Negocieri Rusia–Ucraina la Abu Dhabi. Kremlinul anunță discuții în noiembrie, cu medierea SUA

Scris de Darius Stănescu Publicat: 23 oct. 2026, 15:29

Rusia și Ucraina ar urma să reia negocierile directe în prima jumătate a lunii noiembrie, la Abu Dhabi, cu medierea Statelor Unite. Anunțul a fost făcut vineri de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de AFP, în contextul demersurilor Washingtonului pentru relansarea dialogului dintre cele două țări.

Distribuie articolul