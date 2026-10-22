Adolescent român de 14 ani, cercetat în Italia după apeluri pe WhatsApp la ocuparea școlilor

Un adolescent român de 14 ani este cercetat în Italia, fiind suspectat că ar fi inițiat un grup de WhatsApp în care erau distribuite mesaje de instigare la ocuparea școlilor și la distrugerea unor bunuri din Cremona. În același dosar este vizat și un băiat de 15 ani, de origine senegaleză. Cei doi sunt cercetați în stare de libertate, potrivit publicației Cremonaoggi.
Ancheta a început după apariția unui grup de chat denumit „OCCUPAZIONE SCUOLE CREMONA 19/10/2026”, în care participanții erau îndemnați să ocupe unități de învățământ, să provoace tulburări și să producă pagube în școli, supermarketuri și altor proprietăți ale statului.
Mesajele au generat îngrijorare în oraș. Numeroși elevi au lipsit de la cursuri, iar o parte dintre comercianți au ales să nu își deschidă magazinele, relatează sursa citată.
Poliția a identificat administratorii grupului de WhatsApp
Polițiștii din cadrul DIGOS, structura de investigații generale și operațiuni speciale a poliției italiene, au identificat trei persoane asociate administrării grupului.
Potrivit anchetatorilor, adolescentul român de 14 ani ar fi avut rolul principal în inițierea grupului și în promovarea mesajelor. Băiatul s-a născut în provincia Brescia, locuiește la Cremona și este elev la o școală din oraș.
Părinții săi au condamnat comportamentul acestuia și au colaborat cu poliția pentru clarificarea situației, scrie Cremonaoggi.
Al doilea minor cercetat are 15 ani, este de origine senegaleză și s-a născut la Crema. Acesta locuiește tot în Cremona și urmează cursurile unei școli locale.
Cei doi adolescenți sunt cercetați pentru presupuse fapte de instigare la comiterea de infracțiuni și provocare de alarmă publică.
Un tânăr de 24 de ani, verificat inițial, nu ar fi fost implicat
Verificările au vizat inițial și un cetățean senegalez de 24 de ani, fratele adolescentului de 15 ani, cu care acesta locuiește.
Anchetatorii au stabilit ulterior că adultul era titularul abonamentului telefonic folosit de fratele său mai mic și că nu a avut nicio implicare în faptele investigate.
La perchezițiile efectuate la domiciliile adolescenților, polițiștii au ridicat echipamente informatice relevante pentru anchetă. Au fost găsite și două cagule, un pistol de jucărie, o mască albă și o pereche de mănuși negre.
Controale în apropierea școlilor, magazinelor și gării din Cremona
În paralel cu investigațiile, autoritățile au suplimentat măsurile de ordine publică în zonele considerate sensibile. Acțiunile au vizat piețe, străzi cu localuri și spații comerciale, dar și împrejurimile gării, indicate drept punct de întâlnire pentru participanți.
În Piazzale delle Tranvie, polițiștii au legitimat 40 de tineri, care au fost ulterior îndepărtați din zonă.
Într-o intervenție separată, după o sesizare privind prezența unor persoane suspecte într-o parcare supraetajată din apropierea gării, agenții au descoperit o geantă cu pietre de diferite dimensiuni. Obiectele au fost ridicate, iar DIGOS continuă verificările pentru identificarea persoanelor responsabile. Informațiile prezentate nu stabilesc o legătură între această descoperire și cei doi minori cercetați.
Ancheta, pe fondul manifestațiilor elevilor din Italia
Cazul din Cremona survine după protestele organizate pe 16 octombrie în mai multe orașe italiene. Potrivit ANSA, elevii și studenții au cerut investiții în educație, au criticat condițiile din școli și fondurile alocate industriei de apărare și și-au exprimat solidaritatea cu elevii francezi.
Unele manifestații au fost însoțite de incidente. La Torino, trei minori au fost arestați după confruntări în care participanți cu fețele acoperite au aruncat cu pietre și torțe spre polițiști. La Roma au fost raportate tensiuni în apropierea Ministerului Educației.
Informațiile disponibile nu indică însă o legătură organizatorică între aceste manifestații și grupul de WhatsApp investigat la Cremona.