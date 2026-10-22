Accident grav pe Valea Oltului! Trafic blocat pe DN7 după impactul dintre un autoturism și un TIR. O persoană este încarcerată

Circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri pe Valea Oltului, în urma unui accident produs joi după-amiază pe DN7, în județul Vâlcea. În eveniment au fost implicate un autoturism și un autotren, iar o persoană a rămas încarcerată. Echipajele de intervenție au fost trimise la fața locului pentru acordarea ajutorului și gestionarea situației.
Accident pe DN7, în zona localității Brezoi. Traficul este blocat
Un accident rutier a provocat blocarea circulației pe Drumul Național 7, una dintre cele mai importante artere care traversează Valea Oltului. Coliziunea s-a produs la kilometrul 204, pe raza localității Brezoi, potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea.
În accident au fost implicate un autoturism și un autotren. Primele date de la fața locului indică faptul că o persoană a fost rănită și a rămas prinsă în vehicul, fiind necesară intervenția echipajelor specializate pentru extragerea acesteia.
Autoritățile intervin pentru gestionarea accidentului și pentru asigurarea zonei în care s-a produs impactul.
Circulație oprită pe ambele sensuri pe Valea Oltului
Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat că traficul a fost suspendat temporar în ambele direcții, pentru a permite intervenția salvatorilor.
„Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de mers pentru a permite intervenţia echipajelor specializate. Se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 19:00”, au transmis reprezentanții Centrului Infotrafic.
Șoferii care tranzitează Valea Oltului sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte indicațiile polițiștilor aflați în zonă. Blocarea DN7 poate provoca întârzieri pentru participanții la trafic, în special pentru cei care se deplasează pe una dintre principalele rute de legătură dintre sudul și centrul țării.
O persoană, prinsă în autoturism după impact
Unul dintre cele mai grave aspecte ale accidentului este faptul că o persoană a rămas încarcerată în urma coliziunii. Intervenția echipajelor de salvare este necesară pentru scoaterea victimei din vehicul și acordarea asistenței medicale.
Deocamdată, informațiile disponibile nu precizează identitatea persoanei rănite și nici gravitatea leziunilor suferite.
Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul de la Brezoi.