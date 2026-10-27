Sfârșitul tragic al Loredanei, românca găsită moartă în Irlanda. Era logodită și lucra într-o farmacie

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 27 oct. 2026, 14:50

O româncă în vârstă de 48 de ani, originară din Botoșani, a fost găsită moartă în locuința sa din Irlanda, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările tragediei. Femeia, identificată drept Loredana Moroșanu, locuia în zona Finglas, din Dublin, era logodită și lucra într-o farmacie. Un bărbat de aproximativ 40 de ani a fost arestat în legătură cu moartea româncei și se află în custodia autorităților irlandeze. Cazul a provocat un val de emoție în comunitatea locală.

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