Regina Letizia a Spaniei, moment neașteptat la un eveniment oficial. Suverana a căzut pe puntea unei ambarcațiuni

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 26 oct. 2026, 22:07

Regina Letizia a Spaniei a trecut printr-un moment delicat în timpul unei vizite oficiale desfășurate în localitatea Llanes, după ce și-a pierdut echilibrul și a căzut pe puntea unei ambarcațiuni. Incidentul s-a petrecut în prezența mai multor persoane, iar cei aflați în apropiere au intervenit pentru a o ajuta să se ridice.

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