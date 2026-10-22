Alice Weidel critică Deveselu pentru a apăra poziția lui Putin. Lidera AfD cere presiuni asupra lui Zelenski

Alice Weidel, lidera formațiunii germane AfD, susține că Occidentul trebuie să ia în calcul „interesele de securitate” ale Rusiei și să exercite presiuni asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru încheierea războiului. Aceasta a invocat scutul antirachetă de la Deveselu, reluând afirmații ale Kremlinului despre presupuse capacități nucleare instalate în România.
Declarațiile sale prezintă extinderea NATO și infrastructura militară occidentală drept motive pentru îngrijorările Moscovei. Sistemul Aegis Ashore de la Deveselu, la care s-a referit Weidel, are însă un rol defensiv, fiind destinat interceptării rachetelor balistice.
Alice Weidel invocă România în discuția despre securitatea Rusiei
Lidera AfD a acuzat statele occidentale că au ignorat avertismentele Moscovei privind apropierea NATO de granițele Rusiei. În acest context, a făcut referire la instalarea unor sisteme antirachetă în România, cărora le-a atribuit capacități nucleare.
„Nimeni nu a ascultat îngrijorările Rusiei privind apropierea NATO de granițele Rusiei. Rusia a spus asta de multe ori, de ce nimeni nu a ascultat îngrijorările Rusiei când sisteme de rachete au fost puse la graniță, în special în România, capacități cu dispozitive nucleare, precum sistemul Aegis?”, a declarat Weidel într-un interviu pentru The Economist.
Aceasta a susținut că un acord de pace nu poate fi construit doar în jurul nevoilor de securitate ale Kievului, ci trebuie să includă și solicitările Moscovei.
Ce rol are scutul antirachetă de la Deveselu
Afirmațiile despre o presupusă amenințare nucleară amplasată în România au fost promovate în repetate rânduri de Vladimir Putin și de alți oficiali ruși.
În 2022, la o întâlnire cu premierul ungar Viktor Orban, Putin a susținut că instalațiile de la Deveselu ar putea fi utilizate pentru rachete de croazieră Tomahawk, capabile să lovească ținte de pe teritoriul Rusiei. „Ei bine, nu este asta o ameninţare pentru noi?”, afirma atunci liderul de la Kremlin.
Sistemul instalat la Deveselu este însă conceput pentru detectarea, urmărirea și interceptarea rachetelor balistice, nu pentru lansarea unor atacuri nucleare.
Scutul include 24 de rachete interceptoare Standard Missile-3, un radar și sistemul de comandă și control Aegis. Interceptorii nu folosesc focoase explozive, ci distrug ținta prin impact direct, prin tehnologia cunoscută drept „hit-to-kill”.
Lidera AfD cere presiuni asupra lui Volodimir Zelenski
În același interviu, Weidel a afirmat că războiul din Ucraina afectează economia Germaniei și pune în pericol securitatea acesteia. Ea a cerut ca președintele ucrainean să fie „forțat” să facă pace cu Vladimir Putin.
„Acest război nu este în interesele noastre. Este profund periculos pentru securitatea noastră națională”, a declarat lidera AfD.
Weidel a criticat și atacurile cu drone asupra unei puteri nucleare, pe care le-a descris drept „foarte riscant și foarte stupid”. În opinia sa, statele europene ar trebui să facă presiuni asupra conducerii de la Kiev pentru oprirea luptelor.
„Trebuie să punem capăt acestui lucru și trebuie să punem presiune pe președintele Ucrainei pentru a demonstra disponibilitatea de a opri pierderea de vieți omenești și această strategie foarte riscantă pentru întreaga Europă”, a spus aceasta.
Ce spune Alice Weidel despre ucrainenii aflați în Germania
Lidera AfD a abordat și situația refugiaților, susținând că ucrainenii ar trebui să părăsească Germania după încheierea războiului. Ea a exprimat o poziție similară în privința sirienilor și afganilor.
„Și ucrainenii vor trebui să părăsească țara noastră când se va termina acest război”, a declarat Weidel.
În același pasaj, aceasta a invocat cifra de „aproximativ patru până la cinci milioane” de persoane și a criticat politica de acordare a cetățeniei germane. Declarația citată nu clarifică însă la ce categorii de persoane se referă acest total, astfel că numărul nu poate fi prezentat drept bilanț al refugiaților ucraineni din Germania.