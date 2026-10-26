Un ucrainean a trecut granița în Republica Moldova cu o motoparapantă și a cerut azil. Alți doi bărbați au fost prinși cu ajutorul camerelor cu termoviziune

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 26 oct. 2026, 20:11

Un cetățean ucrainean a ajuns ilegal pe teritoriul Republicii Moldova după ce a traversat frontiera cu ajutorul unei motoparapante, iar ulterior a solicitat azil autorităților de la Chișinău. Într-un caz separat, doi bărbați de vârstă militară au fost depistați în regiunea Odesa, în timp ce încercau să treacă ilegal granița dintre Ucraina și Republica Moldova. Aceștia ar fi folosit costume speciale de camuflaj pentru a evita detectarea de către grăniceri.

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