Jurnalistă din Bulgaria, băgată în spital de agentul președintei Parlamentului. Bărbatul a fost arestat - VIDEO
Jurnalistă din Bulgaria, băgată în spital de un agent de securitate
O jurnalistă din Bulgaria a ajuns la spital după ce a fost împinsă violent și trântită la pământ de un agent de securitate care o însoțea pe președinta Parlamentului, Mihaela Dotsova. Incidentul a avut loc joi, 22 octombrie 2026, în centrul Sofiei, în timp ce Sonia Koltuklieva, jurnalistă a agenției PIK, încerca să îi adreseze câteva întrebări oficialului. Momentul a fost filmat, iar imaginile distribuite pe rețelele sociale au provocat reacții puternice în Bulgaria. În urma incidentului, jurnalista a suferit mai multe răni, iar agentul implicat a fost reținut.
Scandalul a ajuns rapid în atenția autorităților și a politicienilor bulgari. Serviciul Național de Protecție (NSO) a declanșat o anchetă internă, iar cazul a fost preluat de Parchetul Militar. Mai multe partide au cerut demisia președintei Parlamentului, reproșându-i că a plecat fără să verifice starea jurnalistei. Incidentul readuce în discuție siguranța reprezentanților presei, după ce și în România, în septembrie, Clubul de Presă a condamnat agresarea a doi jurnaliști Realitatea PLUS în timpul unui protest din Piața Victoriei.
Cum a fost trântită jurnalista la pământ de agentul de securitate
Incidentul s-a petrecut pe bulevardul Hristo Botev din Sofia, în fața sediului partidului Bulgaria Progresistă, condus de premierul Rumen Radev. Acesta susținuse o conferință de presă de urgență, în urma unei declarații critice a Parlamentului European privind politicile guvernului său față de Moscova. După încheierea conferinței, mai mulți jurnaliști au rămas în fața sediului pentru a discuta cu oficialii prezenți. Printre aceștia se afla și Sonia Koltuklieva, care dorea să îi adreseze întrebări președintei Parlamentului, Mihaela Dotsova.
Jurnalista voia să afle de ce fuseseră amânate de două ori audierile parlamentare privind grațierile acordate de Iliana Iotova în perioada în care aceasta ocupa funcția de vicepreședintă a Bulgariei.
Dotsova nu a răspuns întrebărilor și s-a urcat în mașina oficială. Koltuklieva s-a apropiat de autoturism, continuând să filmeze cu telefonul mobil, și a deschis portiera din spate pentru a încerca să obțină un răspuns.
„De ce vă este frică? Ieşiţi şi vorbiţi cu noi”, a spus Koltuklieva.
În acel moment, un agent al Serviciului Național de Protecție a intervenit și a împins-o cu putere. Imaginile surprinse de cei aflați la fața locului arată cum jurnalista cade pe spate, direct pe trotuar.
Jurnalista a rămas întinsă pe trotuar, iar mașina oficială a plecat
După căzătură, Sonia Koltuklieva a rămas întinsă pe trotuar, în timp ce persoanele aflate în apropiere au început să strige către agenții de securitate. Martorii au cerut explicații și au protestat față de modul în care fusese tratată jurnalista. Înregistrarea arată că mașina în care se afla Mihaela Dotsova a plecat de la fața locului fără ca președinta Parlamentului să coboare pentru a verifica ce se întâmplase. Nici agenții care o însoțeau nu au rămas pentru a-i acorda primul ajutor jurnalistei.
Ulterior, la fața locului au intervenit echipajele medicale, iar Koltuklieva a fost transportată la Academia Medicală Militară din Sofia. Potrivit informațiilor apărute în presa bulgară, jurnalista a suferit o comoție cerebrală, o leziune la umăr și o fractură. Agenția PIK a relatat inițial că aceasta ar fi avut clavicula fracturată și umărul luxat.
Spitalul a confirmat că jurnalista a fost examinată și a primit îngrijirile necesare, după care a fost externată pentru continuarea tratamentului la domiciliu. Reprezentanții unității medicale nu au oferit detalii despre diagnostic, invocând confidențialitatea informațiilor medicale.
Agentul care a împins-o pe jurnalistă a fost reținut. A fost deschis un dosar penal
După apariția imaginilor, conducerea Serviciului Național de Protecție din Bulgaria a anunțat că a dispus o verificare amănunțită a comportamentului agenților implicați. Instituția a precizat că va analiza dacă forța folosită de agent a fost justificată de situație și dacă acesta a respectat procedurile aplicabile persoanelor aflate sub protecție oficială.
NSO a sesizat și Parchetul Militar, iar în cursul serii de joi au început audierile.
Potrivit informațiilor publicate în noaptea de 22 spre 23 octombrie de presa bulgară, agentul implicat, identificat drept Martin Varadinov, a fost reținut după ce a fost audiat de procurorii militari. Acesta ar lucra de aproximativ doi ani în cadrul serviciului de protecție. Jurnalista a confirmat, la ieșirea din sediul Parchetului Militar, că împotriva agentului a fost deschis un dosar penal și că acesta a fost reținut.
Koltuklieva a povestit că impactul a fost atât de puternic încât nu își amintește decât momentul în care a fost lovită, urmat de senzația că se află întinsă pe jos, cu dureri la cap și la umăr. Aceasta a spus că a fost supusă mai multor investigații medicale, iar documentele au fost predate procurorilor.
Președinta Parlamentului a încercat să își ceară scuze. Jurnalista i-a respins explicațiile
După ce imaginile au provocat numeroase reacții, Mihaela Dotsova s-a deplasat la sediul Parchetului Militar pentru a discuta cu Sonia Koltuklieva. Președinta Parlamentului a declarat că regretă incidentul și că a încercat inițial să o găsească pe jurnalistă la spital, însă aceasta plecase deja. Dotsova a explicat că s-a speriat când Koltuklieva a deschis portiera mașinii oficiale. Potrivit relatării sale, agenții au intervenit pentru a închide ușa, iar autoturismul a plecat imediat. Oficialul a susținut că nu a văzut exact ce s-a întâmplat cu jurnalista și că a aflat detaliile ulterior, din presă.
De asemenea, președinta Parlamentului a anunțat că va cere conducerii NSO să ia cele mai severe măsuri dacă verificările vor arăta că agentul a acționat necorespunzător. Sonia Koltuklieva nu a fost însă convinsă de explicațiile oferite. În declarațiile făcute jurnaliștilor bulgari, aceasta a spus că Dotsova a insistat asupra faptului că s-a speriat și că scuzele sale nu i s-au părut sincere.
Jurnalista a respins și acuzațiile potrivit cărora ar fi provocat incidentul prin încercarea de a deschide portiera. Ea a susținut că avea în mână doar telefonul mobil și că agenții ar fi putut interveni pentru a o îndepărta fără să folosească o asemenea forță.
Scandal politic în Bulgaria. Mai multe partide cer demisia președintei Parlamentului
Imaginile cu jurnalista trântită la pământ au provocat reacții din partea mai multor lideri politici bulgari. Reprezentanții opoziției au condamnat comportamentul agentului și au criticat-o pe Mihaela Dotsova pentru că nu a intervenit imediat după incident. Partidul GERB, condus de fostul premier Boiko Borisov, a cerut demisia președintei Parlamentului și o anchetă independentă privind acțiunile personalului de securitate.
Borisov a distribuit înregistrarea pe rețelele sociale și a criticat modul în care a fost tratată jurnalista. În opinia sa, folosirea forței împotriva unui reporter care pune întrebări nu poate fi acceptată. La rândul său, Asen Vasilev, liderul formațiunii Continuăm Schimbarea, a condamnat incidentul și a criticat comportamentul reprezentanților puterii.
Și reprezentanți ai Bulgariei Democrate au cerut demisia Mihaelei Dotsova, considerând că lipsa unei reacții imediate față de starea jurnalistei este incompatibilă cu funcția pe care aceasta o ocupă. Președinta Bulgariei, Iliana Iotova, a condamnat intervenția agentului NSO și a cerut clarificarea urgentă a circumstanțelor în care s-a produs incidentul. Aceasta a transmis că jurnaliștii trebuie să își poată desfășura activitatea fără teamă și fără să fie expuși unor acte de violență.
Asociația Jurnaliștilor Europeni din Bulgaria cere sancțiuni după incidentul din Sofia
În dimineața zilei de 23 octombrie, Asociația Jurnaliștilor Europeni din Bulgaria a cerut ca persoanele responsabile pentru agresarea Soniei Koltuklieva să fie trase la răspundere. Organizația a condamnat atât forța folosită de agentul NSO, cât și faptul că acesta și colegii săi au plecat de la locul incidentului fără să verifice starea jurnalistei sau să îi acorde primul ajutor.
Reprezentanții asociației au solicitat o anchetă rapidă și transparentă, care să stabilească responsabilitatea agentului, dar și a superiorilor săi. Totodată, au atras atenția asupra obligației personalului de securitate de a proteja viața și sănătatea cetățenilor, inclusiv atunci când intervin pentru siguranța unor oficiali. Asociația a amintit că legea care reglementează activitatea Serviciului Național de Protecție obligă angajații să evite, pe cât posibil, punerea în pericol a persoanelor aflate în apropierea celor protejați.
Organizația a avut și un mesaj pentru conducerea Parlamentului. Reprezentanții săi consideră că Mihaela Dotsova ar fi trebuit să se intereseze imediat de starea jurnalistei și să se asigure că aceasta primește ajutor. Deși asociația a criticat în trecut unele practici jurnalistice ale agenției PIK, a precizat că întrebarea adresată de Koltuklieva președintei Parlamentului era legată de activitatea instituției și avea un interes public legitim. Incidentul continuă să fie investigat de Parchetul Militar, în timp ce conducerea NSO verifică dacă agentul a respectat procedurile de intervenție. Deocamdată, nu a fost anunțată o decizie definitivă privind eventualele sancțiuni disciplinare sau acuzațiile penale care ar putea fi formulate împotriva acestuia.
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