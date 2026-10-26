Ana Maria Păcuraru, analiză despre victoria istorică a lui Lula în Brazilia. Flávio Bolsonaro contestă rezultatul și cere anularea alegerilor

Publicat 26 oct. 2026, 09:59 Actualizat 26 oct. 2026, 10:02 Sursă Realitatea PLUS

Răsturnare de situație istorică în Brazilia! Lula da Silva obține al patrulea mandat de președinte, după o cursă electorală extrem de strânsă, în care l-a învins pe Flavio Bolsonaro cu 51,8% din voturi. Adversarul său contestă rezultatul și amenință că va cere anularea alegerilor. A analizat subiectul Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă.

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