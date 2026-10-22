Franța în alertă maximă pentru weekend. Mobilizare fără precedent pentru a face față protestelor anunțate

Autoritățile franceze pregătesc o mobilizare fără precedent pentru weekend, după violențele și jafurile care au șocat țara săptămâna trecută. Mii de polițiști și jandarmi, unități de elită, militari din cadrul operațiunii Sentinelle, blindate și elicoptere vor fi desfășurate pentru a preveni noi incidente. Potrivit declarațiilor oficiale, este vorba despre o majorare de aproximativ 20%, la nivel național, a efectivelor de intervenție.
Franța intră în alertă maximă. Mobilizare fără precedent pentru a evita haosul din weekend
Franța se pregătește pentru un nou val de manifestații care ridică temeri serioase în rândul autorităților, după scenele de violență și jafurile produse în timpul protestelor de săptămâna trecută. Guvernul de la Paris a anunțat o mobilizare excepțională a forțelor de ordine, cu 20% mai mare decât cea din 17 octombrie, potrivit Le Figaro.
Ministrul delegat pe lângă Ministerul de Interne, Jean-Didier Berger, a declarat că nivelul de mobilizare pentru ziua de sâmbătă va depăși semnificativ dispozitivul folosit la protestele anterioare.
Pe lângă efectivele suplimentare de poliție și jandarmerie, autoritățile vor desfășura militari din cadrul operațiunii Sentinelle, precum și unități de elită precum RAID, GIGN și BRI. Dispozitivul va fi completat de elicoptere și vehicule blindate, într-un efort fără precedent de prevenire a violențelor.
Lyon interzice toate manifestațiile
În contextul apelurilor la noi proteste și al incidentelor grave de săptămâna trecută, Prefectura Rhône a decis să interzică orice manifestație în orașul Lyon sâmbătă, 24 octombrie.
Decizia reflectă îngrijorarea crescândă a autorităților franceze, care se tem de repetarea scenelor de haos ce au afectat mai multe orașe franceze.
În Paris și în alte orașe afectate de violențele recente, proprietarii de magazine încearcă să își protejeze afacerile înaintea noului weekend de proteste, iar unii patroni au anunțat că nu vor deschide deloc în weekend, temându-se de noi acte de vandalism și jafuri.
La Bordeaux poliția folosește inclusiv drone
La Bordeaux, prefectura a autorizat utilizarea dronelor de către Poliția Națională pentru monitorizarea manifestațiilor. Imaginile captate vor fi transmise în timp real către structurile operative, pentru a permite intervenții rapide în cazul apariției unor incidente, anunță Le Figaro.
În paralel, guvernul francez continuă reuniunile de criză dedicate securității, în timp ce opoziția și reprezentanții mediului de afaceri cer măsuri ferme pentru prevenirea unor noi distrugeri.
Mobilizarea excepțională anunțată pentru acest weekend arată amploarea îngrijorărilor de la Paris, unde autoritățile încearcă să evite repetarea violențelor care au provocat pagube importante și au pus la încercare capacitatea de răspuns a forțelor de ordine.