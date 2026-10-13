Scandal uriaș la o nuntă! Mirele și-a botezat copilul cu amanta în același hotel, la un alt etaj

Un eveniment care ar fi trebuit să marcheze începutul unei noi căsnicii s-a transformat într-un scandal de proporții într-un hotel din provincia chineză Guizhou. Un bărbat identificat de presa locală drept Wu ar fi organizat, în aceeași clădire și în aceeași zi, nunta cu noua soție și petrecerea de botez a copilului pe care îl are cu o altă femeie. Situația a degenerat după ce rudele celor două femei s-au întâlnit întâmplător, iar poliția a fost chemată să intervină.
Două evenimente organizate în același hotel, la etaje diferite
Potrivit relatărilor din presa chineză, incidentul s-a petrecut pe 9 octombrie, când Wu ar fi pregătit două evenimente separate în același hotel: ceremonia de nuntă alături de femeia cu care urma să se căsătorească și petrecerea dedicată copilului pe care îl are cu o altă femeie, prezentată în relatări drept amanta sa.
Pentru a evita suprapunerea celor două evenimente, petrecerile ar fi fost organizate la etaje diferite ale clădirii. Personalul hotelului nu ar fi anticipat probleme, deoarece rezervările fuseseră făcute de persoane diferite, fără ca administrația să cunoască legătura dintre cele două evenimente.
Planul a fost însă dat peste cap în momentul în care membri ai familiilor celor două femei s-au întâlnit în incinta hotelului. Descoperirea situației ar fi declanșat un conflict care s-a intensificat rapid.
Scandalul a degenerat într-o bătaie. Poliția a intervenit
Confruntarea verbală dintre rude s-ar fi transformat în scurt timp într-o încăierare, potrivit informațiilor apărute în presa locală. Angajații hotelului au solicitat intervenția poliției, iar mai multe echipaje au fost trimise la fața locului pentru a calma spiritele.
Imagini surprinse în timpul incidentului au fost distribuite pe rețelele sociale din China, unde povestea a atras atenția internauților. Intervenția autorităților a dus la oprirea conflictului, însă evenimentele din hotel au scos la iveală și alte probleme legate de relațiile dintre cei implicați.
Acuzații de bigamie, dar situația juridică este diferită
După izbucnirea scandalului, familia femeii cu care Wu are copilul l-ar fi acuzat pe bărbat de bigamie. Potrivit relatărilor, femeia ar fi crezut că relația lor avea un statut marital recunoscut, însă situația s-ar fi dovedit mai complicată.
Conform informațiilor publicate de presa chineză, Wu nu ar fi înregistrat oficial căsătoria cu mama copilului. Acest detaliu ar fi avut un rol important în acuzațiile formulate împotriva sa, întrucât simpla existență a unei relații și a unui copil nu echivalează automat cu o căsătorie recunoscută legal.
În consecință, acuzația de bigamie nu ar fi dus, potrivit relatărilor disponibile, la consecințele pe care familia celeilalte femei le-ar fi urmărit.
Ancheta continuă după scandalul de la hotel
Deși conflictul fizic a fost oprit după sosirea poliției, cazul nu s-a încheiat odată cu restabilirea ordinii. Autoritățile continuă verificările, inclusiv în legătură cu o dispută financiară apărută în urma incidentului.
Scandalul a atras atenția prin circumstanțele neobișnuite în care au fost organizate cele două evenimente și prin conflictul izbucnit între familii.