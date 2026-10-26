Accident grav lângă Barcelona. 83 de răniți după ce un autobuz a căzut 20 de metri într-o prăpastie. Ce au descoperit anchetatorii

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 26 oct. 2026, 08:07

Noi informații despre accidentul grav produs duminică, 25 octombrie 2026, în apropiere de Barcelona, unde un autobuz cu zeci de pasageri a ieșit de pe șosea și s-a prăbușit de la aproximativ 20 de metri într-o zonă împădurită. Bilanțul actualizat al serviciilor de urgență din Catalonia indică 83 de persoane care au avut nevoie de asistență medicală, dintre care șapte au suferit răni grave. Operațiunile de evacuare s-au încheiat duminică seară, însă pompierii au anunțat noi verificări pentru luni, pentru a se asigura că nu există victime rămase sub vehicul sau în zona accidentului.

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