Cele mai ciudate superstiții de la nuntă. Ce se spune că se întâmplă dacă pierzi verigheta

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 5 oct. 2026, 13:06

Ziua nunții este înconjurată de numeroase tradiții și obiceiuri, iar unele dintre ele sunt respectate chiar și astăzi. De-a lungul timpului, oamenii au asociat anumite întâmplări din jurul cununiei cu semne despre viitorul mirilor. Printre cele mai cunoscute superstiții se numără cele legate de verighete, vreme, luna în care are loc nunta sau chiar zgomotul făcut de alai.

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