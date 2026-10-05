A început demolarea blocului afectat de explozia din Rahova. Ce etaje vor fi îndepărtate

Scris de Darius Stănescu Publicat: 5 oct. 2026, 16:32

Au început lucrările de demolare a etajelor superioare ale blocului afectat de explozia din Rahova, produsă pe 17 octombrie 2025. Intervenția vizează nivelurile compromise de deflagrație și are ca scop punerea în siguranță a structurii, astfel încât proprietarii să își poată recupera bunurile de strictă necesitate.

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