Ucraina a evacuat un soldat rănit cu drona. Cum a fost posibilă operațiunea

Publicat 20 oct. 2026, 13:18 Actualizat 20 oct. 2026, 13:36

Forțele armate ucrainene au reușit să evacueze un militar rănit direct de pe front cu ajutorul unei drone aeriene de mare capacitate, într-o operațiune descrisă de armata ucraineană drept o premieră. Potrivit relatărilor publicate de presa ucraineană, soldatul fusese blocat într-o poziție periculoasă, iar tentativele de evacuare prin metode convenționale eșuaseră. Misiunea a implicat mai multe unități militare și modificarea unui hexacopter pentru transportul unei persoane.

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