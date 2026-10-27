Rusia crește producția de motorină după acordul cu SUA. Cotele de export deblochează livrările

Rafinăriile din Rusia își intensifică producția de motorină, după ce Moscova a permis exporturi în baza unor cote speciale, destinate livrărilor convenite cu Statele Unite. Mecanismul oferă companiilor petroliere posibilitatea de a crește activitatea, în condițiile în care restricțiile generale asupra exporturilor rămân în vigoare.
Producția se apropie de 180.000 de tone pe zi, după ce în prima jumătate a lunii octombrie coborâse la aproximativ 160.000 de tone zilnic, conform unor surse din industria petrolieră citate de agenție. În septembrie, nivelul fusese de circa 175.000 de tone pe zi.
Cotele speciale permit exporturi de motorină în pofida interdicției
Guvernul rus a introdus, începând cu 1 octombrie, derogări care permit alocarea unor cote de export pentru livrările prevăzute în înțelegerea cu administrația americană, au declarat surse din piața petrolieră.
Interdicția generală, aplicată din august, determinase rafinăriile să își reducă producția în funcție de necesarul intern. Au fost păstrate doar anumite livrări către state din Asia Centrală, realizate în baza unor acorduri interguvernamentale.
După acordarea noilor cote, rafinăriile au început să majoreze producția la mijlocul lunii octombrie. Reprezentanții industriei se așteaptă ca Moscova să păstreze restricțiile generale și să folosească derogările pentru a ajusta exporturile în funcție de disponibilitatea combustibilului și de cererea internă.
Ce volume de motorină prevede acordul anunțat de Donald Trump
Donald Trump a anunțat la 9 octombrie că a convenit cu Vladimir Putin furnizarea de motorină rusească pentru Statele Unite și piețele internaționale. Washingtonul a suspendat temporar sancțiunile aplicate combustibililor rusești pentru a permite tranzacțiile.
Președintele american a prezentat un calendar care include livrarea imediată a peste 300.000 de tone de motorină, echivalentul a aproximativ 2,25 milioane de barili. Alte 500.000 de tone ar urma să fie furnizate în noiembrie, iar ulterior încă un milion de tone.
Trump a menționat și posibilitatea unor livrări suplimentare de trei milioane de tone, condiționate de starea rafinăriilor rusești și de capacitatea acestora de funcționare.
Scăderea consumului intern lasă mai mult combustibil pentru export
Creșterea producției coincide cu reducerea sezonieră a cererii din Rusia. În octombrie, consumul intern de motorină scade de regulă la aproximativ 140.000 de tone pe zi, după încheierea recoltării cerealelor și a sezonului estival de transport rutier.
La o producție apropiată de 180.000 de tone zilnic, disponibilul pentru export ar putea ajunge la cel puțin 40.000 de tone pe zi, adică peste un milion de tone lunar, potrivit estimărilor surselor citate de Reuters.
Din acest volum, între 200.000 și 300.000 de tone ar putea fi necesare pentru aprovizionarea țărilor vecine.
Un petrolier cu motorină rusească se îndreaptă spre New York
Datele LSEG indică faptul că un petrolier sub pavilion maltez, încărcat cu aproximativ 40.000 de tone de motorină rusească și având ca destinație New York, a fost identificat în sistemele de monitorizare a traficului maritim la 23 octombrie.
În aceeași zi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că livrările către Statele Unite vor continua în mod regulat după plecarea primului petrolier.
Sistemul cotelor permite astfel Rusiei să reia o parte a exporturilor fără să elimine interdicția generală, păstrând controlul asupra cantităților disponibile pentru piața internă.