Atac armat lângă Paris. Un mort și patru răniți, printre care o fetiță de 12 ani. Suspectul a fost prins

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 oct. 2026, 13:58

Un atac armat a avut loc vineri dimineață, 23 octombrie 2026, în apropiere de Paris, după ce un bărbat a deschis focul dintr-o mașină asupra mai multor persoane aflate pe stradă. Cel puțin o persoană a murit, iar alte patru au fost rănite, printre victime aflându-se și o fetiță de 12 ani. Incidentul s-a produs în zona localităților Trappes și La Verrière, din departamentul Yvelines, la aproximativ 30 de kilometri de capitala Franței. Polițiștii au reușit să îl prindă pe presupusul atacator, însă motivul pentru care acesta a început să tragă rămâne necunoscut.

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