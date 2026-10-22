Un obiect metalic uriaș a căzut din cer într-un lan de porumb. Autoritățile încearcă să afle ce a ajuns pe Pământ
Un obiect metalic uriaș a căzut din cer într-un lan de porumb
Un obiect metalic Minnesota, cu un diametru de aproximativ 3,4 metri, a fost descoperit într-un lan de porumb, iar mai multe agenții federale încearcă să-i stabilească proveniența. Resturile unui satelit sau ale unei rachete sunt printre explicațiile care merită investigate, însă originea fragmentului nu a fost confirmată.
Descoperirea din Minnesota care a pus autoritățile pe jar
Un obiect metalic de dimensiuni neobișnuite, descoperit într-un lan de porumb din statul american Minnesota, a ajuns în centrul unei investigații în care sunt implicate mai multe agenții federale. Fragmentul, cu un diametru de aproximativ 11 picioare, adică 3,35 metri, ar putea proveni din spațiu, însă autoritățile nu au stabilit deocamdată ce este și de unde a ajuns în acel loc.
Cazul a fost semnalat pe 14 octombrie, în Scott Township, o zonă rurală din comitatul Stevens, în vestul statului Minnesota, în apropiere de localitatea Morris. Biroul șerifului din comitat a primit un apel privind prezența unor resturi neidentificate pe un teren agricol, iar polițiștii trimiși la fața locului au confirmat că era vorba despre un obiect metalic de mari dimensiuni.
În comunicarea publicată de autorități pe rețelele sociale, obiectul a fost descris drept unul care ar proveni, cel mai probabil, din spațiu. Formularea reprezintă însă o ipoteză preliminară, nu o identificare oficială a fragmentului.
„La sosirea la fața locului, adjuncții șerifului au confirmat prezența în lanul de porumb a unui obiect metalic de mari dimensiuni, cu un diametru de aproximativ 11 picioare, presupus a fi un obiect spațial”, se arată în comunicatul biroului șerifului.
Piesa a fost scoasă de pe teren în seara zilei de joi, 15 octombrie, și transportată într-un loc securizat. Investigația continuă, iar autoritățile încearcă să afle atât proveniența obiectului, cât și cine este proprietarul acestuia.
Șeriful spune că nici autoritățile locale nu primesc toate răspunsurile
Unul dintre cele mai neobișnuite aspecte ale cazului este lipsa informațiilor despre natura fragmentului, chiar și în rândul autorităților care au intervenit la fața locului.
Jason Dingman, șeriful comitatului Stevens, a declarat pentru publicația The Minnesota Star Tribune că mai multe instituții participă la eforturile de identificare a obiectului. Oficialul a recunoscut că informațiile care ajung la echipa sa sunt limitate și greu de descifrat.
„Mai multe agenții diferite ne ajută să stabilim originea acestui obiect. Nici noi nu primim prea multe informații, iar cele pe care le primim sunt destul de criptice. Așa că eu cred că cineva aflat mult mai sus pe lanțul de comandă decât mine știe ce este acest lucru, dar nici măcar nouă nu ne spune”, a afirmat Jason Dingman.
Șeriful a precizat că nu poate dezvălui numele agențiilor federale implicate, întrucât dosarul este încă deschis. Nici proveniența exactă a obiectului, nici împrejurările în care acesta a ajuns pe terenul agricol nu au fost făcute publice.
Potrivit relatărilor din presa americană, autoritățile au stabilit că obiectul nu reprezintă un pericol pentru populație. De asemenea, șeriful a declarat că, din informațiile pe care le-a primit, incidentul din care provine piesa nu mai generează o amenințare suplimentară.
Ar putea fi un fragment de satelit sau de rachetă
Ipoteza că obiectul ar putea proveni din spațiu este compatibilă cu un fenomen cunoscut și documentat: reintrarea în atmosferă a sateliților scoși din uz, a treptelor de rachetă și a altor componente utilizate în misiunile spațiale.
La sfârșitul duratei de funcționare, sateliții nu dispar pur și simplu. În funcție de orbita pe care se află și de caracteristicile lor tehnice, aceștia pot fi coborâți controlat spre atmosferă sau pot pierde treptat altitudine până când reintră în atmosferă. Și componentele rachetelor care au transportat încărcături pe orbită pot reveni pe Pământ.
În timpul reintrării, frecarea și comprimarea aerului produc o încălzire intensă, iar solicitările mecanice pot determina dezintegrarea structurii. O mare parte din material se topește, se vaporizează sau se fragmentează înainte de a ajunge la sol. Totuși, nu toate componentele se comportă la fel.
Potrivit explicațiilor publicate de NASA, piesele construite din materiale care rezistă la temperaturi ridicate pot supraviețui parțial reintrării și pot ajunge până la suprafața Pământului. Printre factorii care contează se numără compoziția materialului, densitatea, forma și construcția componentei.
Prin urmare, este posibil ca un obiect de mari dimensiuni să ajungă pe un teren agricol după reintrarea în atmosferă, chiar dacă cea mai mare parte a vehiculului spațial din care provine a fost distrusă. Această explicație generală nu demonstrează însă că piesa găsită în Minnesota aparține unui satelit sau unei rachete.
O altă posibilitate tehnică este ca fragmentul să fie o componentă structurală ori un rezervor de presiune. Aceste recipiente sunt utilizate în sistemele spațiale pentru stocarea unor gaze sau fluide și sunt construite astfel încât să reziste unor condiții solicitante. Agenția Spațială Europeană (ESA) documentează cazuri în care recipiente de presiune și alte componente ale rachetelor au supraviețuit reintrării și au fost recuperate la sol.
Aceste exemple arată că ipoteza resturilor spațiale este plauzibilă din punct de vedere științific. Identificarea obiectului din Minnesota necesită însă examinarea piesei și compararea caracteristicilor sale cu cele ale echipamentelor spațiale cunoscute.
Ce se întâmplă cu sateliții când nu mai pot fi folosiți
Ideea că obiectul ar putea proveni de la un satelit care s-a autodistrus pe orbită trebuie nuanțată. În mod obișnuit, sateliții nu sunt proiectați să se autodistrugă și să arunce intenționat fragmente spre Pământ la sfârșitul misiunii. Există proceduri de scoatere din uz, iar reintrarea controlată în atmosferă este una dintre metodele folosite pentru gestionarea vehiculelor spațiale care și-au încheiat activitatea.
În cazul sateliților aflați pe orbite joase, rezistența atmosferică poate reduce treptat altitudinea până la reintrare. În funcție de misiune și de posibilitățile tehnice, operatorii pot încerca să controleze această etapă, astfel încât resturile să ajungă într-o zonă oceanică sau într-o regiune îndepărtată de zonele populate.
Nu toate obiectele aflate pe orbită pot fi însă dirijate cu precizie spre o anumită zonă. Unele reintrări sunt necontrolate, iar locul în care vor ajunge eventualele fragmente nu poate fi stabilit cu exactitate înainte de eveniment.
NASA explică faptul că structurile spațiale se pot dezintegra în timpul coborârii prin atmosferă, după care fragmentele continuă să se încălzească până când fie sunt distruse, fie supraviețuiesc și ating solul. Materialele cu puncte de topire ridicate, precum titanul și oțelul inoxidabil, pot avea șanse mai mari să reziste decât unele componente realizate din materiale cu punct de topire mai scăzut.
Așadar, dacă obiectul descoperit în Minnesota provine într-adevăr din spațiu, ar putea fi o componentă care a rezistat reintrării, nu neapărat o bucată dintr-un satelit care s-a autodistrus. O piesă provenită de la o treaptă de rachetă sau de la un sistem de stocare a gazelor ar putea fi, de asemenea, luată în calcul de specialiști.
Un obiect de peste trei metri, găsit printre tulpinile de porumb
Dimensiunile fragmentului au atras atenția încă de la primele imagini publicate de autorități. Obiectul are aproximativ 11 picioare în diametru, echivalentul a circa 3,35 metri, și apare în fotografii ca o structură metalică voluminoasă, cu o formă curbată, asemănătoare unei cupole.
Tena Wilts, o locuitoare din Chokio, a povestit că a observat obiectul joi, în timp ce se deplasa cu mașina spre casa părinților săi, aflată la aproximativ 4,8 kilometri de terenul pe care fusese găsită piesa.
„Este foarte mare. Comparativ cu camioanele, pare foarte mare și este bizar că pur și simplu a ajuns acolo, în mijlocul unui câmp”, a declarat aceasta pentru The Minnesota Star Tribune.
Martora a spus că, după ce a văzut imaginile publicate de biroul șerifului, s-a întrebat dacă nu cumva era vorba despre o glumă de 1 aprilie.
„Dar mi-am spus că perioada nu se potrivește deloc. Nu am nicio idee ce este”, a povestit Tena Wilts.
Aceasta a menționat și că în regiune trecuse o tornadă cu câteva săptămâni înainte, ceea ce i-a venit în minte atunci când a văzut obiectul. O altă posibilitate la care s-a gândit a fost cea a deșeurilor spațiale. Nu există însă informații care să stabilească o legătură între tornadă și apariția fragmentului.
Autoritățile au exclus unele explicații, dar originea rămâne necunoscută
După apariția fotografiilor, utilizatorii rețelelor sociale au avansat mai multe teorii despre proveniența obiectului. Unii au sugerat că ar putea fi partea superioară a unui siloz, în timp ce alții au comparat forma sa cu un rezervor de propan. Au existat inclusiv comentarii în glumă despre extratereștri sau despre o piesă desprinsă din avionul prezidențial american.
Șeriful Jason Dingman a respins explicațiile potrivit cărora obiectul ar fi partea superioară a unui siloz sau capătul unui rezervor de propan.
„Există multe lucruri spuse pe internet, potrivit cărora ar fi partea superioară a unui siloz sau capătul unui rezervor de propan. Vă pot spune că nu este niciuna dintre acestea”, a declarat oficialul.
El a adăugat că, potrivit informațiilor pe care le-a primit, incidentul din care provine piesa s-a încheiat și nu există o amenințare suplimentară asociată acestuia.
„Dar, știți, există o mulțime de lucruri în atmosferă care, în cele din urmă, trebuie să cadă. Suntem pur și simplu norocoși că a ajuns într-un lan de porumb și nu pe acoperișul cuiva”, a mai spus șeriful.
Până la publicarea unor rezultate oficiale, proveniența spațială rămâne o ipoteză investigată de autorități, nu un fapt demonstrat.
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