Bolsonaro Jr s-a refugiat în SUA, după înfrângerea în alegeri, pe fondul acuzațiilor de spălare de bani

Flavio Bolsonaro, fiul fostului președinte Jair Bolsonaro, a părăsit Brazilia și a plecat în Statele Unite împreună cu soția și cele două fiice, la doar câteva zile după ce a pierdut alegerile. Plecarea sa vine după ce poliția a dispus anularea pașapoartelor în cadrul unei anchete privind presupuse fapte de spălare de bani.
Senatorul brazilian Flavio Bolsonaro a plecat în Statele Unite împreună cu familia sa, la scurt timp după înfrângerea suferită în alegeri și după ce autoritățile au anunțat anularea pașapoartelor sale, relatează Reuters, citat de Independent.co.uk.
Potrivit unei surse apropiate politicianului, acesta a părăsit Brazilia alături de soția și cele două fiice. Decizia vine în contextul unei anchete privind presupuse operațiuni de spălare de bani, acuzații pe care Bolsonaro le respinge.
Poliția susține că senatorul nu a respectat un ordin prin care era obligat să predea pașapoartele în termen de 24 de ore. Cu toate acestea, cu o zi înainte, Flavio Bolsonaro afirma într-un mesaj video că nu intenționează să părăsească țara și că încearcă să mobilizeze opoziția împotriva rezultatului alegerilor.
Mandatul său de senator expiră la 31 ianuarie 2027, moment în care va pierde și statutul juridic special de care beneficiază în fața Curții Supreme.
Flavio Bolsonaro nu și-a recunoscut oficial înfrângerea și a anunțat că va solicita anularea rezultatului scrutinului, invocând presupuse nereguli electorale. Totuși, partidul său, Partidul Liberal, a recunoscut victoria lui Lula da Silva.
Plecarea sa amintește de gestul tatălui său, fostul președinte Jair Bolsonaro, care s-a mutat temporar în Statele Unite după ce a pierdut alegerile prezidențiale din 2022 în fața lui Lula.