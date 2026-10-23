Macron anunță interzicerea protestelor „nelegitime” în Franța după violențele de stradă

Scris de Darius Stănescu Publicat: 23 oct. 2026, 08:13

Emmanuel Macron a anunțat că autoritățile franceze vor interzice în zilele următoare o parte dintre manifestații, după violențele și jafurile produse în timpul protestelor față de creșterea costului vieții. Restricțiile vizează în special acțiunile convocate de persoane sau grupuri pe care președintele Franței le consideră lipsite de legitimitate.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Frantaemmanuel macronprotesteparis