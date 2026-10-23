Rusia ar viza candidații democrați printr-o campanie de dezinformare înaintea alegerilor din SUA

Scris de Darius Stănescu Publicat: 23 oct. 2026, 08:33

Rusia desfășoară o campanie de dezinformare îndreptată împotriva candidaților democrați la alegerile pentru Congresul SUA, au declarat senatorul Mark Warner și congresmenul Jim Himes, după o informare cu reprezentanți ai serviciilor de informații americane. Cei doi au avertizat că operațiunile ar urma un tipar întâlnit și la scrutinurile precedente.

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