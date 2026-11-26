Publicat 26 nov. 2026, 09:59 Actualizat 26 nov. 2026, 10:35

Fostul ministru de Externe Titus Corlățean consideră că întâlnirea dintre secretarul general al NATO Mark Rutte și președintele american Donald Trump, desfășurată la reședința acestuia din urmă de la Mar-a-Lago, Florida, are o semnificație majoră pentru viitorul arhitecturii de securitate europene. În opinia sa, discuțiile depășesc problema războiului din Ucraina și vizează inclusiv viitorul prezenței militare americane pe Flancul Estic, descurajarea nucleară a Rusiei și garanțiile de securitate pentru Europa.

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