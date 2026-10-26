Un delfin roz, surprins în largul Omanului, a devenit viral pe internet. Ce spun specialiștii despre culoarea sa VIDEO

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 26 oct. 2026, 09:15

Un delfin cu pielea roz a fost filmat în apropierea plajei Qantab, la mică distanță de Muscat, capitala Omanului. Imaginile transmise de publicația Oman Observer au atras imediat atenția pe internet datorită aspectului neobișnuit al culorii pielii mamiferului, care înota alături de delfini cu pielea mult mai închisă la culoare.

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