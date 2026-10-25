Atac armat în apropierea unui stadion universitar din SUA! 11 persoane au fost împușcate, printre victime se află șase copii

Momente de groază au avut loc în Tallahassee, Florida, după ce o petrecere organizată în apropierea unei universități s-a transformat într-o scenă de panică. Unsprezece persoane au fost împușcate în urma unui conflict izbucnit sâmbătă seara, iar printre victime se numără șase copii. Una dintre persoanele rănite se află în stare critică, în timp ce alte trei au fost raportate în stare gravă.
Incidentul s-a produs în apropierea stadionului Bragg Memorial, din vecinătatea Universității Florida A&M, în timpul unui eveniment organizat cu ocazia revenirii studenților în campus. Focurile de armă au provocat panică în rândul celor aflați în zonă, iar oamenii au fugit pentru a se adăposti.
Atac armat în Florida, lângă o universitate. Cum a izbucnit conflictul
Potrivit informațiilor prezentate de autorități și preluate de presa americană, focurile de armă au fost trase sâmbătă, cu puțin timp înainte de ora 20:00, pe strada Perry din Tallahassee.
Primele informații indică faptul că incidentul ar fi pornit de la o altercație între mai multe persoane. Anchetatorii încearcă să stabilească exact cum a escaladat conflictul și cine a tras focurile de armă.
Lawrence Revell, șeful Poliției din Tallahassee, a declarat că ancheta este în desfășurare și că, potrivit evaluării preliminare, ar putea fi vorba despre un incident izolat, în care au fost implicate două sau trei persoane.
Anchetatorii nu au stabilit încă toate împrejurările în care s-a produs atacul.
Șase copii, printre cele 11 victime împușcate
Bilanțul atacului armat este unul grav: 11 persoane au fost împușcate, iar șase dintre victime sunt copii. Cea mai mică persoană rănită are 11 ani.
Potrivit informațiilor publicate de New York Post, una dintre victime se afla în stare critică, iar alte trei persoane erau în stare gravă. Până la momentul relatării, autoritățile nu anunțaseră niciun deces în urma incidentului.
O altă persoană, o bunică, a fost rănită în timp ce încerca să fugă din zona în care se trăgea.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili succesiunea exactă a evenimentelor și circumstanțele în care au fost rănite victimele.
Martorii au auzit împușcăturile și au fugit pentru a se salva
Atacul a provocat haos în apropierea stadionului Bragg Memorial, în timp ce oamenii părăseau zona. Martorii au povestit că au auzit focurile de armă și au văzut mai multe persoane alergând în încercarea de a scăpa din calea pericolului.
Jayden Dubois, student la Universitatea Florida A&M, a relatat pentru postul local de televiziune WCTV momentele de panică prin care a trecut.
„Am auzit câteva focuri de armă și am văzut o mulțime de oameni fugind”, a povestit studentul, potrivit sursei citate.
Acesta a spus că a fost îmbrâncit și căzut în aglomerația creată, iar după ce s-a ridicat a observat o persoană întinsă la pământ.
Mărturia studentului ilustrează panica instalată în rândul celor prezenți, care au încercat să se îndepărteze cât mai repede de locul în care se trăgea.
Ce au transmis reprezentanții universității după atacul armat
După incident, reprezentanții Universității Florida A&M au transmis că campusul a rămas în siguranță.
În paralel, autoritățile le-au recomandat oamenilor să evite zona în care polițiștii desfășurau cercetări, pentru a permite intervenția echipelor și strângerea probelor.
Ancheta continuă pentru clarificarea motivului conflictului și identificarea persoanelor implicate.