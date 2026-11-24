Publicat 24 nov. 2026, 13:46 Actualizat 24 nov. 2026, 14:01

Un fenomen astronomic spectaculos va putea fi observat marți seară, 24 noiembrie 2026, și din România. Este vorba despre „Luna Castorului”, denumirea tradițională dată Lunii pline din noiembrie în America de Nord. În acest an, fenomenul coincide cu o Superlună, ceea ce înseamnă că satelitul natural al Pământului se află mai aproape de planeta noastră decât în mod obișnuit și poate părea puțin mai mare și mai strălucitor pe cer.

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