Negocieri Rusia–Ucraina la Abu Dhabi. Kremlinul anunță discuții în noiembrie, cu medierea SUA

Rusia și Ucraina ar urma să reia negocierile directe în prima jumătate a lunii noiembrie, la Abu Dhabi, cu medierea Statelor Unite. Anunțul a fost făcut vineri de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de AFP, în contextul demersurilor Washingtonului pentru relansarea dialogului dintre cele două țări.
Moscova și Kievul și-au exprimat disponibilitatea de a reveni la masa negocierilor, după întâlnirile pe care Steve Witkoff, emisarul președintelui american Donald Trump, le-a avut cu liderii celor două state. Discuțiile de pace se află în impas de la începutul anului.
Kremlinul indică prima jumătate a lunii noiembrie
„Aceste discuții (…) sunt programate pentru prima jumătate a lunii noiembrie la Abu Dhabi”, a declarat Dmitri Peskov în fața jurnaliștilor.
Partea rusă a avansat anterior posibilitatea organizării întâlnirii în jurul datei de 10 noiembrie. Ucraina a cerut, în schimb, ca negocierile să înceapă cât mai curând posibil, iar președintele Volodimir Zelenski și-a exprimat sprijinul pentru reluarea dialogului.
Declarația Kremlinului conturează astfel un interval pentru discuțiile din Emiratele Arabe Unite, fără să precizeze o zi exactă.
Demersuri americane pentru reluarea negocierilor Rusia–Ucraina
Anunțul vine după o nouă serie de întâlniri diplomatice conduse de Steve Witkoff. Trimisul special al lui Donald Trump a discutat marți, la Oslo, cu Volodimir Zelenski și cu lideri europeni, iar miercuri s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Sankt Petersburg.
În urma acestor întrevederi, atât Rusia, cât și Ucraina au transmis că sunt pregătite să reia negocierile directe, sub mediere americană.
Putin cere un acord final, Kievul solicită oprirea luptelor
Disponibilitatea pentru dialog este însoțită însă de poziții diferite privind obiectivul negocierilor. Vladimir Putin a declarat joi seara că discuțiile ar trebui să urmărească „un acord final”, nu „un fel de scurtă pauză în luptă”, așa cum a descris solicitarea Kievului și a aliaților săi.
În paralel cu eforturile diplomatice, atacurile continuă de ambele părți. Rusia a declanșat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022.