Ana Maria Păcuraru: Vučić a căzut. Ce se întâmplă cu Ghiță?

Publicat 25 oct. 2026, 23:30 Actualizat 26 oct. 2026, 07:38

Serbia a întors pagina. După 14 ani în care partidul său a condus țara, Aleksandar Vučić și-a recunoscut în această seară înfrângerea. „Este clar că am pierdut aceste alegeri”, a spus el. Potrivit observatorilor independenți, Lista Studenților obține 52 la sută, iar tabăra lui Vučić 39 la sută. Vučić însuși estimează între 135 și 140 de mandate pentru studenți, adică majoritate absolută, și aproximativ 105 pentru partidul său. Primele cifre oficiale, din doar câteva sute de secții, încă arată puterea în față, dar sunt parțiale. Rezultatul oficial este așteptat mâine.

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