentru comentarii.
Legăturile dintre companii și apropiații lui Alice Huang
Documentele corporative analizate de Reuters indică legături între companiile Century Litong, Century Longteng și Century Huatong și două persoane apropiate de Alice Huang: sora acesteia, Huang Yu, și soțul ei, Kang Wei, un director din sectorul investițiilor.
Potrivit documentelor, Century Litong a fost înființată în 2023 ca filială a Shanghai Century Longteng.
Ulterior, Century Longteng a ajuns sub controlul integral al Century Huatong. Printre acționarii anteriori ai companiei s-au numărat un fond de investiții susținut de statul chinez și o societate de investiții asociată cu Huang Yu și Kang Wei.
Într-un anunț guvernamental din 2022, Kang Wei era menționat drept director executiv al Century Longteng.
Century Huatong deține, de asemenea, o participație de 70% într-o companie la care Alice Huang a ocupat anterior funcția de director.
Totodată, Century Huatong are o participație în compania de jocuri video 7Road Holdings. O fostă filială internațională a acesteia a fost redenumită Megaspeed în 2023, potrivit documentelor corporative.
Alice Huang, Huang Yu și Kang Wei nu au putut fi contactați pentru a comenta informațiile prezentate de Reuters.
Un al doilea proiect de infrastructură AI, în orașul Wuhu
Rețeaua de companii asociate cu Alice Huang a fost implicată și în dezvoltarea unui alt proiect de infrastructură pentru inteligență artificială, în orașul Wuhu, situat la aproximativ 300 de kilometri de Shanghai.
În aprilie 2026, compania Wuhu Century Longteng a garantat un împrumut de 70 de milioane de dolari acordat de Ping An Bank cu alte 252 de module performante de calcul destinate aplicațiilor de inteligență artificială.
Până la începutul anului 2026, compania fusese deținută în proporție majoritară de Huang Yu, prin intermediul unor structuri investiționale.
Documentele consultate de Reuters nu precizează însă unde erau amplasate modulele respective.
Ce arată documentele și ce rămâne neclar
Investigația Reuters evidențiază amploarea infrastructurii de calcul pentru inteligență artificială asociate unor companii conectate la Alice Huang, precum și mecanismele financiare prin care au fost obținute și utilizate aceste echipamente.
Totuși, există limite importante ale informațiilor disponibile.
Valorile menționate în documente reprezintă active incluse în contracte și aranjamente de finanțare, nu neapărat achiziții noi sau cheltuieli efectuate în perioada analizată.
De asemenea, documentele nu demonstrează că serverele respective erau echipate cu cipuri Nvidia a căror exportare în China este interzisă de legislația americană. Ele nu stabilesc nici momentul sau modalitatea prin care echipamentele au ajuns în China.
Prin urmare, deși documentele oferă indicii importante despre dimensiunea infrastructurii AI și despre rețeaua de companii implicate în finanțarea acesteia, ele nu constituie, în sine, dovada încălcării restricțiilor americane privind exporturile de tehnologie.
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