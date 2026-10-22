Italia și Spania renunță la controalele Schengen reciproce. Ce se schimbă în aeroporturi și porturi

Scris de Darius Stănescu Publicat: 22 oct. 2026, 12:32

Italia și Spania au convenit să nu mai prelungească controalele temporare introduse pentru călătoriile aeriene și maritime dintre cele două țări. Măsurile au fost adoptate în vară, pe fondul crizei migratorii din Ceuta, și au generat tensiuni între Roma și Madrid.

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