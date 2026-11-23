Lăstarii verzi apăruți în interiorul cățeilor de usturoi pot indica faptul că produsul este vechi sau a fost depozitat în condiții nepotrivite. Iată cum alegi căpățânile proaspete.
Înainte de a pune usturoiul în coșul de cumpărături, merită să verifici cu atenție fiecare căpățână. Un detaliu discret, pe care mulți cumpărători îl trec cu vederea, poate arăta că produsul nu mai este proaspăt sau că nu a fost păstrat în condiții adecvate. Este vorba despre lăstarii verzi care apar în interiorul cățeilor și care pot influența aroma usturoiului folosit la gătit.
Alegerea unor căpățâni de calitate contează nu doar pentru prospețimea ingredientului, ci și pentru gustul preparatelor. Usturoiul încolțit nu este periculos pentru consum, însă poate avea o aromă mai puțin plăcută decât cel proaspăt.
De ce trebuie să verifici dacă usturoiul a încolțit
Usturoiul își păstrează capacitatea de a încolți și după recoltare, inclusiv în perioada în care este transportat și depozitat înainte de a ajunge pe rafturile magazinelor. Un cățel plantat în pământ poate da naștere unei noi plante, însă apariția unui lăstar verde într-un usturoi cumpărat pentru consum poate fi un indiciu că acesta este vechi sau că a fost păstrat în condiții necorespunzătoare.
Procesul de încolțire poate fi favorizat de expunerea la lumină, de temperaturile ridicate sau de acțiunea combinată a celor doi factori. Din acest motiv, verificarea interiorului cățeilor poate oferi un indiciu important despre starea produsului.
Pe lângă aspect, lăstarii pot modifica și gustul usturoiului. Atunci când este consumat crud, cel încolțit poate avea o aromă mai înțepătoare. După prepararea termică, uneori capătă note metalice sau amare. Chiar dacă poate fi consumat în siguranță, este mai puțin potrivit atunci când urmărești să obții aroma obișnuită a usturoiului proaspăt.
Cum poți folosi usturoiul care a încolțit
Apariția unui lăstar verde nu înseamnă că trebuie să arunci automat usturoiul. Dacă observi partea verde în interiorul unui cățel, îl poți tăia pe lungime și poți îndepărta lăstarul înainte de a-l folosi la gătit.
Această operațiune este opțională. Îndepărtarea părții verzi este recomandată mai ales celor care vor să evite eventualul gust amar pe care îl poate da preparatelor. Consumul lăstarilor nu provoacă însă îmbolnăvirea, astfel că nu există un motiv de siguranță alimentară pentru care să fie eliminați în mod obligatoriu.
Problema principală este că încolțirea poate semnala și o pierdere a prospețimii. Pe măsură ce îmbătrânește, usturoiul poate căpăta o textură cauciucată, iar culoarea cățeilor se poate închide ușor. În același timp, aroma inițială se diminuează, ceea ce poate schimba gustul mâncărurilor în care este adăugat.
Ce caracteristici are usturoiul proaspăt
Pentru a alege un produs de calitate, este bine să examinezi căpățânile înainte de cumpărare. Există câteva semne care te pot ajuta să identifici usturoiul proaspăt:
Cojile trebuie să fie netede și intacte, fără deteriorări evidente.
Căpățânile trebuie să fie bine închise, iar cățeii să nu se desprindă unii de ceilalți.
În partea de jos a căpățânii trebuie să existe o zonă cu rădăcini maronii.
Textura trebuie să fie fermă. Poți apăsa ușor căpățâna pentru a verifica dacă este tare și compactă.
Nu ar trebui să existe lăstari verzi vizibili în interiorul cățeilor.
Usturoiul cultivat local poate avea o aromă mai intensă și mai plăcută decât cel care a fost păstrat perioade îndelungate în depozite. În timpul iernii, când cantitatea de usturoi proaspăt disponibilă este mai redusă, verificarea atentă a fiecărei căpățâni devine cu atât mai importantă, potrivit publicației Simply Recipes.