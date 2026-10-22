Alice Weidel critică Deveselu pentru a apăra poziția lui Putin. Lidera AfD cere presiuni asupra lui Zelenski

Scris de Darius Stănescu Publicat: 22 oct. 2026, 14:41

Alice Weidel, lidera formațiunii germane AfD, susține că Occidentul trebuie să ia în calcul „interesele de securitate” ale Rusiei și să exercite presiuni asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru încheierea războiului. Aceasta a invocat scutul antirachetă de la Deveselu, reluând afirmații ale Kremlinului despre presupuse capacități nucleare instalate în România.

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