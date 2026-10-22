Bătaie în Parlamentul Albaniei, violențe pe străzile din Tirana. Opoziția cere demisia premierului Edi Rama
Bătaie în Parlamentul Albaniei. Foto: Profimedia
Violențele în Albania au ajuns până în sala Parlamentului, unde deputații s-au luat la bătaie. În stradă, protestele împotriva premierului Edi Rama continuă, pe fondul acuzațiilor de corupție și al nemulțumirilor studenților.
Violențele din Albania au ajuns joi și în Parlament, unde deputații opoziției au provocat un scandal în timpul unei ședințe, cerând întreruperea lucrărilor legislative. Incidentul a avut loc în timp ce la Tirana continuă manifestațiile împotriva guvernului condus de Edi Rama, contestat de protestatari care îi cer demisia după mai multe zile de confruntări și tulburări.
Potrivit AFP, parlamentarii opoziției au acuzat autoritățile că reprimă manifestanții și au afișat imagini cu un protestatar despre care susțin că a fost rănit de polițiști. În paralel, mișcarea de protest condusă de studenți continuă să ceară îmbunătățirea condițiilor din sistemul de educație și își menține solicitarea ca premierul să părăsească funcția.
Deputații s-au încăierat în Parlamentul Albaniei
Incidentul din legislativul albanez a izbucnit joi, în timpul unui vot prevăzut pe ordinea de zi. Mai mulți parlamentari din opoziție s-au adunat în fața pupitrului președintelui Parlamentului, solicitând suspendarea ședinței pe fondul tulburărilor care au cuprins capitala.
Pentru a-și susține protestul, deputații au ridicat fotografii în care apăreau chipul și rănile unui manifestant despre care au afirmat că fusese lovit de polițiști. Tensiunile au escaladat rapid, după ce în direcția președintelui Parlamentului au fost aruncate apă și diverse documente. Gesturile au declanșat o încăierare între parlamentarii aflați în sală.
Astfel de episoade nu sunt o premieră în legislativul albanez, unde confruntările dintre aleși și incidentele violente au mai perturbat ședințele în trecut.
Opoziția spune că susține revendicările studenților
Sali Berisha, liderul Partidului Democrat și șeful opoziției, a justificat acțiunea parlamentarilor prin sprijinul acordat mișcării de protest.
„Deputații opoziției au decis astăzi să se facă vocea revendicărilor studenților”, a declarat acesta într-un comunicat.
De cealaltă parte, Pirro Vengu, deputat al Partidului Socialist condus de premierul Edi Rama, a acuzat opoziția că încearcă să profite de criza din țară pentru a reveni la putere.
„să se folosească de aceste tulburări pentru a reveni la putere”, a afirmat Vengu, referindu-se la intențiile pe care le atribuie rețelelor sociale ale opoziției.
Protestele continuă la Tirana, iar studenții pregătesc un nou miting național
În timp ce parlamentarii se confruntau în interiorul legislativului, câteva sute de manifestanți s-au adunat joi în fața clădirii Parlamentului. De această dată, în timpul manifestației nu au fost semnalate ciocniri.
Mișcarea de protest nu dă semne că s-ar opri. Studenții au convocat un miting național pentru sâmbătă, în încercarea de a menține presiunea asupra guvernului.
Participanții cer măsuri de sprijin pentru educație, în contextul nemulțumirilor legate de condițiile din universități, și reiau solicitările formulate de luni de zile privind demisia premierului Edi Rama, pe care îl acuză de corupție.
Peste 300 de persoane au fost rănite în confruntările din Albania
Bilanțul tulburărilor din ultimele zile indică peste 300 de persoane rănite, printre acestea numărându-se numeroși polițiști. De asemenea, zeci de protestatari au fost arestați în timpul manifestațiilor și al confruntărilor cu forțele de ordine.
Potrivit relatărilor internaționale publicate în ultimele zile, protestele din Tirana au degenerat în mai multe rânduri în violențe, manifestanții aruncând cu pietre și cocktailuri Molotov, în timp ce poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă. În timpul confruntărilor au fost incendiate clădiri și au fost avariate sedii ale unor instituții și unități bancare.
Manifestațiile antiguvernamentale au început în luna mai. Nemulțumirile s-au extins ulterior, iar protestatarii au ajuns să reclame atât corupția, cât și problemele din sistemul educațional și lipsa unor perspective mai bune pentru tineri.
În ultimele zile, mișcarea condusă de studenți s-a transformat într-o contestare mai amplă a guvernării lui Edi Rama, în timp ce confruntările din capitală au adus în prim-plan tensiunile dintre opoziție, autorități și manifestanți.
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