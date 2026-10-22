Pielea persoanelor decedate, folosită în tratamente cosmetice. Afacere controversată de milioane de dolari

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 oct. 2026, 15:29

Un tratament de înfrumusețare realizat din pielea unor persoane decedate a devenit extrem de popular în Coreea de Sud și se pregătește să intre pe piața americană. Produsul este obținut din țesut cutanat donat după moarte, care este prelucrat și transformat într-o substanță injectabilă, folosită pentru îmbunătățirea aspectului pielii. Procedura a atras atenția industriei cosmetice, iar vânzările au ajuns la zeci de milioane de dolari. În același timp, apar întrebări despre proveniența țesuturilor, acordul donatorilor și modul în care sunt folosite materialele umane în scopuri comerciale.

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