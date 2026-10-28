Masacru împotriva creștinilor ortodocși din Etiopia. Cel puțin 60 de morți, inclusiv copii

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 28 oct. 2026, 08:08

Masacru împotriva creștinilor ortodocși din Etiopia! Cel puțin 60 de persoane, printre care și copii, au fost ucise în două atacuri sângeroase comise în regiunea Oromia. Bărbați înarmați au pătruns în comunități creștine, au atacat locuințe și au incendiat case, provocând panică în rândul localnicilor. Supraviețuitorii acuză autoritățile că au ignorat avertismentele privind prezența grupărilor înarmate în zonă, iar unii dintre ei vorbesc chiar despre o posibilă complicitate. Biserica Ortodoxă Etiopiană cere intervenția urgentă a Guvernului pentru oprirea violențelor.

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