Alertă în Vama Siret, marți seară! Oamenii au fost evacuați după pornirea sirenelor pe partea ucraineană

Momente de tensiune la Punctul de Trecere a Frontierei Siret, marți seară, după ce sirenele de alertă au fost pornite pe partea ucraineană. Persoanele aflate în zona vămii au fost evacuate preventiv, iar activitatea în punctul de frontieră a fost suspendată.
Măsura a fost luată în contextul alertei declanșate pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România. Autoritățile aplică procedurile de siguranță pentru protejarea civililor și a personalului care își desfășoară activitatea în punctul de trecere.
Sirenele au pornit pe partea ucraineană a frontierei
Alerta de marți seară a dus la evacuarea persoanelor aflate în Vama Siret. În astfel de situații, activitatea este oprită temporar, iar oamenii și angajații punctului de frontieră sunt îndrumați să părăsească zona expusă riscului.
Suspendarea activității are rol preventiv și este legată de măsurile adoptate în urma semnalării unei posibile amenințări aeriene pe teritoriul ucrainean.
Activitatea în Vama Siret, suspendată
Pe durata alertei, traficul prin punctul de trecere a frontierei este întrerupt, ceea ce poate provoca întârzieri pentru persoanele care intenționează să intre sau să iasă din România prin această vamă.
Deocamdată, nu au fost comunicate informații suplimentare privind durata suspendării activității sau momentul în care circulația va putea fi reluată. Reluarea traficului depinde de evoluția situației și de deciziile autorităților competente.
În ultimele zile, punctele de trecere a frontierei din județul Suceava au mai fost afectate de alerte aeriene declanșate în Ucraina. În astfel de cazuri, autoritățile au suspendat temporar traficul și au evacuat preventiv persoanele aflate în incintă.
Situația de la graniță rămâne sub atenția autorităților, iar persoanele care intenționează să tranziteze Vama Siret trebuie să țină cont de eventualele modificări ale programului de funcționare și de posibilele întârzieri.