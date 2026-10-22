Trump îl pune la zid pe LeBron James și îi cere scuze publice. „O rușine totală”

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 22 oct. 2026, 23:53

Donald Trump a lansat un atac dur la adresa baschetbalistului LeBron James, după ce acesta a fost filmat exersând mișcări de golf și aruncări la coș în timpul imnului național american. Președintele SUA i-a cerut sportivului să-și ceară scuze față de militarii căzuți la datorie.

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