Român condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia pentru spionaj. Ce i-a făcut o femeie: „Am fost orbit de dragoste”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 oct. 2026, 12:32

Un român de 23 de ani, care a crescut în Anglia și a plecat spre Rusia pentru a întâlni o femeie cunoscută pe internet, a ajuns să fie condamnat la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei. David-Adrian Kercso susține că este nevinovat și că a fost obligat să recunoască fapte pe care nu le-a comis. O investigație publicată joi, 22 octombrie 2026, de agenția Reuters scoate la iveală informații despre modul în care a fost prezentată public arestarea sa. Jurnaliștii au descoperit că imaginile difuzate de serviciul rus de securitate FSB drept momentul capturării românului au fost filmate după ce acesta se afla deja de câteva luni în custodia autorităților ruse.

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