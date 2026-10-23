Jurnalistă din Bulgaria, băgată în spital de agentul președintei Parlamentului. Bărbatul a fost arestat - VIDEO

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 oct. 2026, 08:04

O jurnalistă din Bulgaria a ajuns la spital după ce a fost împinsă violent și trântită la pământ de un agent de securitate care o însoțea pe președinta Parlamentului, Mihaela Dotsova. Incidentul a avut loc joi, 22 octombrie 2026, în centrul Sofiei, în timp ce Sonia Koltuklieva, jurnalistă a agenției PIK, încerca să îi adreseze câteva întrebări oficialului. Momentul a fost filmat, iar imaginile distribuite pe rețelele sociale au provocat reacții puternice în Bulgaria. În urma incidentului, jurnalista a suferit mai multe răni, iar agentul implicat a fost reținut.

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