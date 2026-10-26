Atac ucrainean cu drone în Rusia: cel puțin doi morți și 17 răniți la Voronej, majoritatea pasageri ai unui tren suburban

Cel puțin două persoane au fost ucise, iar alte 17 au fost rănite, majoritatea fiind pasageri ai unui tren suburban, în urma unui atac cu drone atribuit Ucrainei asupra orașului Voronej, din Rusia, în noaptea de duminică spre luni. Guvernatorul regiunii, Aleksandr Gusev, a anunțat că peste 70 de drone au fost doborâte, relatează agenția France-Presse (AFP). Voronej este un oraș cu peste un milion de locuitori, situat la aproximativ 500 de kilometri de Moscova.
UPDATE Orașul rusesc Voronej a fost lovit de un atac masiv cu drone ucrainene, relatează și NEXTA, într-o postare pe rețeaua X, printre pagube menționând clădiri rezidențiale și un centru de afaceri avariate și mai multe mașini, în flăcări.
Potrivit sursei menționate, complexul rezidențial Uritsky a fost avariat, iar cel puțin zece mașini au luat foc pe strada Diviziei 45 de Infanterie. Centrul de afaceri Galeria Chizhova ar fi fost, de asemenea, lovit.
Una dintre țintele raportate ar fi fost Voronezhsintezkauchuk, o importantă fabrică petrochimică deținută de grupul rus SIBUR, relatează NEXTA. Unitatea produce cauciuc sintetic și materiale polimerice.
Guvernatorul regiunii Voronej, Aleksandr Gusev, a anunțat bilanțul victimelor într-un mesaj publicat pe Telegram, în care a descris incidentul drept un „atac terorist”.
Potrivit acestuia, peste 70 de drone au fost doborâte deasupra orașului în noaptea de duminică spre luni și luni, 25 spre 26 octombrie. Majoritatea persoanelor rănite ar fi pasageri ai unui tren suburban, avariat după căderea unor fragmente de dronă, conform declarațiilor guvernatorului.
Incendii la clădiri și întreprinderi industriale
Atacul a provocat mai multe incendii în oraș, inclusiv la întreprinderi industriale, la un centru de afaceri din zona centrală și la un bloc de locuințe.
Potrivit lui Aleksandr Gusev, incendiile izbucnite la mai multe întreprinderi industriale nu au provocat pagube importante.
Măsuri urgente: Universitatea din Voronej a trecut temporar la cursuri online
În urma atacului, mai multe facultăți ale Universității de Stat din Voronej au decis să treacă temporar la învățământul la distanță. Decizia a fost anunțată de o purtătoare de cuvânt a instituției, citată de agenția oficială rusă de presă TASS.
Negocierile, care au intrat într-un impas la începutul acestui an pe fondul războiului din Iran, au avut loc și în 2025, fără să conducă la un acord.
Potrivit Moscovei, următoarea rundă de discuții ar urma să se desfășoare la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite. Rusia desfășoară o ofensivă militară de amploare în Ucraina din februarie 2022, iar atacurile cu drone au devenit o componentă importantă a conflictului.