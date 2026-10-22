Român suspectat de triplu omor în Germania. Trei tineri au murit după ce scara blocului a luat foc

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 oct. 2026, 14:13

Un român de 41 de ani a fost arestat în Germania, fiind suspectat că ar fi provocat incendiul în care trei tineri indieni și-au pierdut viața. Tragedia s-a produs într-un bloc de locuințe din orașul Bochum, unde flăcările au cuprins scara interioară și au blocat principala cale de evacuare. Alte cinci persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Anchetatorii au exclus o defecțiune tehnică și încearcă să stabilească împrejurările în care a izbucnit focul.

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