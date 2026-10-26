Un ucrainean a trecut granița în Republica Moldova cu o motoparapantă și a cerut azil. Alți doi bărbați au fost prinși cu ajutorul camerelor cu termoviziune

Un cetățean ucrainean a ajuns ilegal pe teritoriul Republicii Moldova după ce a traversat frontiera cu ajutorul unei motoparapante, iar ulterior a solicitat azil autorităților de la Chișinău. Într-un caz separat, doi bărbați de vârstă militară au fost depistați în regiunea Odesa, în timp ce încercau să treacă ilegal granița dintre Ucraina și Republica Moldova. Aceștia ar fi folosit costume speciale de camuflaj pentru a evita detectarea de către grăniceri.
Un ucrainean a survolat ilegal frontiera și a cerut azil în Republica Moldova
Incidentul cu motoparapanta a fost semnalat luni, 26 octombrie, după ce autoritățile de frontieră ucrainene au transmis colegilor din Republica Moldova informații despre o persoană care ar fi traversat ilegal granița pe direcția Cernăuți - Larga.
În urma alertării, polițiștii de frontieră moldoveni au demarat verificări pentru identificarea și localizarea bărbatului. Acesta a fost găsit la aproximativ doi kilometri de linia frontierei de stat.
Potrivit Poliției de Frontieră din Republica Moldova, după ce a fost depistat, cetățeanul ucrainean a solicitat azil pe teritoriul țării.
„Poliția de Frontieră continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare”, au transmis reprezentanții instituției.
Aparatul de zbor a fost detectat în apropierea satului Larga
Ministerul Apărării de la Chișinău anunțase anterior că un aparat de zbor de tip motoparapantă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în data de 26 octombrie.
Potrivit informațiilor comunicate de autorități, aparatul a fost observat la ora 13:13, venind din direcția Cernăuți, Ucraina. Ulterior, la ora 13:32, acesta a fost localizat în apropierea satului Larga, din raionul Briceni.
Cazul a fost preluat de Poliția de Frontieră, care desfășoară verificări pentru a clarifica împrejurările în care s-a produs traversarea ilegală a frontierei.
Doi bărbați, prinși în regiunea Odesa cu ajutorul camerelor cu termoviziune
Într-un incident separat, doi bărbați de vârstă militară au fost reținuți în regiunea Odesa, după ce ar fi încercat să treacă ilegal frontiera ucraineano-moldovenească prin zona Transnistriei.
Potrivit Serviciului de Grăniceri al Ucrainei, cei doi au fost identificați în raionul Rozdilna, cu ajutorul sistemelor de supraveghere utilizate pentru monitorizarea frontierei.
Bărbații ar fi pregătit din timp traseul și ar fi încercat să evite observarea lor de către patrulele de grăniceri. Pentru a se ascunde în teren, aceștia ar fi purtat costume de camuflaj de tip „kikimora”, concepute pentru a se confunda cu vegetația din jur.
Planul nu a avut însă rezultatul dorit. Echipamentele cu termoviziune au detectat deplasarea celor doi, iar grănicerii au intervenit și i-au reținut.
În urma incidentului, autoritățile ucrainene au întocmit procese-verbale pentru încălcarea regulilor privind trecerea frontierei.
Ucraina menține restricțiile privind ieșirea din țară pentru bărbații de vârstă militară
De la declanșarea invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022, Ucraina se află sub lege marțială și aplică restricții privind ieșirea din țară pentru anumite categorii de bărbați de vârstă militară.
Măsurile vizează, în principal, bărbații cu vârste între 23 și 60 de ani, însă legislația prevede și anumite excepții.