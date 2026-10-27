Rusia crește producția de motorină după acordul cu SUA. Cotele de export deblochează livrările

Scris de Darius Stănescu Publicat: 27 oct. 2026, 08:33

Rafinăriile din Rusia își intensifică producția de motorină, după ce Moscova a permis exporturi în baza unor cote speciale, destinate livrărilor convenite cu Statele Unite. Mecanismul oferă companiilor petroliere posibilitatea de a crește activitatea, în condițiile în care restricțiile generale asupra exporturilor rămân în vigoare.

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