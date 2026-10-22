Adolescent român de 14 ani, cercetat în Italia după apeluri pe WhatsApp la ocuparea școlilor

Scris de Darius Stănescu Publicat: 22 oct. 2026, 13:07

Un adolescent român de 14 ani este cercetat în Italia, fiind suspectat că ar fi inițiat un grup de WhatsApp în care erau distribuite mesaje de instigare la ocuparea școlilor și la distrugerea unor bunuri din Cremona. În același dosar este vizat și un băiat de 15 ani, de origine senegaleză. Cei doi sunt cercetați în stare de libertate, potrivit publicației Cremonaoggi.

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