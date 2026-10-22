Dramă înainte de nuntă! O tânără și-a pierdut logodnicul, iar restaurantul refuză să-i returneze aproape 16.000 de dolari

O tânără din Texas, SUA, trece printr-o perioadă cumplită după ce și-a pierdut logodnicul cu doar câteva luni înainte de nunta pe care o pregătiseră împreună. În loc să își poată procesa în liniște durerea, femeia a ajuns într-o dispută juridică pentru recuperarea celor aproape 16.000 de dolari achitați pentru organizarea evenimentului care nu a mai avut loc. Mai mult, compania care administra locația rezervată pentru ceremonie a deschis, la rândul său, un proces împotriva ei, relatează publicația People.
Logodnicul a murit cu câteva luni înainte de nuntă
Cei doi viitori soți au semnat contractul pentru organizarea nunții în martie 2025, stabilind ca evenimentul să aibă loc pe 20 noiembrie 2026. Pentru rezervarea locației, au achitat inițial un avans de 1.000 de dolari, iar ulterior au efectuat și alte plăți, suma totală ajungând la 15.909,28 dolari.
Planurile lor au fost însă spulberate de o tragedie. Pe 25 aprilie 2025, tânărul în vârstă de numai 25 de ani a murit subit, cu aproximativ un an și jumătate înainte de data stabilită pentru nuntă.
Două zile mai târziu, familia tinerei a contactat reprezentanții locației pentru a anunța anularea evenimentului și pentru a solicita returnarea banilor achitați.
Potrivit documentelor depuse în instanță, coordonatorul evenimentului ar fi promis inițial restituirea integrală a sumei. Ulterior, proprietara locației ar fi invocat prevederile contractuale referitoare la anulare și ar fi explicat că firma nu putea garanta rambursarea integrală.
Aceasta ar fi propus posibilitatea unei restituiri parțiale, cu condiția ca data rezervată inițial să fie ocupată de un alt client.
Tânăra a cerut banii înapoi, dar disputa s-a transformat într-un proces
Familia a continuat să solicite recuperarea banilor, însă negocierile nu au dus la o soluție acceptată de ambele părți. Conform plângerii, proprietara ar fi avertizat că oferta de rambursare parțială ar putea fi retrasă dacă discuțiile ar continua într-un ton pe care l-a considerat ostil.
Într-un mesaj adresat reprezentanților locației, tânăra și-a exprimat suferința și dezamăgirea față de modul în care era tratată situația.
„Nu cer imposibilul - cer pur și simplu un strop de umanitate în cea mai grea perioadă din viața mea”, ar fi transmis aceasta.
În luna iunie, femeia a solicitat oficial restituirea integrală a celor 15.909,28 dolari și a avertizat că va apela la instanță dacă nu își va recupera banii în termen de două săptămâni.
Cum disputa nu a fost soluționată, tânăra a intentat proces pe 24 iulie, încercând să obțină recuperarea sumei plătite pentru nunta anulată în urma decesului logodnicului.
Compania a deschis un proces împotriva tinerei
Conflictul a căpătat o nouă dimensiune după ce firma care administra locația a formulat, la rândul său, o acțiune în instanță, acuzând-o pe femeie de încălcarea contractului.
Reprezentanții companiei au susținut că erau dispuși să discute condițiile unei rambursări, însă au afirmat că tânăra nu ar fi furnizat documente care să ateste decesul logodnicului înainte de a iniția procesul.
Într-o declarație transmisă publicației People, compania a precizat că procedura de rambursare era deja în desfășurare în momentul în care a primit notificarea privind acțiunea în instanță. Reprezentanții firmei au susținut că decizia de a începe un litigiu a complicat demersurile și au refuzat să ofere alte detalii, invocând faptul că dosarul este pe rol.
De cealaltă parte, avocatul tinerei a declarat că a încercat să trimită reprezentanților legali ai companiei o copie a certificatului de deces, însă oferta sa nu ar fi primit răspuns. Acesta a criticat și hotărârea firmei de a o acționa în instanță pe clienta sa, apreciind că escaladarea conflictului putea fi evitată.
Familia tânărului, copleșită de lupta juridică
Pe lângă suferința provocată de pierderea tânărului, familia trebuie să facă față și unui conflict juridic care continuă să le consume resursele emoționale.
Mama acestuia a vorbit despre situația dificilă într-un interviu acordat postului american KSAT, mărturisind că întreaga familie a ajuns la limita puterilor.
„Nu mai avem puterea să luptăm. Nu o mai avem”, a declarat femeia, adăugând că membrii familiei sunt epuizați emoțional.
În timp ce ambele părți își susțin argumentele în instanță, tânăra încearcă să recupereze aproape 16.000 de dolari plătiți pentru un eveniment care nu a mai putut avea loc.