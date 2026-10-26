Regina Letizia a Spaniei, moment neașteptat la un eveniment oficial. Suverana a căzut pe puntea unei ambarcațiuni

Regina Letizia a Spaniei a trecut printr-un moment delicat în timpul unei vizite oficiale desfășurate în localitatea Llanes, după ce și-a pierdut echilibrul și a căzut pe puntea unei ambarcațiuni. Incidentul s-a petrecut în prezența mai multor persoane, iar cei aflați în apropiere au intervenit pentru a o ajuta să se ridice.
Evenimentul a avut loc sâmbătă, 24 octombrie, în cadrul ceremoniei de acordare a distincției „Localitatea Exemplară din Asturia 2026”. Regina a participat la manifestare alături de soțul său, regele Felipe al VI-lea, și de fiicele lor, prințesa Leonor și infanta Sofía.
Regina Letizia a alunecat pe puntea bărcii
Imagini distribuite pe rețelele sociale surprind momentul în care suverana își pierde echilibrul și cade pe puntea ambarcațiunii. Persoanele aflate în apropiere s-au grăbit să îi ofere sprijin pentru a se ridica.
Incidentul a atras atenția celor prezenți, însă programul oficial al familiei regale a continuat. Până în prezent, informațiile disponibile nu indică în mod clar dacă regina s-a accidentat în urma căzăturii.
Potrivit publicației spaniole Hola!, acesta nu ar fi fost singurul moment în care Letizia a avut dificultăți în a-și menține echilibrul pe parcursul evenimentului.
Infanta Sofía și-a ajutat mama să își recapete echilibrul
Un alt videoclip, realizat în timpul aceleiași vizite, o arată pe regină dezechilibrându-se în timp ce poza pentru o fotografie. De această dată, infanta Sofía, fiica sa în vârstă de 19 ani, a intervenit rapid și a sprijinit-o înainte ca aceasta să cadă.
Condițiile de pe mare fuseseră dificile și în ziua precedentă, însă nu există informații confirmate care să stabilească o legătură directă între starea vremii și incidentele în care a fost implicată suverana.
Familia regală a participat la ceremonia dedicată comunității din Llanes
În pofida momentelor neprevăzute, vizita oficială a continuat conform programului. Regina Letizia, regele Felipe și fiicele lor au participat la evenimentele dedicate comunității din Llanes, în cadrul cărora a fost acordată distincția „Localitatea Exemplară din Asturia 2026”.
Printre beneficiarii recunoașterii s-a numărat și Breasla Pescarilor din Santa Ana, o organizație locală reprezentativă pentru comunitatea pescărească.
Distincția este acordată în cadrul inițiativelor Fundației Prințesa Asturiei și recompensează comunitățile care se remarcă prin protejarea mediului, păstrarea patrimoniului cultural și istoric, dezvoltarea economică și implicarea în proiecte sociale și de solidaritate.
Ce ținută a ales regina pentru vizita oficială
Pentru evenimentul din Llanes, Letizia a optat pentru o combinație vestimentară casual, diferită de ținutele elegante pe care le poartă frecvent la aparițiile oficiale.
Regina a ales un pulover bej, o cămașă albă, blugi închiși la culoare și cizme maro. Prințesa Leonor a purtat o ținută integral neagră, în timp ce infanta Sofía a optat pentru un pulover albastru și blugi închiși la culoare.
Deși căzătura de pe ambarcațiune a devenit unul dintre momentele intens distribuite pe rețelele sociale, vizita familiei regale a continuat, fiind dedicată recunoașterii meritelor comunității din Asturia.