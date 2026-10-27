Turcii, pakistanezii și saudiții, negocieri cu Iranul. Analiza de Ana Maria Păcuraru

Publicat 27 oct. 2026, 20:56 Actualizat 27 oct. 2026, 21:00 Sursă Realitatea PLUS

Turcii, pakistanezii și saudiții au mers să negocieze cu Iranul. Reprezentanții Teheranului spun că discuțiile au fost „foarte bune” și au anunțat că participanții au convenit că resping împreună orice amestec străin în regiune. Prețul petrolului a fluctuat doar puțin, cu efecte mici asupra piețe, potrivit jurnalistei Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă.

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