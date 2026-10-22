China construiește un pod colosal în America Latină. Va traversa oceanul pe o distanță de peste 12 kilometri
China construiește un pod colosal în America Latină.
Brazilia a început lucrările la podul Salvador–Itaparica, un proiect de infrastructură de amploare care va traversa un golf de pe coasta Atlanticului. Noua legătură rutieră ar putea reduce o călătorie de aproximativ o oră la numai 15 minute.
Un pod de 12,4 kilometri, construit cu participarea unor companii chineze, este în lucru în nord-estul Braziliei și ar urma să fie finalizat în 2031. Proiectul Salvador–Itaparica va lega orașul Salvador de insula Itaparica, traversând Golful Tuturor Sfinților, și este considerat viitoarea cea mai lungă structură de pod peste apă din America Latină.
Lucrările au început oficial la 1 iulie 2026, în cadrul unui proiect de infrastructură care reunește guvernul statului Bahia și companii chineze de construcții. Potrivit Reuters, termenul estimat pentru încheierea lucrărilor este jumătatea anului 2031.
Un proiect de 46,8 kilometri, cu un pod deasupra golfului
Podul Salvador–Itaparica va avea o lungime de 12,4 kilometri deasupra apei. Acesta este inclus într-un sistem rutier de aproximativ 46,8 kilometri, care va asigura conexiunile cu rețeaua de drumuri din regiune. Proiectul este menit să îmbunătățească legătura dintre Salvador și insula Itaparica, aflată de cealaltă parte a golfului.
În prezent, traversarea golfului cu feribotul durează aproximativ o oră. După deschiderea podului, șoferii ar putea parcurge distanța în aproximativ 15 minute, potrivit estimărilor prezentate de Ministerul Transporturilor din Brazilia.
Noua infrastructură este gândită atât pentru autoturisme, cât și pentru transportul de marfă. Traseele camioanelor ar putea fi scurtate cu până la 200 de kilometri, ceea ce ar facilita deplasarea bunurilor între diferite regiuni ale statului Bahia.
Consorțiul chinez care participă la construcție
Proiectul este realizat printr-un parteneriat public-privat între guvernul statului Bahia și un consorțiu de companii chineze. Printre firmele implicate se numără China Communications Construction Company (CCCC), CCCC South America și China Railway 20 Bureau Group Corporation, parte a grupului China Railway Construction.
Potrivit South China Morning Post, infrastructura face parte dintr-un val mai amplu de proiecte realizate de companii chineze în străinătate. Publicația a relatat, la 7 octombrie, că o navă specializată în instalarea fundațiilor pentru poduri a plecat din provincia Jiangsu, din estul Chinei, pentru a ajunge la șantier după o călătorie estimată la 45 de zile. Astfel de nave sunt folosite pentru introducerea în fundul mării a elementelor structurale de susținere.
Investiția a primit un sprijin financiar suplimentar
Proiectul a fost inclus în noul Program de Accelerare a Creșterii din Brazilia, cunoscut sub denumirea PAC. La 13 octombrie, Ministerul Transporturilor a anunțat semnarea unui acord pentru o contribuție federală de 3 miliarde de reali brazilieni la construcția podului.
Costul total al proiectului este estimat la 11,6 miliarde de reali, potrivit agenției guvernamentale Agência Brasil. Pe lângă podul propriu-zis, sistemul rutier include căi de acces și lucrări conexe necesare pentru conectarea infrastructurii la drumurile existente.
O structură proiectată pentru trecerea navelor
Podul va traversa Golful Tuturor Sfinților, o zonă pe unde circulă nave comerciale și alte ambarcațiuni. Proiectul prevede un spațiu de navigație sub structură, astfel încât traficul maritim să poată continua după inaugurarea legăturii rutiere. South China Morning Post menționează o deschidere de 682 de metri în cadrul proiectului.
Podurile hobanate sunt construite astfel încât partea pe care circulă vehiculele să fie susținută prin cabluri de oțel conectate direct la piloni înalți. Această configurație permite realizarea unor deschideri ample, fără ca întreaga structură să se sprijine pe numeroase picioare amplasate în apă.
În cazul proiectului Salvador–Itaparica, lucrările presupun intervenții într-un golf în care adâncimile pot ajunge la 60 de metri, iar solul submarin are caracteristici diferite de la o zonă la alta. Publicația braziliană Folha de S.Paulo a semnalat aceste condiții printre provocările tehnice ale construcției.
Dacă termenul estimat va fi respectat, podul va fi finalizat în 2031 și va crea o legătură rutieră directă între Salvador și insula Itaparica, reducând timpul de traversare a golfului și distanțele parcurse de transportatorii de marfă.
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