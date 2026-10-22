Un obiect metalic uriaș a căzut din cer într-un lan de porumb. Autoritățile încearcă să afle ce a ajuns pe Pământ

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 22 oct. 2026, 16:34

Un obiect metalic Minnesota, cu un diametru de aproximativ 3,4 metri, a fost descoperit într-un lan de porumb, iar mai multe agenții federale încearcă să-i stabilească proveniența. Resturile unui satelit sau ale unei rachete sunt printre explicațiile care merită investigate, însă originea fragmentului nu a fost confirmată.

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