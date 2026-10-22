Franța a raportat primul caz uman de infecție cu virusul Shamonda. Pacientul a murit: ce spun autoritățile

Franța a raportat joi, 21 octombrie, primul caz uman de infecție cu virusul Shamonda, identificat până acum doar la animale, în special la bovine. Deși pacientul a murit la începutul lunii octombrie, autoritățile franceze susțin însă că - pe baza informațiilor disponibile în prezent - nu a fost identificat un risc pentru populația generală, relatează Reuters. Virusul se transmite prin înțepăturile unor musculițe hematofage și a fost depistat la mai multe specii de animale, inclusiv bovine, cai, alpaca, oi și capre, potrivit Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (WOAH).
ECDC monitorizează primul caz uman de virus Shamonda
Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) a anunțat că monitorizează situația după confirmarea primei infecții umane raportate cu virusul Shamonda.
Potrivit anunțului autorităților franceze, citate de Reuters, principala ipoteză este că pacientul s-a infectat în estul Franței, unde virusul a circulat în rândul animalelor în primăvara și vara acestui an.
Autoritățile au precizat că, pe baza cunoștințelor disponibile despre virus, nu a fost identificat până în prezent un risc pentru sănătatea populației generale.
Pacientul suferea de o boală gravă
Potrivit ECDC, pacientul a murit la începutul lunii octombrie și primea tratament pentru o afecțiune gravă, care îl făcea mai vulnerabil la infecții decât populația generală.
Investigațiile continuă pentru a stabili dacă virusul Shamonda a provocat sau a contribuit la deces și cum s-a produs infectarea.
Unde a fost identificat pentru prima dată virusul Shamonda
Virusul Shamonda a fost identificat în Nigeria, la mijlocul anilor 1960. Prezența sa în Europa a fost confirmată pentru prima dată la sfârșitul lunii iulie, în urma unor teste genomice efectuate pe bovine bolnave din sudul Germaniei, Elveția și estul Franței.
Potrivit unui raport publicat în buletinul săptămânal francez de supraveghere a sănătății animalelor, virusul a fost detectat și în Austria, Belgia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Țările de Jos, Portugalia, Slovenia, Spania și Jersey, teritoriu al Coroanei britanice.
În prezent, nu există vaccinuri împotriva virusului Shamonda disponibile comercial, potrivit Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor.
Imapct asupra sectorului zootehnic
Virusul poate avea efecte importante asupra sectorului zootehnic. Un studiu realizat în nouă ferme de vaci de lapte din Franța a constatat că producția de lapte a scăzut cu până la 75% în efectivele afectate.
Autoritățile europene continuă să analizeze cazul uman și posibilele implicații pentru sănătatea publică. Deocamdată, potrivit informațiilor comunicate de autoritățile franceze, nu a fost identificat un risc pentru populația generală.