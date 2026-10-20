Ucraina a evacuat un soldat rănit cu drona. Cum a fost posibilă operațiunea

Forțele armate ucrainene au reușit să evacueze un militar rănit direct de pe front cu ajutorul unei drone aeriene de mare capacitate, într-o operațiune descrisă de armata ucraineană drept o premieră. Potrivit relatărilor publicate de presa ucraineană, soldatul fusese blocat într-o poziție periculoasă, iar tentativele de evacuare prin metode convenționale eșuaseră. Misiunea a implicat mai multe unități militare și modificarea unui hexacopter pentru transportul unei persoane.
De ce nu putea fi evacuat soldatul pe cale terestră
Militarul din Brigada 30 Mecanizată Separată a fost rănit la ambele picioare, după ce colegul său a fost ucis într-un atac cu muniții lansate de drone rusești. Rămas singur în poziție, soldatul a continuat să reziste și a așteptat să fie recuperat.
Potrivit relatărilor presei ucrainene, mai multe încercări de evacuare au eșuat, inclusiv cele care au folosit roboți tereștri. Prezența dronelor inamice și terenul minat făceau extrem de riscantă apropierea echipelor de salvare. În aceste condiții, comandamentul a decis să încerce o soluție neobișnuită: transportul militarului cu ajutorul unei drone aeriene grele.
Cum a fost pregătită drona pentru transportul unui om
Pentru misiune a fost folosit un hexacopter de fabricație ucraineană, produs de compania Gurzuf Defence. Aparatul a fost adaptat în colaborare cu militarii pentru a putea ridica și transporta o persoană, menținându-și stabilitatea în aer. Înaintea operațiunii, echipele au efectuat teste și au pregătit procedura de îmbarcare, astfel încât soldatul să se poată fixa în siguranță de sistemul de ridicare.
Cu o zi înainte de misiune, militarului i-a fost trimisă o înregistrare video în care i se explica modul în care trebuia să-și pună echipamentul și să se prindă de dronă. Aparatul a fost dotat și cu o cameră, pentru ca operatorii să poată urmări dacă acesta era pregătit pentru transport.
Cum s-a desfășurat evacuarea
Operațiunea a fost coordonată de mai multe structuri ale armatei ucrainene, între care Brigada 92 Asalt Separată, Brigada 30 Mecanizată Separată și Corpul 10 Armată, cu sprijinul companiei Gurzuf Defence și al altor unități. La manșa dronei s-a aflat un operator din Brigada 30 Mecanizată. Militarii au planificat traseul și au asigurat protecția misiunii, în condițiile în care zona era expusă atacurilor și bruiajului electronic.
Imaginile publicate de armata ucraineană arată cum drona ajunge la poziția militarului, coboară pentru ca acesta să se fixeze de sistemul de transport, apoi îl ridică și îl duce către un punct de evacuare. Operațiunea s-a încheiat cu succes, iar soldatul a fost adus într-un loc sigur. Armata nu a dezvăluit public data exactă și coordonatele misiunii.
Care este starea militarului evacuat
Potrivit informațiilor publicate de centrul medical militar din Harkov, militarul a suferit amputarea ambelor picioare și a avut nevoie de mai multe intervenții chirurgicale. Înainte de evacuare, dronele îi transportaseră medicamente, apă și alimente, ceea ce a contribuit la menținerea stării sale până la recuperare. Medicii au declarat că acesta a fost stabilizat și urmează tratament, protezare și recuperare.