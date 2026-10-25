Atac armat în apropierea unui stadion universitar din SUA! 11 persoane au fost împușcate, printre victime se află șase copii

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 25 oct. 2026, 22:40

Momente de groază au avut loc în Tallahassee, Florida, după ce o petrecere organizată în apropierea unei universități s-a transformat într-o scenă de panică. Unsprezece persoane au fost împușcate în urma unui conflict izbucnit sâmbătă seara, iar printre victime se numără șase copii. Una dintre persoanele rănite se află în stare critică, în timp ce alte trei au fost raportate în stare gravă.

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