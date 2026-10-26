Premierul Andy Burnham vrea ca Marea Britanie să revină în UE. Când ar fi posibil acest lucru

Premierul britanic Andy Burnham a declarat că și-ar dori să vadă Marea Britanie din nou în Uniunea Europeană în timpul vieții sale, însă a exclus o revenire în actualul mandat parlamentar. Într-un interviu pentru emisiunea „Good Morning Britain”, de la ITV, șeful guvernului a susținut că Brexitul a slăbit economia și nu a adus rezultatele promise în privința controlului imigrației.
Burnham a precizat că prioritatea sa este îmbunătățirea relației cu Bruxelles-ul, nu inițierea imediată a unui proces de read erare. Orice schimbare de direcție trebuie să țină cont de opțiunile cetățenilor, a subliniat premierul.
Andy Burnham, despre revenirea în UE: „În timpul vieții mele, mi-ar plăcea să văd acest lucru”
Întrebat dacă își dorește ca Regatul Unit să redevină membru al Uniunii Europene, Burnham a răspuns afirmativ, dar a făcut distincția între convingerile sale și deciziile pe care este pregătit să le ia în fruntea guvernului.
„În timpul vieții mele, mi-ar plăcea să văd acest lucru întâmplându-se, dar nu voi merge înaintea publicului și nu îmi voi impune propriile opinii”, a declarat premierul la ITV, potrivit The Independent.
El a exclus revenirea în blocul comunitar în actuala legislatură și a precizat că nu urmărește repetarea referendumului privind Brexitul. Burnham a insistat că cetățenii trebuie să aibă ultimul cuvânt asupra viitoarei relații cu Uniunea Europeană.
Premierul britanic critică efectele Brexitului asupra economiei și imigrației
În evaluarea lui Burnham, ruptura de Uniunea Europeană a fost mai profundă decât cea prezentată alegătorilor în campania pentru referendum, iar consecințele au afectat economia britanică. Premierul a susținut că experiența acumulată de la votul din 2016 justifică o discuție sinceră despre rezultatele Brexitului.
Criticile sale au vizat și imigrația, unul dintre principalele subiecte ale dezbaterii privind ieșirea din UE. Burnham a afirmat că autoritățile britanice au acum un control mai slab în anumite privințe și a pus dificultățile privind traversările Canalului Mânecii cu ambarcațiuni mici pe seama posibilităților reduse de returnare a migranților.
„Nu cred că lucrurile au evoluat așa cum se spunea la momentul respectiv, în special în ceea ce privește imigrația”, a declarat el.
Ce schimbări urmărește în relația dintre Marea Britanie și UE
Deși nu propune aderarea în actualul mandat, Burnham consideră că acordurile existente cu Uniunea Europeană nu răspund suficient de bine intereselor britanice. El a anunțat că vrea să conducă o dezbatere despre îmbunătățirea acestora, astfel încât eventualele măsuri să beneficieze de sprijinul populației.
„Nu voi spune acum că acordul pe care îl avem este suficient de bun pentru Marea Britanie. Cred că îl putem îmbunătăți”, a afirmat premierul.
Pentru actuala legislatură, Burnham s-a angajat să respecte limitele stabilite în programul electoral laburist din 2024: fără revenirea la libera circulație a persoanelor, la piața unică sau la uniunea vamală. Aceste angajamente provin din programul cu care predecesorul său, Keir Starmer, a câștigat alegerile.
Pentru perioada de după următoarele alegeri, premierul a lăsat însă deschisă discuția despre alte formule de cooperare cu Bruxelles-ul, inclusiv libera circulație. Nu a anunțat o decizie definitivă în această privință.
Burnham exclude alegeri anticipate în perioada următoare
Premierul a respins și speculațiile privind convocarea unor alegeri generale anticipate pentru obținerea unui mandat propriu și prezentarea unor noi propuneri privind relația cu UE. El a declarat că un scrutin nu va avea loc „prea curând”.
Poziția sa separă astfel obiectivul personal al revenirii în Uniunea Europeană de agenda imediată a guvernului: negocierea unor condiții mai bune în relația cu blocul comunitar, fără schimbarea angajamentelor electorale în actualul mandat.