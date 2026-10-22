Dramă înainte de nuntă! O tânără și-a pierdut logodnicul, iar restaurantul refuză să-i returneze aproape 16.000 de dolari

Publicat 22 oct. 2026, 21:50 Actualizat 22 oct. 2026, 21:51

O tânără din Texas, SUA, trece printr-o perioadă cumplită după ce și-a pierdut logodnicul cu doar câteva luni înainte de nunta pe care o pregătiseră împreună. În loc să își poată procesa în liniște durerea, femeia a ajuns într-o dispută juridică pentru recuperarea celor aproape 16.000 de dolari achitați pentru organizarea evenimentului care nu a mai avut loc. Mai mult, compania care administra locația rezervată pentru ceremonie a deschis, la rândul său, un proces împotriva ei, relatează publicația People.

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