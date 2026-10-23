Rusia ar viza candidații democrați printr-o campanie de dezinformare înaintea alegerilor din SUA

Rusia desfășoară o campanie de dezinformare îndreptată împotriva candidaților democrați la alegerile pentru Congresul SUA, au declarat senatorul Mark Warner și congresmenul Jim Himes, după o informare cu reprezentanți ai serviciilor de informații americane. Cei doi au avertizat că operațiunile ar urma un tipar întâlnit și la scrutinurile precedente.
Warner și Himes, principalii reprezentanți democrați din comisiile de informații ale celor două camere ale Congresului, au făcut declarațiile miercuri. Ei au precizat că nu pot prezenta detalii din informarea privind securitatea electorală, deoarece informațiile discutate sunt clasificate.
Candidați din Texas și Georgia, printre presupusele ținte
Mark Warner a afirmat că acțiunile atribuite Rusiei seamănă cu operațiunile de dezinformare online urmărite de serviciile americane în timpul alegerilor din 2016, 2020 și 2024.
Senatorul a invocat relatări potrivit cărora James Talarico, candidat democrat pentru un loc în Senat din partea statului Texas, și Jon Ossoff, senator democrat care urmărește obținerea unui nou mandat în Georgia, ar fi fost vizați de reclame false realizate cu ajutorul inteligenței artificiale.
Potrivit lui Warner, candidații democrați se află din nou în centrul acestor operațiuni de influențare a alegătorilor.
Jim Himes a descris, la rândul său, comportamentul atribuit Moscovei drept unul familiar. El a spus că mesajele răspândite urmăresc să provoace confuzie și să alimenteze neîncrederea în procesul electoral, inclusiv în echipamentele de vot.
Ce a spus Jim Himes despre posibile acțiuni ale Chinei
Himes a adus în discuție și China, afirmând că nu există motive pentru a exclude desfășurarea unor operațiuni strict direcționate de influențare a alegătorilor, similare celor atribuite Beijingului în trecut.
Declarația sa nu a fost însoțită de prezentarea unor dovezi publice privind o astfel de acțiune în actualul scrutin.
Ambasada Chinei la Washington a respins afirmațiile, pe care le-a descris drept o acuzație falsă și o calomnie gravă, potrivit Reuters. Beijingul a negat și anterior că ar fi intervenit în alegerile americane.
Casa Albă, Biroul Directorului Serviciilor Naționale de Informații și Ambasada Rusiei nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii transmise de agenția de presă. Moscova a respins în trecut acuzațiile de amestec în scrutinurile din Statele Unite.
Dezinformarea nu înseamnă modificarea rezultatelor votului
Himes a făcut o distincție între campaniile care încearcă să influențeze opiniile alegătorilor și eventualele atacuri asupra sistemelor electorale.
Congresmenul a subliniat că nu există dovezi că un stat străin ar putea pătrunde în sistemele de vot americane pentru a modifica rezultatele. Avertismentele sale privesc, în schimb, tentativele de manipulare a spațiului informațional și de subminare a încrederii în alegeri.
Declarațiile vin pe fondul îngrijorărilor exprimate de congresmeni că Donald Trump ar putea contesta rezultatele scrutinului, inclusiv prin invocarea unor presupuse atacuri cibernetice externe asupra infrastructurii electorale.
Miza politică a alegerilor pentru Congres
Un sondaj Reuters/Ipsos indică un avantaj al democraților în preferințele de vot la nivel național pentru Congres. Rezultatul le alimentează speranțele de a recâștiga majoritatea în Camera Reprezentanților și, eventual, în Senat.
Avertismentele privind dezinformarea apar și într-un context de schimbare a politicii Washingtonului față de Moscova. Potrivit sursei citate, administrația Trump a relaxat în ultimele săptămâni sancțiunile economice împotriva Rusiei și a intensificat presiunile asupra Ucrainei pentru încheierea luptelor.