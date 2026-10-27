Sfârșitul tragic al Loredanei, românca găsită moartă în Irlanda. Era logodită și lucra într-o farmacie

O româncă în vârstă de 48 de ani, originară din Botoșani, a fost găsită moartă în locuința sa din Irlanda, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările tragediei. Femeia, identificată drept Loredana Moroșanu, locuia în zona Finglas, din Dublin, era logodită și lucra într-o farmacie. Un bărbat de aproximativ 40 de ani a fost arestat în legătură cu moartea româncei și se află în custodia autorităților irlandeze. Cazul a provocat un val de emoție în comunitatea locală.
Loredana a fost găsită fără viață în propria locuință. Ce au descoperit polițiștii irlandezi
Tragedia a avut loc luni, 26 octombrie 2026, într-o locuință situată pe Melville Terrace, în cartierul Finglas, din nordul Dublinului.
Polițiștii irlandezi au fost alertați în jurul orei 4:30 dimineața, în urma unei sesizări privind un incident petrecut la adresa respectivă. Ajunși la fața locului, agenții au descoperit trupul neînsuflețit al unei femei în vârstă de 48 de ani. Victima a fost identificată în comunitatea locală drept Loredana Moroșanu, o româncă originară din municipiul Botoșani, care trăia de mai mulți ani în Irlanda.
Primele informații indică faptul că femeia ar fi avut parte de o moarte violentă. Polițiștii au izolat imediat zona și au început cercetările criminalistice pentru a stabili ce s-a întâmplat în locuință. Trupul româncei a fost transportat la morga din Whitehall, iar autopsia a fost programată pentru marți, 27 octombrie. Rezultatele examinării medico-legale urmează să stabilească exact cauza decesului.
Cine era Loredana Moroșanu. Românca lucra într-o farmacie și era logodită
Loredana Moroșanu avea 48 de ani și era originară din Botoșani. Femeia își construise o viață în Irlanda, unde locuia de mai mulți ani și lucra în domeniul farmaceutic.
Potrivit informațiilor de pe profilurile sale publice de pe rețelele sociale, românca era angajată la Hickey's Pharmacy, un lanț de farmacii din Irlanda. De asemenea, aceasta era logodită. Deși trăia de mai mult timp în Irlanda, Loredana se mutase recent în locuința de pe Melville Terrace, unde avea să fie găsită fără viață. Moartea sa a provocat un șoc în rândul locuitorilor din Finglas, iar reprezentanții comunității locale și-au exprimat regretul pentru tragedie. În memoria româncei, mai mulți localnici au început să discute despre organizarea unei întâlniri de comemorare, la care să participe persoane din comunitate și apropiați ai victimei.
Un bărbat de 40 de ani, arestat după moartea româncei. Ancheta continuă
La câteva ore după descoperirea trupului neînsuflețit, polițiștii irlandezi au reținut un bărbat suspectat că ar avea legătură cu moartea femeii. Acesta a fost arestat luni, în jurul orei 11:00, într-o altă locație din Dublin, la aproximativ șase ore și jumătate după intervenția poliției la locuința româncei.
Bărbatul, în vârstă de aproximativ 40 de ani, a fost dus la o secție de poliție din vestul Dublinului, unde este audiat în legătură cu împrejurările morții Loredanei. Anchetatorii au continuat cercetările la locuința victimei și în împrejurimi, unde au căutat probe care ar putea ajuta la reconstituirea evenimentelor. Polițiștii au verificat inclusiv imaginile surprinse de camerele de supraveghere și au discutat cu persoanele care locuiesc în apropiere.
Ancheta este coordonată de un ofițer superior din cadrul secției de poliție Finglas, iar autoritățile au desemnat și un reprezentant care să țină legătura cu familia româncei.
Poliția caută martori. Ce vor să afle anchetatorii despre ultimele ore din viața Loredanei
Autoritățile irlandeze încearcă să stabilească ce s-a întâmplat în noaptea de duminică spre luni, înainte ca Loredana Moroșanu să fie găsită moartă. Polițiștii au făcut apel la toate persoanele care s-au aflat în zona Melville Terrace, din Dublin 11, între miezul nopții și ora 5:00 dimineața, pe 26 octombrie, să ofere informații care ar putea ajuta ancheta.
Sunt căutate în special înregistrări video surprinse de camerele de bord ale autoturismelor care au circulat prin zonă în intervalul respectiv. Persoanele care dețin informații pot contacta secția Finglas Garda Station, la numărul 01 666 7500, sau linia confidențială a poliției irlandeze, 1800 666 111.
Tragedia a readus amintiri dureroase în comunitatea din Finglas
Moartea Loredanei Moroșanu a readus în atenția locuitorilor din Finglas o altă tragedie petrecută în aceeași zonă. În aprilie 2021, Jennifer Poole, o tânără de 24 de ani și mamă a doi copii, a fost ucisă într-o locuință de pe Melville Drive, la mică distanță de locul în care a fost găsită românca. Consilierul local Conor Reddy a vorbit despre durerea provocată de noul caz, explicând că locuitorii cartierului nu au uitat tragedia din urmă cu cinci ani. Acesta a transmis că oamenii vor să se adune pentru a-i aduce un omagiu Loredanei și pentru a-i susține familia.
În Irlanda au mai existat și alte cazuri de violență în care victimele au fost femei originare din România. Unul dintre acestea este cazul Geilei Ibram, românca de 27 de ani ucisă în orașul Limerick, în aprilie 2023. Autorul crimei a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a recunoscut vinovăția.