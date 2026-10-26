Accident grav lângă Barcelona. 83 de răniți după ce un autobuz a căzut 20 de metri într-o prăpastie. Ce au descoperit anchetatorii
Accident rutier în Spania
Noi informații despre accidentul grav produs duminică, 25 octombrie 2026, în apropiere de Barcelona, unde un autobuz cu zeci de pasageri a ieșit de pe șosea și s-a prăbușit de la aproximativ 20 de metri într-o zonă împădurită. Bilanțul actualizat al serviciilor de urgență din Catalonia indică 83 de persoane care au avut nevoie de asistență medicală, dintre care șapte au suferit răni grave. Operațiunile de evacuare s-au încheiat duminică seară, însă pompierii au anunțat noi verificări pentru luni, pentru a se asigura că nu există victime rămase sub vehicul sau în zona accidentului.
O altă informație importantă a apărut în cadrul anchetei: polițiștii spanioli verifică dacă autobuzul transporta mai mulți pasageri decât permitea capacitatea sa. Vehiculul avea 65 de locuri pe scaune, însă primele estimări indică prezența a cel puțin 80 de persoane, numărul putând ajunge chiar la 100. Autoritățile nu au stabilit încă numărul exact al călătorilor și nici dacă a fost depășită capacitatea totală autorizată a autobuzului.
Bilanț actualizat după accidentul din Barcelona. Șapte persoane au fost rănite grav
Potrivit ultimelor date comunicate de Sistemul de Urgențe Medicale din Catalonia, 83 de persoane au primit îngrijiri în urma accidentului. Dintre acestea, șapte au fost încadrate în categoria răniților grav, 18 au suferit leziuni de gravitate medie, iar 58 au avut răni ușoare.
Cele șapte persoane rănite grav au fost transportate la mai multe unități medicale din regiune. Două au ajuns la Spitalul Josep Trueta din Girona, două la Spitalul Vall d'Hebron din Barcelona, iar celelalte trei au fost preluate de spitalele din Granollers, Sant Pau din Barcelona și Parc Taulí din Sabadell. Alte două persoane cu leziuni de gravitate medie au necesitat spitalizare.
Ministrul regional al Sănătății, Olga Pané, a prezentat bilanțul actualizat duminică seară, după ce echipajele medicale au evaluat victimele. Inițial, autoritățile anunțaseră aproximativ 40 de persoane afectate, dintre care 20 ar fi putut avea răni grave, însă evaluările ulterioare au modificat aceste cifre.
Până luni dimineață, nu a fost confirmat oficial niciun deces. Autoritățile au precizat însă că verificările vor continua pentru excluderea posibilității ca alte persoane să fi rămas în zona în care s-a prăbușit autobuzul.
Cum s-a produs accidentul. Autobuzul a căzut de pe un terasament de 20 de metri
Accidentul s-a produs duminică după-amiază, pe drumul BV-5114, la kilometrul 18,4, în apropierea localității Fogars de Montclús, situată în regiunea Vallès Oriental, la nord de Barcelona. Primul apel de urgență a fost înregistrat la ora locală 16:43.
Din primele informații, autobuzul ar fi intrat în coliziune cu un autoturism, după care a părăsit carosabilul și a căzut pe o pantă abruptă, de aproximativ 20 de metri. Vehiculul a ajuns într-o zonă împădurită, greu accesibilă pentru echipajele de intervenție. Drumul pe care circula autobuzul traversează Parcul Natural Montseny și are numeroase curbe, unele pe sectoare înguste. Polițiștii Mossos d'Esquadra au început o anchetă pentru a stabili împrejurările accidentului, inclusiv dacă a existat o coliziune cu un alt vehicul înainte de ieșirea de pe șosea. La sosirea salvatorilor, mai mulți pasageri reușiseră să iasă singuri din autobuz și să urce panta până la carosabil. Alte persoane au rămas în interior sau pe versant și au avut nevoie de ajutorul pompierilor pentru evacuare.
Polițiștii verifică dacă autobuzul transporta mai mulți călători decât permitea capacitatea sa
Una dintre informațiile apărute după accident privește numărul pasagerilor aflați în autobuz. Vehiculul aparținea companiei Sagalés și deservea linia regulată 573, între Centrul de Informare Fogars de Montclús și Santa Fe del Montseny. Potrivit informațiilor din presa locală catalană, autobuzul avea o capacitate de 65 de locuri pe scaune. Totuși, reprezentanții echipelor de intervenție au explicat că mai multe persoane ar fi urcat în vehicul la stații intermediare, inclusiv în zona campingului Fontmartina, astfel încât unii pasageri ar fi călătorit în picioare.
Primele estimări indică cel puțin 80 de călători, dar numărul total ar fi putut ajunge la aproximativ 100. Mossos d'Esquadra verifică acum dacă au fost respectate regulile privind capacitatea autorizată a vehiculului. Faptul că autobuzul avea 65 de scaune nu dovedește automat că a circulat ilegal cu mai mulți pasageri. Ancheta trebuie să stabilească dacă modelul respectiv permitea transportul persoanelor în picioare și care era numărul maxim de ocupanți autorizat.
Compania Sagalés a confirmat implicarea unui autobuz de pe linia 573 și a transmis că lucrează cu serviciile de urgență și autoritățile competente pentru clarificarea accidentului.
Pompierii au încheiat evacuarea victimelor. Noi căutări, programate luni
Operațiunea de salvare a mobilizat 23 de ambulanțe, două elicoptere medicalizate, aproximativ 30 de echipaje de pompieri și echipe specializate în salvări montane. Au fost trimise și trei echipe de sprijin psihologic pentru persoanele afectate. Salvatorii au lucrat într-o zonă dificilă, unde autobuzul ajunsese într-o poziție instabilă, în mijlocul vegetației. Unele persoane au fost evacuate pe cale terestră, în timp ce pentru altele a fost necesară intervenția echipajelor specializate.
Duminică seară, pompierii catalani au anunțat că toate persoanele identificate la locul accidentului au fost evacuate. Echipele au verificat terenul din jurul autobuzului cu ajutorul dronelor, al salvatorilor și al câinilor de căutare, fără să identifice alte victime pe o rază de câteva zeci de metri. Pentru luni, 26 octombrie, a fost programată îndepărtarea autobuzului avariat și reluarea verificărilor în zona de sub acesta. Salvatorii vor să elimine orice suspiciune privind existența unor persoane care ar fi putut fi proiectate în afara vehiculului sau care ar fi rămas prinse sub caroserie.
Drumul BV-5114 a fost închis circulației pentru desfășurarea intervenției. Protecția Civilă a activat planul regional de urgență PROCICAT, iar Crucea Roșie a organizat un centru de primire pentru persoanele afectate, în localitatea Sant Celoni.
Reacția autorităților din Catalonia după accidentul cu 83 de răniți
Președintele Guvernului regional al Cataloniei, Salvador Illa, a anunțat că urmărește îndeaproape situația și că se află în contact cu responsabilii instituțiilor implicate în intervenție. Acesta și-a exprimat sprijinul pentru persoanele afectate și a mulțumit salvatorilor pentru mobilizarea rapidă. Ministrul regional de Interne, Núria Parlon, a apreciat la rândul său activitatea echipajelor de urgență.
În paralel, polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cauza accidentului, numărul exact al pasagerilor și dacă au fost respectate toate condițiile legale pentru efectuarea cursei.
Un alt accident grav de autobuz a avut loc în Spania în vara anului 2026
Accidentul de la Fogars de Montclús readuce în atenție siguranța transportului rutier de pasageri în Spania. La 1 iulie 2026, un autobuz a intrat în fațada unei clădiri din orașul Lleida, provocând rănirea a 46 de persoane, dintre care patru în stare critică.
Un alt accident grav a avut loc în aprilie 2026, pe insula La Gomera, din arhipelagul Canare, unde un autocar a căzut într-o râpă. O persoană a murit, iar alte 14 au fost rănite, trei dintre ele grav.
În cazul accidentului produs duminică lângă Barcelona, bilanțul comunicat până în dimineața zilei de 26 octombrie este de 83 de persoane asistate medical, dintre care șapte rănite grav. Ancheta continuă, iar salvatorii trebuie să finalizeze verificările după îndepărtarea autobuzului din zona împădurită.
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