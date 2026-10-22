Accident grav pe Valea Oltului! Trafic blocat pe DN7 după impactul dintre un autoturism și un TIR. O persoană este încarcerată

Publicat 22 oct. 2026, 19:02 Actualizat 22 oct. 2026, 19:03

Circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri pe Valea Oltului, în urma unui accident produs joi după-amiază pe DN7, în județul Vâlcea. În eveniment au fost implicate un autoturism și un autotren, iar o persoană a rămas încarcerată. Echipajele de intervenție au fost trimise la fața locului pentru acordarea ajutorului și gestionarea situației.

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