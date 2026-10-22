Franța a raportat primul caz uman de infecție cu virusul Shamonda. Pacientul a murit: ce spun autoritățile

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 22 oct. 2026, 13:31

Franța a raportat joi, 21 octombrie, primul caz uman de infecție cu virusul Shamonda, identificat până acum doar la animale, în special la bovine. Deși pacientul a murit la începutul lunii octombrie, autoritățile franceze susțin însă că - pe baza informațiilor disponibile în prezent - nu a fost identificat un risc pentru populația generală, relatează Reuters. Virusul se transmite prin înțepăturile unor musculițe hematofage și a fost depistat la mai multe specii de animale, inclusiv bovine, cai, alpaca, oi și capre, potrivit Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (WOAH).

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