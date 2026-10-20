Alertă în Vama Siret, marți seară! Oamenii au fost evacuați după pornirea sirenelor pe partea ucraineană

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 oct. 2026, 22:14

Momente de tensiune la Punctul de Trecere a Frontierei Siret, marți seară, după ce sirenele de alertă au fost pornite pe partea ucraineană. Persoanele aflate în zona vămii au fost evacuate preventiv, iar activitatea în punctul de frontieră a fost suspendată.

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