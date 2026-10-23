Microsoft prezintă un sistem AI pentru diagnostic medical. Cum funcționează MAI-DxO și ce rezultate a obținut

Scris de Darius Stănescu Publicat: 23 oct. 2026, 12:08

Microsoft a prezentat un sistem de inteligență artificială care investighează cazuri medicale în etape: cere informații despre pacient, selectează analize și își revizuiește ipotezele în funcție de rezultate. Denumit Microsoft AI Diagnostic Orchestrator (MAI-DxO), acesta a identificat corect diagnosticul în aproximativ 83% dintre cazurile complexe incluse într-o evaluare, potrivit rezultatelor raportate de companie.

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