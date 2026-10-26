Premierul Andy Burnham vrea ca Marea Britanie să revină în UE. Când ar fi posibil acest lucru

Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 oct. 2026, 10:58

Premierul britanic Andy Burnham a declarat că și-ar dori să vadă Marea Britanie din nou în Uniunea Europeană în timpul vieții sale, însă a exclus o revenire în actualul mandat parlamentar. Într-un interviu pentru emisiunea „Good Morning Britain”, de la ITV, șeful guvernului a susținut că Brexitul a slăbit economia și nu a adus rezultatele promise în privința controlului imigrației.

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