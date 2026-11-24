Un fenomen astronomic spectaculos va putea fi observat marți seară, 24 noiembrie 2026, și din România. Este vorba despre „Luna Castorului”, denumirea tradițională dată Lunii pline din noiembrie în America de Nord. În acest an, fenomenul coincide cu o Superlună, ceea ce înseamnă că satelitul natural al Pământului se află mai aproape de planeta noastră decât în mod obișnuit și poate părea puțin mai mare și mai strălucitor pe cer.
De unde vine denumirea de „Luna Castorului”
Numele de „Luna Castorului” este traducerea expresiei englezești „Beaver Moon”, folosită în America de Nord pentru Luna plină din noiembrie. Denumirea este legată de comportamentul castorilor în această perioadă a anului: animalele își pregătesc adăposturile și rezervele de hrană înainte de venirea iernii.
Fazele lunare pe parcursul lunii noiembrie 2026 în emisferele nordică și sudică, inclusiv Luna Nouă din 9 noiembrie și Luna Plină a Castorilor din 24 noiembrie. (foto: StarWalk)
Numele are și o legătură cu istoria comerțului cu blănuri din America de Nord. Toamna târzie era perioada în care castorii erau vânați pentru blana lor deasă, pregătită pentru sezonul rece.
Luna Plină din noiembrie are multe denumiri tradiționale în culturile native americane. Acestea reflectă schimbările sezoniere, comportamentul animalelor, culesul hranei și pregătirile pentru iarnă.
Lună Înghețului - un nume care marchează sosirea vremii geroase
Luna împerecherii cerbilor - asociat cu sezonul de împerechere al cerbilor
Trading Moon - legat de comerțul de la sfârșitul toamnei
Luna Curcanului - care se referă la curcanii sălbatici
Luna Micului Urs
Luna Panterei
Luna când totul este adunat - marchează finalizarea recoltei
În emisfera sudică , unde noiembrie cade primăvara, calendarele sezoniere pot folosi în schimb denumiri precum Luna Florilor sau Luna Iepurelui.
Când poate fi observată Luna Castorului din România
Luna plină atinge momentul maxim marți, 24 noiembrie, la ora 16:53. În București, răsăritul Lunii este calculat în jurul orei 16:06, cu aproximativ 35 de minute înainte de apusul Soarelui, programat la 16:41.
În alte orașe din țară, ora la care Luna apare deasupra orizontului diferă ușor. La Iași, răsăritul este estimat în jurul orei 15:48, iar la Timișoara, în jurul orei 16:21. Pentru o observație cât mai bună, este recomandat un loc cu orizontul estic liber, departe de clădiri înalte sau de obstacole.
Fenomenul poate fi urmărit fără telescop sau binoclu. Luna va părea aproape complet luminată și în seara precedentă, precum și în cea de după momentul exact al fazei de Lună plină. Vizibilitatea depinde însă de condițiile meteorologice.
De ce este considerată o Superlună
Luna se deplasează în jurul Pământului pe o orbită eliptică, nu pe un cerc perfect. Din acest motiv, distanța dintre cele două corpuri cerești se modifică permanent. Punctul în care Luna ajunge cel mai aproape de Pământ se numește perigeu, iar cel mai îndepărtat este apogeul.
Atunci când faza de Lună plină se produce în apropierea perigeului, fenomenul este cunoscut drept Superlună. În cazul celei din 24 noiembrie 2026, distanța dintre Pământ și Lună este de aproximativ 360.765 de kilometri. Luna va ajunge la perigeu în seara zilei de 25 noiembrie, când se va afla la aproximativ 359.335 de kilometri de planeta noastră.
La Luna Plină din 24 noiembrie, Luna se va afla la aproximativ 360.768 km de Pământ. Diametrul ei va părea cu aproximativ 6,5% mai mare decât cel al unei Luni Pline obișnuite. (foto: StarWalk)
Diferența de dimensiune și luminozitate față de o Lună plină obișnuită nu este foarte mare și poate fi greu de remarcat cu ochiul liber. Impresia că Luna este uriașă atunci când apare la orizont este amplificată și de un efect optic cunoscut drept „iluzia Lunii”. Satelitul pare mai mare lângă clădiri, copaci sau munți, deși dimensiunea sa aparentă nu se schimbă semnificativ pe măsură ce urcă pe cer.