O parte din blocul din Rahova s-a prăbușit în timpul demolării. Ce s-a întâmplat pe șantier

Publicat 27 oct. 2026, 13:54 Actualizat 27 oct. 2026, 14:08

Bucăți din blocul din cartierul Rahova, grav avariat de explozia din octombrie 2025, s-au prăbușit în timpul lucrărilor de demolare controlată. Căderea unor elemente ale clădirii a provocat panică printre persoanele aflate în apropierea șantierului, iar unii martori au crezut inițial că o macara s-a prăbușit peste imobil. Reprezentanții firmei care execută lucrările au explicat, conform Gândul, că prăbușirea unei părți din structura deja afectată era anticipată în timpul intervenției.

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