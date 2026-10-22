Trump îl pune la zid pe LeBron James și îi cere scuze publice. „O rușine totală”

Donald Trump a lansat un atac dur la adresa baschetbalistului LeBron James, după ce acesta a fost filmat exersând mișcări de golf și aruncări la coș în timpul imnului național american. Președintele SUA i-a cerut sportivului să-și ceară scuze față de militarii căzuți la datorie.
Donald Trump a lansat un nou atac la adresa starului NBA LeBron James, după ce baschetbalistul a fost surprins mișcându-se și exersând gesturi specifice încălzirii sportive în timpul intonării imnului național al Statelor Unite. Președintele american a catalogat comportamentul acestuia drept „o rușine totală” și i-a cerut să prezinte scuze, invocând memoria militarilor care au murit pentru țara lor.
Controversa a izbucnit după ce Trump a distribuit pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, un videoclip filmat înaintea partidei dintre Philadelphia 76ers și New York Knicks, disputată marți, 20 octombrie. Reacția președintelui a fost relatată joi, 22 octombrie, de agențiile internaționale Reuters și Associated Press.
Mesajul lui Donald Trump pentru LeBron James
În mesajul publicat pe Truth Social, liderul american l-a acuzat pe baschetbalist că a manifestat lipsă de respect față de Statele Unite și a susținut că acesta ar trebui să le prezinte scuze celor care și-au pierdut viața pentru drapelul american.
„În timp ce asculta imnul național, LeBron James a manifestat lipsă de respect față de țara noastră! Am spus încă de la început că nu este o persoană bună, o rușine totală. LeBron James ar trebui să-și ceară scuze tuturor acelora dintre marii eroi și soldați americani care au murit pentru drapelul american și pentru tot ceea ce reprezintă țara noastră”, a scris Trump pe rețeaua de socializare.
Potrivit Reuters, președintele a însoțit mesajul de înregistrarea în care James apare mișcându-și brațele și imitând mișcări de aruncare la coș în timp ce se intona „The Star-Spangled Banner”, imnul național al SUA.
Gesturile surprinse înaintea meciului au stârnit controverse
Momentul care a provocat reacția lui Trump s-a petrecut înaintea partidei dintre Philadelphia 76ers și New York Knicks, disputată la Madison Square Garden, în deschiderea sezonului NBA. În imaginile distribuite online, LeBron James apare exersând o mișcare asemănătoare unui swing de golf, după care imită gesturi specifice aruncărilor la coș.
În timp ce baschetbalistul se mișca, ceilalți jucători aflați în șir au rămas în mare parte nemișcați pe durata imnului. Înregistrarea a circulat rapid pe internet și a atras critici din partea unor utilizatori, care au interpretat gesturile sportivului drept o lipsă de respect față de momentul solemn.
Associated Press a relatat joi că James nu oferise încă un răspuns public la criticile președintelui până în cursul după-amiezii. Nici reprezentanții echipei Philadelphia 76ers nu au transmis imediat un punct de vedere în urma solicitărilor presei