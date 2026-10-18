Magazine jefuite în Franța, în timpul protestelor față de scumpiri. Autoritățile anunță 1.200 de rețineri

Protestele față de costul ridicat al vieții au fost însoțite de jafuri și distrugeri în mai multe orașe din Franța. Magazine de îmbrăcăminte, electronice, cosmetice și articole sportive au fost atacate, iar unele spații comerciale au fost incendiate. Autoritățile au anunțat 1.200 de persoane reținute și 150 de polițiști și jandarmi răniți.
Incidentele au avut loc sâmbătă, 17 octombrie, atât în apropierea manifestațiilor, cât și în zone aflate la distanță de traseele autorizate. La Paris, mai multe branduri au luat măsuri suplimentare pentru a-și proteja magazinele.
Vitrine sparte și magazine devastate în Paris
Potrivit TV5MONDE, primele jafuri din capitala franceză au fost semnalate în apropierea Pieței Republicii, unde au avut loc și confruntări între manifestanți și forțele de ordine. Grupuri de persoane au spart vitrinele unor magazine și au plecat cu produse din interior.
Printre unitățile comerciale atacate se numără Monoprix, SFR, Yves Rocher, Carrefour City, Franprix și Etam. Au fost vizate, de asemenea, un restaurant McDonald’s și un magazin Picard, în timp ce un showroom Kawasaki a fost incendiat.
Magazinul JD Sports din zona Châtelet a fost, la rândul său, jefuit. Imagini distribuite pe rețelele sociale au surprins și interiorul unui magazin Yves Saint Laurent devastat. Într-una dintre înregistrări, un tânăr comentează prețurile articolelor vestimentare înainte de a lua produse de pe rafturi.
Pe fondul incidentelor, Dior a suplimentat paza privată la principalul său magazin din Paris.
Jafuri în Lyon, Lille, Nantes și Bordeaux
Violențele nu s-au limitat la capitală. La Lyon, au fost atacate magazine Nike, Hugo Boss, Lancel, Sephora, The Kooples și Jott. Un magazin de electronice și electrocasnice Boulanger a fost parțial incendiat.
În Lille, au fost vizate Sephora, Apple Store, Optic 2000 și Carrefour City. Distrugeri au fost semnalate și la o sucursală La Banque Postale, precum și la magazinul oficial al clubului de fotbal LOSC Lille.
Alte incidente au fost raportate în mai multe centre comerciale și zone de cumpărături din țară:
În Rennes, au fost atacate Galeries Lafayette, Orange, Afflelou și Starbucks.
În Strasbourg, a fost vizat un magazin Primark.
În Nantes, au fost jefuite magazine Foot Locker, Courir și Fnac.
În Bordeaux, au fost atacate Decathlon, Intersport, Apple Store și Carrefour Express.
Jafuri și distrugeri au fost semnalate și în Nancy, Clermont-Ferrand și Perpignan. Pe rețelele sociale au circulat, de asemenea, imagini cu magazine H&M, Micromania și Swarovski afectate de incidente.
Mărturia unei florărese din Lyon: „Nu aveam unde să mergem”
Pentru comercianții surprinși în interiorul magazinelor, atacurile au însemnat momente de teamă. Proprietara unei florării din Lyon a relatat că mai multe persoane au spart vitrina cu pietre și au pătruns în spațiul comercial.
„Au intrat din toate părțile și, deși le-am spus că suntem doar florari, nu le-a păsat. Nu aveam unde să mergem și ne-a fost foarte frică”, a povestit femeia jurnaliștilor francezi.
Aceasta a spus că magazinul său mai fusese vandalizat în timpul protestelor „vestelor galbene”.
Reacții din partea marilor comercianți
Reprezentanții companiilor afectate au condamnat atacurile. Conducerea Carrefour a calificat incidentele drept inacceptabile, iar reprezentanții Intermarché și Lacoste și-au exprimat revolta față de distrugerea magazinelor și a afacerilor.