Român suspectat de triplu omor în Germania. Trei tineri au murit după ce scara blocului a luat foc
Poliția din Germania
Un român de 41 de ani a fost arestat în Germania, fiind suspectat că ar fi provocat incendiul în care trei tineri indieni și-au pierdut viața. Tragedia s-a produs într-un bloc de locuințe din orașul Bochum, unde flăcările au cuprins scara interioară și au blocat principala cale de evacuare. Alte cinci persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Anchetatorii au exclus o defecțiune tehnică și încearcă să stabilească împrejurările în care a izbucnit focul.
Bărbatul, care locuia în aceeași clădire cu victimele, a fost reținut la o zi după incendiu, iar ulterior un judecător a dispus arestarea sa preventivă. Românul era cunoscut de poliția germană pentru fapte de violență și infracțiuni împotriva proprietății. Tragedia readuce în atenție pericolele incendiilor în clădirile cu mai multe etaje, după ce, în luna iulie, un alt incendiu grav din Germania s-a soldat cu doi morți și peste 30 de răniți.
Cum s-a produs incendiul în care au murit cei trei tineri
Incendiul a izbucnit marți, 13 octombrie 2026, în jurul orei locale 4:15, într-un imobil rezidențial situat pe strada Poststraße, în cartierul Hofstede din Bochum. Când pompierii au ajuns la fața locului, flăcările se extinseseră deja de la parter către etajele superioare, prin casa scării. Mai mulți locatari se aflau la ferestre și cereau ajutor, deoarece fumul dens și focul le blocaseră posibilitatea de a ieși în mod obișnuit din clădire.
Intervenția a fost îngreunată de faptul că scara interioară, construită din lemn, a fost puternic afectată de incendiu. Pompierii nu au putut folosi această cale pentru a ajunge la persoanele aflate la etajele superioare, așa că au intervenit cu autospeciale dotate cu scări și echipamente speciale pentru salvarea oamenilor de la înălțime. Cinci locatari au fost scoși din clădire în timpul operațiunilor de salvare. Doi au fost evacuați cu ajutorul unor scări portabile, alți doi cu o autoscară, iar o persoană a reușit să se salveze sărind pe o pernă de siguranță amplasată de pompieri. Toți cinci au fost transportați la spital după ce au inhalat fum, conform presei străine.
În timpul verificărilor făcute în imobil, echipele de intervenție au descoperit trei persoane decedate într-un apartament de la etajul al doilea. Pentru acestea nu s-a mai putut face nimic. Incendiul a provocat distrugeri importante, iar clădirea a fost ulterior izolată pentru efectuarea cercetărilor.
Cine sunt cele trei victime ale incendiului din Germania
Autoritățile germane au identificat cele trei persoane care și-au pierdut viața. Este vorba despre Nova Sabu, în vârstă de 25 de ani, din districtul Idukki, Anjali Sheela Joy, de 27 de ani, din districtul Kollam, și Sivin Johny, de 26 de ani, din districtul Ernakulam. Toți trei erau originari din statul indian Kerala și ajunseseră în Germania cu speranța de a-și construi un viitor mai bun. Primele relatări i-au prezentat drept studenți, însă informațiile apărute ulterior arată că tinerii veniseră în Germania și pentru oportunități de angajare. Anjali și Nova se cunoșteau din India, unde urmaseră cursuri de limba germană, iar în vara acestui an plecaseră împreună în străinătate.
Sivin ajunsese în Germania mai târziu și se mutase în clădirea din Bochum cu doar câteva zile înainte de incendiu. Tânărul își găsise un loc de muncă într-un hotel, unde urma să înceapă activitatea. Planurile sale au fost însă întrerupte de incendiul care a distrus imobilul.
Moartea celor trei tineri a provocat reacții puternice în comunitățile din care proveneau. Familiile au cerut autorităților să clarifice împrejurările tragediei și să le ofere sprijin pentru repatrierea trupurilor neînsuflețite.
Românul de 41 de ani, arestat pentru suspiciuni de triplu omor
Ancheta a luat o altă direcție după ce specialiștii criminaliști au examinat clădirea și au exclus ipoteza unui incendiu provocat de o defecțiune tehnică. Cercetările au dus la identificarea unui locatar român, în vârstă de 41 de ani, asupra căruia s-au concentrat suspiciunile anchetatorilor.
Bărbatul a fost reținut miercuri, 14 octombrie, și audiat de polițiștii din cadrul echipei de investigare a omorurilor. În urma probelor strânse, procurorii au solicitat arestarea preventivă, iar un judecător a aprobat măsura în aceeași zi. Românul este cercetat pentru suspiciuni de triplu omor și incendiere soldată cu moartea unor persoane. Potrivit informațiilor comunicate în Germania, suspectul era deja cunoscut de autorități pentru incidente de agresiune și infracțiuni împotriva proprietății. De asemenea, poliția intervenise în clădire cu două zile înainte de incendiu, în urma unui conflict între locatari. Anchetatorii nu au stabilit însă dacă acel incident are vreo legătură cu incendiul din 13 octombrie.
Românul nu a oferit explicații cu privire la acuzațiile formulate împotriva sa, iar motivul pentru care ar fi provocat incendiul rămâne necunoscut. Deși anchetatorii consideră că există indicii privind o intervenție umană în declanșarea focului, împrejurările exacte și eventuala intenție criminală trebuie stabilite în cadrul cercetărilor. Până la o eventuală hotărâre judecătorească definitivă, bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Noi informații despre victime. Familiile pregătesc repatrierea în India
În zilele care au urmat incendiului, autoritățile indiene au început demersurile pentru repatrierea celor trei victime. Familiile au solicitat ajutorul reprezentanților diplomatici și al oficialilor din Kerala, pentru ca trupurile tinerilor să poată fi aduse acasă cât mai repede.
Pe 21 octombrie, autoritățile din Kerala au anunțat că repatrierea este programată pentru vineri, 23 octombrie 2026. Trupurile neînsuflețite urmează să fie transportate cu avionul din Germania către aeroportul internațional Kochi, după finalizarea procedurilor necesare. Potrivit programului comunicat de autorități, trupurile lui Anjali Sheela Joy și Sivin Johny ar urma să ajungă în India în primele ore ale dimineții, în timp ce cel al lui Nova Sabu este așteptat în cursul serii. Guvernul statului Kerala a anunțat că va suporta cheltuielile de repatriere și va pune la dispoziția familiilor mijloacele necesare pentru transportul funerar.
Reprezentanții consulatului indian au discutat cu rudele victimelor, care încearcă să înțeleagă cum s-a putut produce tragedia. Între timp, ancheta desfășurată în Germania continuă, iar rezultatele acesteia sunt așteptate și de familiile celor trei tineri.
Ce au povestit apropiații victimelor despre plecarea lor în Germania
Informațiile apărute în presa indiană după identificarea victimelor arată că Anjali și Nova se pregătiseră o perioadă pentru plecarea în Germania. Cele două tinere învățaseră limba germană și obținuseră nivelul B2 de competență lingvistică, necesar pentru o parte dintre oportunitățile profesionale pe care le urmăreau. Anjali lucrase anterior ca profesoară în India și investise o sumă considerabilă pentru documentele și cheltuielile legate de mutarea în Germania. Familia sa folosise economii pentru a o ajuta să își înceapă viața în străinătate. După sosire, tânăra locuise inițial într-o locuință pusă la dispoziție de angajator, înainte de a se muta în imobilul din Bochum.
Nova a ajuns în aceeași clădire la scurt timp după prietena sa, iar Sivin s-a mutat acolo în weekendul dinaintea incendiului. Acesta locuise inițial împreună cu fratele său mai mic, care studia în Germania, dar decisese să se apropie de locul unde urma să lucreze. Pentru rudele celor trei, tragedia a venit într-un moment în care tinerii abia începeau să se adapteze la noua lor viață. În timp ce familiile se pregătesc pentru înmormântări, autoritățile germane continuă să analizeze probele ridicate din clădire, pentru a stabili exact cum a pornit incendiul și cine poartă răspunderea pentru moartea victimelor.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News