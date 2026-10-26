Coreea de Nord ridică miza la frontieră: un obuzier și vehicule blindate, observate lângă Coreea de Sud
DMZ/ Profimedia
Tensiunile dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud cresc după ce un obuzier nord-coreean și vehicule blindate au fost observate lângă frontieră. Phenianul acuză Seulul de încălcarea suveranității și avertizează asupra unor posibile măsuri de autoapărare, relatează Reuters.
Un martor citat de Reuters aflat luni, 26 octombrie, la un punct de observație din Coreea de Sud - de unde poate fi supravegheată întreaga zonă de frontieră - a confirmat prezența unei piese de artilerie nord-coreene, amplasată într-un loc vizibil, în apropierea graniței.
Cu o zi înainte, pe 25 octombrie, agenția de presă sud-coreeană Yonhap a identificat arma drept un obuzier autopropulsat de calibrul 122 mm, precizând că expunerea publică a unui astfel de sistem de artilerie în apropierea frontierei este neobișnuită.
Reuters a observat, de asemenea, trei vehicule blindate nord-coreene, cu țevile armelor orientate spre sud, precum și aproximativ 20-30 de soldați nord-coreeni care efectuau lucrări la garduri în interiorul Zonei Demilitarizate (DMZ).
De ce a scos Coreea de Nord artileria la vedere
Lim Eul-chul, profesor la Universitatea Kyungnam din Seul, consideră că expunerea piesei de artilerie este un gest neobișnuit, cu o semnificație strategică.
Potrivit profesorului, prin această acțiune, Phenianul transmite că intenționează să își impună politica de frontieră prin forță, nu prin dialog sau negocieri.
Lim Eul-chul a adăugat că gestul reprezintă și un avertisment adresat Coreei de Sud, căreia i se cere să manifeste prudență pentru a evita escaladarea tensiunilor la graniță și izbucnirea accidentală a unui conflict.
Phenianul acuză Seulul în fața Consiliului de Securitate al ONU
Agenția de presă nord-coreeană KCNA a relatat că reprezentantul Coreei de Nord la ONU a trimis duminică o scrisoare Consiliului de Securitate, în care a acuzat Seulul că folosește incidentul cu mine terestre pentru a prezenta lucrările nord-coreene de amenajare a frontierei drept o incursiune militară.
În scrisoare, Phenianul a avertizat că orice încălcare a suveranității sale ar putea declanșa măsuri de autoapărare. Totodată, Coreea de Nord a susținut că Seulul va fi „pe deplin responsabil pentru toate consecințele care vor urma”.
Scrisoarea reprezintă un răspuns la o adresă transmisă săptămâna trecută de Coreea de Sud Consiliului de Securitate al ONU. În document, Seulul a afirmat că explozia produsă pe 21 septembrie în Zona Demilitarizată a fost provocată de o mină amplasată de militari nord-coreeni și că incidentul a încălcat Acordul de armistițiu din Războiul Coreean.
Comandamentul ONU, care supraveghează Zona Demilitarizată, a declarat că amplasarea unei mine nord-coreene dincolo de linia de demarcație a încălcat armistițiul. Phenianul a negat că ar fi responsabil pentru incident.
Coreea de Nord acuză Seulul că a deschis focul asupra militarilor săi
În scrisoarea adresată Consiliului de Securitate, Coreea de Nord a reluat și acuzațiile potrivit cărora armata sud-coreeană ar fi deschis focul asupra unor militari nord-coreeni. Phenianul a calificat presupusele acțiuni drept o încălcare a Cartei ONU, care interzice amenințarea cu forța sau folosirea acesteia împotriva integrității teritoriale a unui stat.
Seulul a precizat că armata sa transmite avertismente prin difuzoare și execută focuri de avertisment pentru a determina militarii nord-coreeni să se retragă atunci când aceștia trec linia de demarcație militară, care traversează Zona Demilitarizată.
Un purtător de cuvânt al Ministerului sud-coreean al Unificării a declarat luni că scrisoarea Phenianului pare să reia pozițiile deja cunoscute ale Coreei de Nord și să justifice lucrările prin care aceasta încearcă să își marcheze propria linie de frontieră. Ministerul nu a avut un comentariu separat cu privire la amplasarea obuzierului. În schimb, Seulul a propus reluarea dialogului cu Phenianul pentru reducerea tensiunilor de la graniță.
Imagini cu exerciții militare nord-coreene în apropierea frontierei
Potrivit relatării Yonhap, fotografii realizate de la un punct de observație din orașul sud-coreean Gimpo par să arate atât obuzierul autopropulsat, cât și militari nord-coreeni care desfășurau exerciții pe coasta comitatului Kaepung, la aproximativ 1,5 kilometri de punctul de observație.
În ultimii ani, trupele nord-coreene au construit drumuri tactice și garduri și au amplasat mine în apropierea liniei de demarcație militară. Situația amintește de un incident similar din 2015, când militari sud-coreeni au fost răniți de mine atribuite Coreei de Nord. Ca reacție, Seulul a reluat transmisiunile prin difuzoare de propagandă îndreptate spre nord, declanșând o confruntare militară între cele două state. Tensiunile s-au încheiat atunci după ce Phenianul și-a exprimat regretul, în urma unui acord intercoreean încheiat la nivel înalt.
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