Italia și Spania renunță la controalele Schengen reciproce. Ce se schimbă în aeroporturi și porturi

Italia și Spania au convenit să nu mai prelungească controalele temporare introduse pentru călătoriile aeriene și maritime dintre cele două țări. Măsurile au fost adoptate în vară, pe fondul crizei migratorii din Ceuta, și au generat tensiuni între Roma și Madrid.
Acordul a fost stabilit în cadrul unei convorbiri telefonice între ministrul italian de Interne, Matteo Piantedosi, și omologul său spaniol, Fernando Grande-Marlaska. Discuția a urmat întâlnirii dintre premierii Giorgia Meloni și Pedro Sánchez, desfășurată la marginea Consiliului European.
Roma și Madrid vor intensifica schimbul de informații
Potrivit anunțului transmis de Ministerul italian de Interne, decizia de a nu mai prelungi verificările a fost luată după evaluarea situației. Cele două state vor consolida schimbul de informații, cu obiectivul de a menține securitatea spațiului comun Schengen.
Înțelegerea vizează controalele suplimentare aplicate pasagerilor care călătoresc între Italia și Spania cu avionul sau pe mare.
De ce au fost introduse controalele dintre Italia și Spania
Disputa a început după sosirea unui număr mare de migranți din Maroc în Ceuta, enclava spaniolă din nordul Africii. În acest context, Italia a introdus, de la 1 august, verificări la frontierele aeriene și maritime pentru persoanele care veneau din Spania. Controalele italiene vizau călătorii din state din afara Uniunii Europene.
Madridul a răspuns pe 8 august prin măsuri similare pentru pasagerii sosiți din Italia. Ulterior, cele două guverne au prelungit succesiv controalele, inclusiv prin decizii valabile pentru perioade de câte 15 zile.
Acordul anunțat acum pune capăt acestor prelungiri și mută accentul pe cooperarea dintre autoritățile celor două țări.
Controalele Italiei la granița cu Slovenia rămân în vigoare
Decizia privind călătoriile dintre Italia și Spania nu se aplică frontierei terestre italiene cu Slovenia. Verificările de la această graniță, reintroduse în octombrie 2023, au fost prelungite până la 18 decembrie 2026.