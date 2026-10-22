China construiește un pod colosal în America Latină. Va traversa oceanul pe o distanță de peste 12 kilometri

Publicat 22 oct. 2026, 18:07 Sursă South China Morning Post

Brazilia a început lucrările la podul Salvador–Itaparica, un proiect de infrastructură de amploare care va traversa un golf de pe coasta Atlanticului. Noua legătură rutieră ar putea reduce o călătorie de aproximativ o oră la numai 15 minute.

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