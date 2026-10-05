Cele mai ciudate superstiții de la nuntă. Ce se spune că se întâmplă dacă pierzi verigheta

Ziua nunții este înconjurată de numeroase tradiții și obiceiuri, iar unele dintre ele sunt respectate chiar și astăzi. De-a lungul timpului, oamenii au asociat anumite întâmplări din jurul cununiei cu semne despre viitorul mirilor. Printre cele mai cunoscute superstiții se numără cele legate de verighete, vreme, luna în care are loc nunta sau chiar zgomotul făcut de alai.
Deși nu există dovezi științifice care să confirme aceste credințe, ele continuă să facă parte din folclorul românesc și sunt transmise din generație în generație.
Ce se spune dacă pierzi verigheta
Pierderea verighetei este considerată, în tradiția populară, unul dintre cele mai nefaste semne care pot apărea în jurul unei nunți. În anumite regiuni, se crede că un astfel de incident ar putea anunța probleme în căsnicie, neînțelegeri între soți sau chiar o eventuală despărțire.
Există și variante mult mai sumbre ale acestei superstiții. Potrivit unor credințe vechi, pierderea verighetei ar putea fi asociată cu moartea unuia dintre parteneri.
Tot în jurul verighetelor s-au format și alte interpretări. O verighetă prea strâmtă era asociată cu gelozia sau cu o relație dominată de tensiuni, în timp ce una prea largă ar fi putut simboliza distanțarea dintre parteneri, lipsa de afecțiune ori chiar infidelitatea.
Evident, acestea sunt doar credințe populare, iar pierderea sau deteriorarea unei verighete nu reprezintă o predicție asupra viitorului unui cuplu.
Ploaia în ziua nunții ar aduce noroc
Dacă vremea se strică exact în ziua nunții, mirii nu ar trebui, potrivit unei vechi credințe, să privească acest lucru ca pe un semn rău.
În tradiția populară românească, ploaia la nuntă este considerată, dimpotrivă, un semn favorabil. Se spune că apa care cade din cer simbolizează belșugul, prosperitatea și norocul în noua viață a cuplului.
Unele superstiții merg și mai departe și susțin că ploaia din ziua nunții ar putea anunța o familie numeroasă și mulți copii.
De ce se claxonează în alaiul de nuntă
Claxoanele care răsună atunci când alaiul de nuntă traversează localitățile nu ar avea, potrivit folclorului, doar rolul de a anunța trecerea mirilor.
O veche credință spune că zgomotul puternic are rolul de a îndepărta spiritele rele și energiile negative. Astfel, claxoanele și gălăgia ar fi avut, în imaginarul popular, o funcție de protecție pentru tinerii căsătoriți.
Obiceiul s-a păstrat până în prezent, chiar dacă semnificația sa inițială este cunoscută de tot mai puțini oameni.
De ce este luna mai considerată nepotrivită pentru nuntă
Luna mai este asociată de mult timp cu o altă superstiție legată de căsătorie. Potrivit unei credințe populare, cuplurile care aleg să se căsătorească în această perioadă ar putea avea parte de o relație nefericită sau de o căsnicie care nu va dura.
În unele tradiții, această credință este pusă în legătură cu Ielele și cu vechi concepții populare despre perioada respectivă a anului. Din acest motiv, anumite persoane preferă și astăzi să evite luna mai atunci când își stabilesc data nunții.
Frații nu ar trebui să se căsătorească în același an
O altă superstiție spune că doi frați nu ar trebui să aibă nunțile în același an. Potrivit credinței populare, unul dintre cei doi, de regulă cel care se căsătorește mai târziu, ar putea avea parte de ghinion în căsnicie.
Superstiția a fost transmisă în special în comunitățile tradiționale, unde respectarea anumitor reguli legate de căsătorie avea o importanță deosebită.
Superstițiile de nuntă, păstrate din generație în generație
De la verigheta pierdută și până la ploaia din ziua nunții, numeroase întâmplări au primit de-a lungul timpului interpretări speciale. Unele dintre aceste credințe sunt considerate astăzi doar povești din bătrâni, în timp ce altele continuă să fie respectate de cuplurile care vor să păstreze tradițiile.
Indiferent de semnificația pe care oamenii aleg să le atribuie, superstițiile de nuntă rămân o parte interesantă a folclorului românesc și oferă o imagine asupra modului în care generațiile trecute încercau să explice evenimentele importante din viața de familie.