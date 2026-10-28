Masacru împotriva creștinilor ortodocși din Etiopia. Cel puțin 60 de morți, inclusiv copii
Masacru în Eitopia/ Sursa foto: Dailymail.com
Masacru împotriva creștinilor ortodocși din Etiopia! Cel puțin 60 de persoane, printre care și copii, au fost ucise în două atacuri sângeroase comise în regiunea Oromia. Bărbați înarmați au pătruns în comunități creștine, au atacat locuințe și au incendiat case, provocând panică în rândul localnicilor. Supraviețuitorii acuză autoritățile că au ignorat avertismentele privind prezența grupărilor înarmate în zonă, iar unii dintre ei vorbesc chiar despre o posibilă complicitate. Biserica Ortodoxă Etiopiană cere intervenția urgentă a Guvernului pentru oprirea violențelor.
Creștinii ortodocși, atacați în propriile case. Copii și bătrâni, printre cei uciși
Atacurile au avut loc pe 20 și 24 octombrie 2026, în districtele Merti și Shirka, situate în zona Arsi din regiunea Oromia, cea mai întinsă regiune a Etiopiei. Potrivit bilanțului comunicat de Biserica Ortodoxă Etiopiană Tewahedo, 14 persoane au fost ucise în primul atac, produs pe 20 octombrie în districtul Merti. Alte 46 de victime au fost înregistrate patru zile mai târziu, când atacatorii au pătruns în satele Tereta, Chole și Birbo, din districtul Shirka.
Printre victime se numără femei, bătrâni și copii. Martorii au relatat că cel puțin cinci dintre persoanele ucise erau minori. Localnicii au povestit că atacatorii au înconjurat satele și au deschis focul asupra oamenilor. Un bărbat care și-a pierdut tatăl, în vârstă de 75 de ani, a declarat că locuitorii au fost luați complet prin surprindere, după ce agresorii i-au încercuit din toate direcțiile. Alți supraviețuitori au descris scene dramatice, în care oamenii au fost atacați în propriile locuințe. Potrivit mărturiilor, agresorii au mers din casă în casă și au ucis civili folosind arme de foc și cuțite. Bilanțul este unul dramatic și în ceea ce privește distrugerile. Cel puțin 20 de case au fost incendiate, iar peste 20 de persoane au ajuns la spital cu răni grave.
Familii întregi au fugit din calea atacatorilor. Victimele, îngropate într-o groapă comună
După atacurile din Shirka, numeroși locuitori și-au părăsit casele, de teamă că agresorii s-ar putea întoarce. Martorii au povestit că unele dintre victime au fost îngropate împreună, în apropierea unei biserici din localitatea Chole. Mai multe trupuri au fost descoperite după încetarea atacurilor, iar în primele ore au existat temeri că numărul morților ar putea fi mai mare. O biserică din zonă a fost, de asemenea, atacată și jefuită, în timp ce alte lăcașuri de cult au devenit locuri de refugiu pentru persoanele care încercau să scape de violențe.
Supraviețuitorii au descris comunități devastate, cu familii care și-au pierdut mai mulți membri și oameni care au rămas fără locuințe. Potrivit reprezentanților Bisericii Ortodoxe, atacurile au afectat grav comunitățile creștine din regiune și au determinat numeroase persoane să se ascundă sau să fugă în localitățile învecinate.
Martorii acuză autoritățile că au ignorat avertismentele. Ce s-a întâmplat înaintea masacrului
După tragedie, au apărut acuzații grave privind modul în care autoritățile au gestionat amenințările din regiune. Reprezentanții Bisericii Ortodoxe din Shirka susțin că au avertizat în repetate rânduri instituțiile responsabile cu securitatea despre pătrunderea unor grupuri înarmate în zonă. Potrivit acestora, semnalele de alarmă au fost transmise cu mai multe zile înaintea atacurilor, însă nu au fost luate măsuri suficiente pentru protejarea locuitorilor.
Mai mult, unii supraviețuitori au acuzat presupuse legături între agresori și reprezentanți ai autorităților locale. Un reprezentant al Bisericii a relatat că forțele de securitate au ajuns în zona atacurilor, dar nu au reușit să oprească violențele. Biserica Ortodoxă Etiopiană a cerut Guvernului să ia măsuri urgente, să asigure protecția comunităților și să îi identifice pe cei responsabili pentru uciderea civililor.
Cine se află în spatele masacrului. Grupările rebele, acuzate de autorități
Identitatea celor care au organizat și executat atacurile nu a fost stabilită definitiv. Autoritățile regionale din Oromia au acuzat Armata de Eliberare Oromo, cunoscută sub numele de OLA, și grupările aliate că ar fi implicate în uciderea creștinilor. Purtătorul de cuvânt al administrației regionale, Hailu Adugna, susține că atacurile ar face parte dintr-o încercare de a provoca tensiuni religioase și etnice și de a destabiliza regiunea. OLA face parte dintr-o alianță formată în septembrie 2026 de mai multe grupări armate care urmăresc înlăturarea Guvernului condus de premierul Abiy Ahmed.
Reprezentanții grupării nu au oferit un răspuns imediat privind atacurile recente, însă conducerea OLA a respins în trecut acuzațiile că luptătorii săi ar viza civili. Regiunea Oromia se confruntă de mai mulți ani cu violențe între forțele guvernamentale și grupările rebele. În această zonă trăiesc comunități musulmane, protestante și creștine ortodoxe, iar conflictele au căpătat în repetate rânduri atât o dimensiune etnică, cât și una religioasă, conform Dailymail.com.
Sute de oameni, uciși în ultimii ani. Creștinii ortodocși au mai fost ținta atacurilor
Masacrul din octombrie nu este un incident izolat. Regiunea Oromia este afectată de ani de zile de atacuri împotriva populației civile, inclusiv a comunităților creștine ortodoxe. Un raport publicat în iulie 2026 de Consiliul Etiopian pentru Drepturile Omului arăta că 458 de persoane au fost ucise în atacuri comise în zona Arsi în ultimii patru ani. Organizația a semnalat că grupările înarmate au vizat în mod repetat comunitățile locale, inclusiv credincioși ai Bisericii Ortodoxe Etiopiene.
Violențe asemănătoare au fost înregistrate și în februarie 2023, când un atac asupra unei biserici ortodoxe din Etiopia s-a soldat cu doi morți și patru răniți în orașul Shashemene, tot în regiunea Oromia. La acea vreme, reprezentanții Bisericii acuzau forțele de securitate de implicare în violențe și cereau autorităților să oprească atacurile împotriva creștinilor ortodocși. Conflictul dintre armata etiopiană și Armata de Eliberare Oromo continuă din 2018, iar organizațiile pentru drepturile omului au documentat în această perioadă asasinate, răpiri, violențe sexuale și alte abuzuri comise împotriva civililor.
Biserica Ortodoxă cere intervenția Guvernului. Slujbe pentru victimele masacrului
În urma atacurilor din 20 și 24 octombrie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Etiopiene Tewahedo a condamnat uciderea credincioșilor și a cerut măsuri concrete pentru oprirea violențelor. Conducerea Bisericii a solicitat identificarea și pedepsirea atacatorilor, dar și protejarea comunităților care trăiesc în zonele afectate de conflict. Totodată, reprezentanții religioși au anunțat că vor purta discuții cu oficialii guvernamentali pentru stabilirea unor măsuri de securitate pe termen lung.
Luni, 26 octombrie, au fost organizate rugăciuni în memoria celor uciși, iar bisericile și mănăstirile ortodoxe etiopiene din întreaga lume au fost îndemnate să oficieze slujbe de pomenire. Autoritățile regionale au promis că vor lua măsuri împotriva celor responsabili și că vor oferi sprijin persoanelor rănite sau rămase fără locuințe. Între timp, familiile victimelor și comunitățile creștine din Oromia continuă să ceară protecție, de teama unor noi atacuri.
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