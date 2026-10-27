Bolsonaro Jr s-a refugiat în SUA, după înfrângerea în alegeri, pe fondul acuzațiilor de spălare de bani

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 27 oct. 2026, 21:31

Flavio Bolsonaro, fiul fostului președinte Jair Bolsonaro, a părăsit Brazilia și a plecat în Statele Unite împreună cu soția și cele două fiice, la doar câteva zile după ce a pierdut alegerile. Plecarea sa vine după ce poliția a dispus anularea pașapoartelor în cadrul unei anchete privind presupuse fapte de spălare de bani.

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