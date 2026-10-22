Accident mortal provocat de o șoferiță de 44 de ani, care s-ar fi uitat la filme pentru adulți în timp ce conducea. Trei mașini au fost implicate în coliziune

Publicat 22 oct. 2026, 20:40 Actualizat 22 oct. 2026, 20:41

Un accident rutier grav, soldat cu moartea unui bărbat de 66 de ani, s-a produs pe o autostradă din statul american Utah. O femeie în vârstă de 44 de ani este acuzată că ar fi provocat tragedia după ce și-ar fi distras atenția de la drum pentru a accesa conținut pornografic pe telefonul mobil. În coliziune au fost implicate trei autoturisme.

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