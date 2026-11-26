Fostul ministru de Externe Titus Corlățean consideră că întâlnirea dintre secretarul general al NATO Mark Rutte și președintele american Donald Trump, desfășurată la reședința acestuia din urmă de la Mar-a-Lago, Florida, are o semnificație majoră pentru viitorul arhitecturii de securitate europene. În opinia sa, discuțiile depășesc problema războiului din Ucraina și vizează inclusiv viitorul prezenței militare americane pe Flancul Estic, descurajarea nucleară a Rusiei și garanțiile de securitate pentru Europa.
Titus Corlățean consideră, astfel, că deplasarea rapidă a oficialului NATO din Bruxelles în Statele Unite, dar nu la Washington, ci la reședința privată a președintelui american, indică intrarea într-o etapă accelerată a discuțiilor privind securitatea europeană.
Titus Corlățean: Discuțiile de la Mar-a-Lago vizează arhitectura de securitate a Europei, nu doar războiul din Ucraina
Fostul șef al diplomației românești consideră că miza discuțiilor dintre Donald Trump și secretarul general al NATO este mult mai amplă decât negocierile privind încheierea războiului din Ucraina. Astfel, potrivit lui Corlățean, una dintre temele esențiale o reprezintă solicitările constante ale Rusiei privind diminuarea sau retragerea prezenței militare americane și NATO din Europa de Est, fără ca statele europene să își dea acordul.
În acest context, fostul ministru a făcut distincția între asumarea graduală de către Europa a unor responsabilități suplimentare în materie de apărare și o eventuală retragere a Statelor Unite de pe continent.
El a subliniat că prezența militară americană în Europa Centrală și de Est, precum și componenta nucleară de descurajare, reprezintă elemente fundamentale pentru securitatea continentului.
Corlățean a precizat că aceasta ar fi fost, în opinia sa, tema centrală a discuțiilor de la Mar-a-Lago, însă a subliniat că sunt necesare confirmări suplimentare privind conținutul concret al întâlnirii.
Ce se întâmplă cu militarii americani din România? Decizia Washingtonului, așteptată la București
Întrebat cum se asigură România că interesele Mării Negre și ale Flancului Estic vor fi reprezentate în viitoarele negocieri de pace, în condițiile în care Europa și-a desemnat cinci reprezentanți pentru aceste discuții, Titus Corlățean a vorbit despre intensificarea contactelor diplomatice și militare dintre București și Washington.
Fostul ministru a invocat deplasările și contactele la nivel prezidențial, precum și vizita subsecretarului de la Pentagon, Elbridge Colby, și discuțiile aplicate purtate în cadrul acesteia.
În opinia sa, un element de interes major pentru România rămâne decizia administrației americane privind efectivele militare dislocate pe teritoriul țării noastre.
Politicianul a apreciat că România trebuie să își valorifice relațiile cu Statele Unite și cu partenerii europeni pentru ca securitatea Mării Negre să fie tratată ca o prioritate în viitoarele discuții privind arhitectura de securitate a Europei.
Ce spune fostul ministru despre disputa privind bugetul UE
În aceeași intervenție telefonică la Realitatea PLUS, Titus Corlățean a abordat și negocierile privind viitorul buget al Uniunii Europene, în contextul opoziției exprimate de România și de alte state față de reducerile bugetare susținute de Germania și alte cinci țări.
Fostul ministru a explicat că dezbaterea nu are doar o dimensiune economică, ci și una de securitate, în condițiile în care resursele europene sunt esențiale pentru dezvoltarea statelor membre și pentru susținerea Ucrainei. Potrivit acestuia, România face parte din grupul statelor care susțin menținerea unor alocări consistente pentru coeziune, dezvoltare regională și agricultură.
Acesta a atras atenția și asupra componentei financiare destinate Ucrainei, subliniind că sprijinul european devine cu atât mai important în condițiile reducerii resurselor oferite de actuala administrație americană.
Titus Corlățean: „Nimeni nu-și poate permite să lase Ucraina în pragul unei ierni extrem de dure”
În privința ajutorului acordat Kievului, fostul ministru de Externe a susținut că statele europene au contribuit consistent în ultimii ani, inclusiv prin alocarea unor resurse suplimentare, în contextul diminuării sprijinului financiar american.
Corlățean și-a exprimat, astfel, convingerea că negocierile europene vor conduce la un compromis, chiar dacă discuțiile sunt dificile și există divergențe importante între statele membre.
România și Polonia, în prima linie a Flancului Estic: „Avem nevoie în continuare de resurse”
Pe de altă parte, Titus Corlățean a subliniat importanța poziției României în grupul statelor care susțin politica de coeziune europeană, inclusiv prin cooperarea cu Italia și celelalte țări cu interese similare.
Fostul ministru consideră că Bucureștiul trebuie să negocieze ferm pentru păstrarea fondurilor necesare dezvoltării, în condițiile în care România a avut un rol important în asigurarea securității pe Flancul Estic, alături de Polonia.