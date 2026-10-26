Un delfin roz, surprins în largul Omanului, a devenit viral pe internet. Ce spun specialiștii despre culoarea sa VIDEO

Un delfin cu pielea roz a fost filmat în apropierea plajei Qantab, la mică distanță de Muscat, capitala Omanului. Imaginile transmise de publicația Oman Observer au atras imediat atenția pe internet datorită aspectului neobișnuit al culorii pielii mamiferului, care înota alături de delfini cu pielea mult mai închisă la culoare.
Deși înfățișarea sa amintește de celebrii delfini roz din Amazon, specialiștii din Oman au identificat exemplarul filmare drept un delfin Risso (Grampus griseus), o specie marină distinctă, a cărei piele se poate deschide la culoare odată cu înaintarea în vârstă.
De ce are delfinul din Oman pielea roz?
Aida al Jabri, specialistă în mediu marin în cadrul Autorității pentru Mediu din Oman, a identificat mamiferul din filmare drept un delfin Risso. Această specie prezintă schimbări importante ale culorii pielii de-a lungul vieții. Exemplarele tinere sunt, de regulă, cenușii sau maronii, însă adulții pot deveni mult mai deschiși la culoare, potrivit publicației în limba engleză Oman Observer.
Unul dintre motive este acumularea cicatricilor, provocate inclusiv de interacțiunile cu alți delfini. Țesutul cicatricial este mai deschis la culoare, iar numeroasele urme pot face ca unele exemplare să pară aproape albe.
În plus, nuanța rozalie poate fi influențată și de circulația sângelui prin vasele aflate aproape de suprafața pielii, precum și de lumina soarelui și de reflexiile apei. Totuși, specialiștii nu au stabilit în ce măsură fiecare dintre acești factori a contribuit la aspectul delfinului filmat în apropiere de Muscat.
Autoritățile din Oman avertizează: nu toate imaginile cu delfini roz sunt autentice
După distribuirea primei filmări, pe internet au apărut și alte videoclipuri prezentate ca fiind realizate în aceeași zonă. Autoritățile din Oman au confirmat autenticitatea înregistrării de la Qantab, dar au pus la îndoială un al doilea videoclip, în care apărea un delfin cu cocoașă de culoare roz.
Potrivit Aidei al Jabri, această specie nu este întâlnită în mod obișnuit în apele din apropierea capitalei Muscat.
Delfinii cu cocoașă pot fi observați în alte regiuni ale Omanului, inclusiv în Musandam, în apropierea insulei Masirah, precum și în zonele Al Wusta și Dhofar. Experții au avertizat că unele dintre imaginile distribuite pe rețelele sociale ar putea proveni din alte țări, fiind prezentate în mod eronat drept filmări realizate în Oman.
Care este diferența dintre delfinul Risso și delfinul roz din Amazon?
Delfinul roz din Oman nu trebuie confundat cu boto, cunoscut și drept delfinul roz de Amazon. Cele două animale aparțin unor specii diferite și trăiesc în medii distincte.
Boto (Inia geoffrensis) trăiește în apele dulci din bazinul Amazonului și din bazinul fluviului Orinoco, în America de Sud. La această specie, culoarea roz poate deveni mai pronunțată odată cu maturizarea și poate fi influențată de pigmentație, circulația sângelui și cicatrici. În schimb, delfinul Risso este o specie marină, întâlnită în diferite regiuni ale oceanelor. La exemplarele adulte, cicatricile acumulate de-a lungul vieții contribuie la aspectul deschis al pielii.
Specialiștii subliniază că o culoare neobișnuită nu reprezintă, în sine, o dovadă de albinism sau de boală. O eventuală problemă de sănătate nu poate fi diagnosticată doar pe baza aspectului animalului într-o filmare.
Un alt delfin complet alb, observat în apropierea insulei Masirah
Observația de la Qantab nu este singurul caz de acest fel semnalat recent în Oman. Potrivit Autorității pentru Mediu, în luna septembrie, un pescar a observat un delfin complet alb în apropierea insulei Masirah.
Cazurile evidențiază diversitatea aspectului acestor mamifere marine, însă identificarea corectă a speciei și interpretarea culorii pielii necesită evaluarea atentă a imaginilor și, atunci când este posibil, observații suplimentare realizate de specialiști.