Patru morți și un rănit după ce o tornadă a lovit Antalya: cum s-a produs tragedia

Publicat 27 oct. 2026, 12:23 Actualizat 27 oct. 2026, 12:43

O tornadă produsă în Antalya, în sudul Turciei, s-a soldat cu patru morți și o persoană rănită, a anunțat marți guvernatorul provinciei, Hulusi Sahin, citat de AFP. Fenomenul meteorologic rar în această regiune turistică - după cum chiar autoritățile locale o spun - a distrus un container în care dormeau muncitorii de pe un șantier.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre tornadaantalyaturciaistanbul