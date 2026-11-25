Scris de Iulian Budusan Publicat: 25 nov. 2026, 13:35

Alice Huang, femeia de afaceri aflată în centrul unei rețele de companii cu interese în industria tehnologiei din China, este în prim-planul unei investigații Reuters care dezvăluie finanțări de sute de milioane de dolari pentru infrastructura de inteligență artificială. Documentele analizate indică servere și module AI în valoare de 270 de milioane de dolari, precum și echipamente de rețea de alte 31 de milioane de dolari, în contextul suspiciunilor privind posibila eludare a restricțiilor americane asupra exporturilor de tehnologie avansată către China.

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