Coreea de Nord ridică miza la frontieră: un obuzier și vehicule blindate, observate lângă Coreea de Sud

Publicat 26 oct. 2026, 10:03 Actualizat 26 oct. 2026, 10:06

Tensiunile dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud cresc după ce un obuzier nord-coreean și vehicule blindate au fost observate lângă frontieră. Phenianul acuză Seulul de încălcarea suveranității și avertizează asupra unor posibile măsuri de autoapărare, relatează Reuters.

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