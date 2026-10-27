O parte din blocul din Rahova s-a prăbușit în timpul demolării. Ce s-a întâmplat pe șantier

Bucăți din blocul din cartierul Rahova, grav avariat de explozia din octombrie 2025, s-au prăbușit în timpul lucrărilor de demolare controlată. Căderea unor elemente ale clădirii a provocat panică printre persoanele aflate în apropierea șantierului, iar unii martori au crezut inițial că o macara s-a prăbușit peste imobil. Reprezentanții firmei care execută lucrările au explicat, conform Gândul, că prăbușirea unei părți din structura deja afectată era anticipată în timpul intervenției.
De ce s-a prăbușit o parte din clădire?
Muncitorii efectuau lucrări de demolare pe partea din față a blocului de pe strada Vicina, în Sectorul 5 al Capitalei. În timpul intervenției, bucăți din zona afectată au căzut însă pe partea din spate a imobilului, unde nu funcționau utilaje în acel moment. Zgomotul puternic i-a speriat pe martorii aflați în apropiere, care au crezut că unul dintre utilajele de pe șantier s-a prăbușit.
Reprezentanții companiei Apolodor, care execută demolarea, au explicat că echipele se așteaptă ca fragmente din zona grav avariată să cadă pe măsură ce lucrările avansează. Potrivit Gândul, o parte din structura afectată se prăbușise, iar restul zonei respective putea cădea în continuare. Compania a precizat că utilajele se aflau în poziții sigure.
Primăria Capitalei: Nu a fost un accident cu macaraua
După apariția informațiilor potrivit cărora o macara s-ar fi prăbușit peste bloc, Primăria Municipiului București a dezmințit incidentul. Reprezentanții municipalității au transmis că pe șantierul de pe strada Vicina nu s-a produs niciun accident și că macaraua nu a căzut și nu se sprijină pe imobil. Instituția a precizat că operațiunile de punere în siguranță se desfășoară în condiții de siguranță.
Blocul din Rahova, demolat după explozia din 2025
Lucrările de demolare controlată au început la începutul lunii octombrie 2026 și vizează etajele superioare, de la 5 la 8, cele mai grav afectate de explozia produsă la 17 octombrie 2025. Deflagrația a distrus mai multe apartamente și a afectat grav structura imobilului, iar locatarii au fost evacuați.