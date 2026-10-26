Atac ucrainean cu drone în Rusia: cel puțin doi morți și 17 răniți la Voronej, majoritatea pasageri ai unui tren suburban

Publicat 26 oct. 2026, 13:12 Actualizat 26 oct. 2026, 13:26

Cel puțin două persoane au fost ucise, iar alte 17 au fost rănite, majoritatea fiind pasageri ai unui tren suburban, în urma unui atac cu drone atribuit Ucrainei asupra orașului Voronej, din Rusia, în noaptea de duminică spre luni. Guvernatorul regiunii, Aleksandr Gusev, a anunțat că peste 70 de drone au fost doborâte, relatează agenția France-Presse (AFP). Voronej este un oraș cu peste un milion de locuitori, situat la aproximativ 500 de kilometri de Moscova.

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