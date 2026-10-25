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Ana Maria Păcuraru: Vučić a căzut. Ce se întâmplă cu Ghiță?

Ana Maria Păcuraru

Ana Maria Păcuraru

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 oct. 2026, 23:30
Actualizat26 oct. 2026, 07:38

Serbia a întors pagina. După 14 ani în care partidul său a condus țara, Aleksandar Vučić și-a recunoscut în această seară înfrângerea. „Este clar că am pierdut aceste alegeri”, a spus el. Potrivit observatorilor independenți, Lista Studenților obține 52 la sută, iar tabăra lui Vučić 39 la sută. Vučić însuși estimează între 135 și 140 de mandate pentru studenți, adică majoritate absolută, și aproximativ 105 pentru partidul său. Primele cifre oficiale, din doar câteva sute de secții, încă arată puterea în față, dar sunt parțiale. Rezultatul oficial este așteptat mâine.

Pentru România, căderea lui Vučić are și un nume: Sebastian Ghiță. Fostul deputat a fugit din țară în decembrie 2016, direct de la o recepție a SRI, și trăiește de atunci la Belgrad. Justiția sârbă a refuzat să-l extrădeze, el a anunțat că a primit azil politic, iar DNA l-a trimis în judecată în lipsă. O investigație Public Record și OCCRP a arătat că o firmă din România apropiată de Ghiță a livrat partidului lui Vučić materiale de campanie de aproape trei milioane de euro, înaintea alegerilor din 2022.

În această primăvară, Ghiță a revenit în viața publică românească și comentează de la Belgrad politica de la București. Întrebarea de acum este simplă: ce se va întâmpla cu omul care a găsit adăpost în Serbia lui Vučić, când la putere vine o mișcare născută din lupta împotriva corupției?

Studenții le cer susținătorilor să rămână calmi și să păzească fiecare vot. Vučić a avertizat deja: „Vom lupta și vom arăta ce înseamnă opoziția.”

Kremlinul pierde un partener care a refuzat sancțiunile împotriva Rusiei. Noua majoritate are însă o linie dură pe Kosovo, așa că o schimbare de putere la Belgrad nu înseamnă automat o întoarcere spre Vest.

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