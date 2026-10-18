Magazine jefuite în Franța, în timpul protestelor față de scumpiri. Autoritățile anunță 1.200 de rețineri

Scris de Darius Stănescu Publicat: 18 oct. 2026, 10:11

Protestele față de costul ridicat al vieții au fost însoțite de jafuri și distrugeri în mai multe orașe din Franța. Magazine de îmbrăcăminte, electronice, cosmetice și articole sportive au fost atacate, iar unele spații comerciale au fost incendiate. Autoritățile au anunțat 1.200 de persoane reținute și 150 de polițiști și jandarmi răniți.

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