Accident mortal provocat de o șoferiță de 44 de ani, care s-ar fi uitat la filme pentru adulți în timp ce conducea. Trei mașini au fost implicate în coliziune

Un accident rutier grav, soldat cu moartea unui bărbat de 66 de ani, s-a produs pe o autostradă din statul american Utah. O femeie în vârstă de 44 de ani este acuzată că ar fi provocat tragedia după ce și-ar fi distras atenția de la drum pentru a accesa conținut pornografic pe telefonul mobil. În coliziune au fost implicate trei autoturisme.
Șoferița ar fi accesat un site pornografic cu puțin timp înainte de impact
Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Christine Chao, originară din California, a fost pusă sub acuzare pentru omor în legătură cu accidentul mortal. Anchetatorii suspectează că femeia naviga pe un site cu materiale pentru adulți chiar înainte de producerea coliziunii.
Conform documentelor judiciare, SUV-ul condus de aceasta ar fi lovit un autoturism care se deplasa cu viteză redusă. Impactul a fost puternic, iar consecințele au fost tragice pentru unul dintre ocupanții mașinilor implicate.
Ancheta vizează inclusiv comportamentul șoferiței în momentele premergătoare accidentului, autoritățile încercând să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs coliziunea.
Un bărbat de 66 de ani a murit după ce a fost transportat la spital cu elicopterul
Scott LaVar Lichfield, în vârstă de 66 de ani, se afla pe bancheta din spate a unuia dintre autoturismele implicate în accident. În urma impactului, acesta a suferit un traumatism cranian sever, arată The Sun.
Echipajele de intervenție au acordat primul ajutor și au decis transportarea victimei la spital cu un elicopter medical, având în vedere gravitatea leziunilor. În ciuda eforturilor depuse de medici, bărbatul a murit ulterior.
Moartea acestuia a transformat accidentul într-un dosar penal, în care anchetatorii încearcă să stabilească responsabilitățile pentru producerea tragediei.
Polițiștii nu ar fi găsit urme de frânare înainte de coliziune
Un detaliu important în anchetă îl reprezintă absența urmelor de frânare pe carosabil. Potrivit informațiilor din dosar, acest indiciu ar putea susține ipoteza că șoferița nu a încercat să reducă viteza înainte de impact.
De asemenea, femeia le-ar fi declarat polițiștilor că își asumă responsabilitatea pentru producerea accidentului, potrivit relatărilor din presa străină.
Christine Chao a fost pusă oficial sub acuzare pentru omor.
Ancheta urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului mortal din Utah și responsabilitatea penală a femeii acuzate.