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Ana Maria Păcuraru, analiză despre victoria istorică a lui Lula în Brazilia. Flávio Bolsonaro contestă rezultatul și cere anularea alegerilor

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 oct. 2026, 09:59
Actualizat26 oct. 2026, 10:02
SursăRealitatea PLUS

Răsturnare de situație istorică în Brazilia! Lula da Silva obține al patrulea mandat de președinte, după o cursă electorală extrem de strânsă, în care l-a învins pe Flavio Bolsonaro cu 51,8% din voturi. Adversarul său contestă rezultatul și amenință că va cere anularea alegerilor. A analizat subiectul Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă.

Ana Maria Păcuraru explică victoria istorică a lui Lula da Silva. Cum s-a schimbat rezultatul alegerilor

În analiza realizată pentru Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru a explicat cum a reușit Lula da Silva să câștige alegerile prezidențiale, deși pierduse primul tur în fața lui Flávio Bolsonaro. Corespondenta a prezentat cifrele scrutinului, mobilizarea alegătorilor și momentele decisive ale numărătorii voturilor, care au schimbat rezultatul în favoarea actualului președinte.

Brazilia a scris istorie. Pentru prima dată de la revenirea la alegeri directe, în 1989, un candidat care a pierdut primul tur a câștigat președinția: Luiz Inácio Lula da Silva, care va împlini în curând 81 de ani, obține al patrulea mandat, cu 51,8%, față de 48,2% pentru senatorul Flávio Bolsonaro. Diferența este de aproape 4,4 milioane de voturi. Cheia a fost mobilizarea: Lula a strâns peste 10 milioane de voturi în plus față de primul tur, iar absenteismul a scăzut. Seara a fost totuși una de suspans: Flávio Bolsonaro a condus numărătoarea până aproape de jumătate, înainte ca voturile din nord-est, fieful lui Lula, să întoarcă rezultatul

— a declarat Ana Maria Păcuraru.

Ana Maria Păcuraru, despre contestarea alegerilor și relația Braziliei cu Donald Trump

Ana Maria Păcuraru a analizat și reacția lui Flávio Bolsonaro, care refuză să recunoască înfrângerea și anunță că va cere anularea alegerilor. Disputa a fost provocată de decizia judecătorului Cristiano Zanin de a prelungi programul de votare cu două ore. Înaintea scrutinului din 25 octombrie, Ana Maria Păcuraru analizase și miza confruntării electorale dintre Lula și Flávio Bolsonaro, inclusiv implicațiile rezultatului asupra relațiilor Braziliei cu Statele Unite.

La fel ca tatăl său, acum patru ani, Flávio Bolsonaro refuză să-și recunoască înfrângerea. A numit rezultatul «inexplicabil» și anunță că va cere anularea alegerilor. Motivul este decizia unui judecător al Curții Supreme, Cristiano Zanin, fost avocat personal al lui Lula, de a prelungi votul cu două ore. Ambele tabere ceruseră prelungirea, dar judecătorul a aprobat cererea taberei Lula. Președintele Tribunalului Electoral, numit chiar de Jair Bolsonaro, spune că decizia nu a influențat rezultatul și că procesul electoral este «pe deplin sigur». Experții juridici se îndoiesc că există temei pentru anulare. Lula a trimis deja un mesaj Washingtonului: Brazilia nu va accepta să fie curtea din spate a nimănui. Victoria lui frânează valul de dreapta aliniat cu Donald Trump, care a câștigat anul acesta în Chile, Peru și Columbia. Al patrulea mandat nu va fi însă ușor: Lula va guverna cu un Congres în care partidul lui Bolsonaro are cel mai mare grup din ultimele decenii, iar piețele se pregătesc de volatilitate.

— a mai transmis Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă..
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