A început demolarea blocului afectat de explozia din Rahova. Ce etaje vor fi îndepărtate

Au început lucrările de demolare a etajelor superioare ale blocului afectat de explozia din Rahova, produsă pe 17 octombrie 2025. Intervenția vizează nivelurile compromise de deflagrație și are ca scop punerea în siguranță a structurii, astfel încât proprietarii să își poată recupera bunurile de strictă necesitate.
Primăria Municipiului București (PMB) a prezentat intervenția drept o premieră tehnică în România. Primele imagini cu lucrările au fost publicate pe un grup de Facebook al comunității din Sectorul 5.
Demolarea vizează etajele 6, 7 și 8
Lucrările se concentrează asupra etajelor 6, 7 și 8, unde explozia a dislocat numeroși pereți de rezistență. Din cauza stării în care se află aceste niveluri, accesul echipelor de intervenție este imposibil, fiind necesară o soluție tehnică adaptată.
Săptămâna trecută, PMB anunța pregătirea echipamentelor necesare și instalarea unei structuri de protecție în dreptul liceului din apropiere.
„Constructorul urmează să vină în aceste zile cu o soluție tehnică adaptată special pentru această zonă. Intervenția este necesară pentru ca proprietarii să poată intra în siguranță în locuințe pentru a-și recupera bunurile de strictă necesitate. În paralel, pe parcursul acestei săptămâni vor fi montate macaraua și foarfeca necesare intervenției, precum și un zid cu plasă de protecție, cu o înălțime de 30 de metri, în dreptul liceului”, a informat Primăria Municipiului București.
Îndepărtarea nivelurilor compromise reprezintă o etapă necesară pentru punerea în siguranță a imobilului.
Trei morți în explozia din Rahova
Explozia din 17 octombrie 2025 s-a produs într-un bloc de pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Capitalei. Trei persoane au murit, între care o femeie însărcinată, iar alte 15 au fost rănite.
Deflagrația a afectat zeci de apartamente, iar locatarii au fost evacuați.
Într-o primă etapă, Primăria Municipiului București a asigurat cazarea persoanelor evacuate în hoteluri. Ulterior, municipalitatea a preluat plata chiriilor pentru familiile care s-au mutat în apartamente închiriate.
Trei persoane reținute după explozie
La sfârșitul lunii octombrie 2025, trei persoane au fost reținute în dosarul penal deschis după explozia din Rahova. Măsurile au fost dispuse în urma unor percheziții desfășurate la persoane fizice și juridice.