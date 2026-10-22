Bătaie în Parlamentul Albaniei, violențe pe străzile din Tirana. Opoziția cere demisia premierului Edi Rama

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 22 oct. 2026, 19:03

Violențele în Albania au ajuns până în sala Parlamentului, unde deputații s-au luat la bătaie. În stradă, protestele împotriva premierului Edi Rama continuă, pe fondul acuzațiilor de corupție și al nemulțumirilor studenților.

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