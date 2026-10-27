Patru morți și un rănit după ce o tornadă a lovit Antalya: cum s-a produs tragedia

O tornadă produsă în Antalya, în sudul Turciei, s-a soldat cu patru morți și o persoană rănită, a anunțat marți guvernatorul provinciei, Hulusi Sahin, citat de AFP. Fenomenul meteorologic rar în această regiune turistică - după cum chiar autoritățile locale o spun - a distrus un container în care dormeau muncitorii de pe un șantier.
Incidentul s-a produs în timp ce muncitorii se odihneau în spațiul în care erau cazați. Tornada a distrus containerul, iar patru persoane și-au pierdut viața, potrivit autorităților locale, citate de AFP.
Guvernatorul provinciei Antalya, Hulusi Sahin, a declarat presei că doi muncitori au murit pe loc, iar alți doi au decedat la spital. O a cincea persoană a fost rănită ușor.
Potrivit acestuia, tornada a fost un fenomen izolat, care a distrus doar două adăposturi de pe șantier, fără să provoace pagube în zonele învecinate.
Tornada a răsturnat o macara, pe un șantier din Antalya
Guvernatorul provinciei Antalya, Hulusi Sahin, a vizitat șantierul pentru a evalua pagubele și a oferit detalii despre incident. Tornada a răsturnat și o macara de pe șantier, însă prăbușirea acesteia nu a provocat alte decese sau răniri, a precizat Sahin, potrivit site-ului Turkiye Today.
Descriind incidentul, guvernatorul a subliniat că tornada a afectat în mod specific șantierul, fără ca în alte zone ale orașului să fie semnalate furtuni sau tornade.
Autoritățile au continuat verificările la fața locului pentru a stabili dacă există și alte persoane decedate sau rănite. De asemenea, guvernatorul a subliniat că tornada, și nu macaraua răsturnată, a provocat decesele și rănirile.
Până când vor continua ploile abundente în Antalya
Tornada s-a produs în timp ce Antalya se pregătește pentru mai multe zile cu fenomene meteorologice severe. Serviciul Meteorologic de Stat din Turcia a emis, marți, 27 octombrie, un cod galben de ploi abundente, potrivit site-ului menționat. Cantitățile de precipitații ar putea ajunge la 21-50 de litri pe metru pătrat în centrul Antalyei și de-a lungul coastei de vest. În estul provinciei, acestea ar putea crește până la 51-75 de litri pe metru pătrat.
Meteorologii avertizează asupra riscului de viituri rapide, inundații, descărcări electrice, tornade și vânt puternic, fenomene care ar putea perturba transporturile.
Ploile abundente sunt prognozate și pentru miercuri, când cantitățile de precipitații ar putea ajunge la 51-100 de litri pe metru pătrat în unele zone din Antalya și din provincia învecinată Muğla. Aversele vor continua joi, urmând să se diminueze vineri. Furtunile ar putea reveni însă în weekend.
Vremea instabilă nu se limitează, însă, doar la Antalya. Prognoza națională indică precipitații abundente și în unele zone din regiunile Egee, Mediteraneeană și Marmara.