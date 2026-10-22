Franța în alertă maximă pentru weekend. Mobilizare fără precedent pentru a face față protestelor anunțate

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 22 oct. 2026, 13:35

Autoritățile franceze pregătesc o mobilizare fără precedent pentru weekend, după violențele și jafurile care au șocat țara săptămâna trecută. Mii de polițiști și jandarmi, unități de elită, militari din cadrul operațiunii Sentinelle, blindate și elicoptere vor fi desfășurate pentru a preveni noi incidente. Potrivit declarațiilor oficiale, este vorba despre o majorare de aproximativ 20%, la nivel național, a efectivelor de intervenție.

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