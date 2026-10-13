Scandal uriaș la o nuntă! Mirele și-a botezat copilul cu amanta în același hotel, la un alt etaj

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 oct. 2026, 21:22

Un eveniment care ar fi trebuit să marcheze începutul unei noi căsnicii s-a transformat într-un scandal de proporții într-un hotel din provincia chineză Guizhou. Un bărbat identificat de presa locală drept Wu ar fi organizat, în aceeași clădire și în aceeași zi, nunta cu noua soție și petrecerea de botez a copilului pe care îl are cu o altă femeie. Situația a degenerat după ce rudele celor două femei s-au întâlnit întâmplător, iar poliția a fost chemată să intervină.

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